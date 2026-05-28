Vrućine se vraćaju, ali vrlo brzo stiže i nova promjena vremena: Pogledajte što nas čeka idućih dana

Nakon kratke promjene vremena, ponovno vrućine. Danas će biti sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena, prijepodne te ponovno navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 °C.

I petak će biti sunčan i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno navečer mjestimice i jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 28 °C. Na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 °C.

Pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme nastavit će se i u subotu. U nedjelju u unutrašnjosti nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast naoblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, javlja DHMZ. Vjetar većinom slab, u nedjelju umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno i jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima, uglavnom na otocima i sjeverozapadnjak. Za vikend bura u okretanju na do umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u porastu, a na Jadranu u blagom padu.

I Istramet javlja kako se nastavljaju vrućine. U idućim danima mala mogućnost pojave izoliranih neverina, puhat će većinom bura.