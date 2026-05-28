FOTO Plenković, Milanović, Gotovina, Mesić... Pogledajte tko je sve došao na svečanost u povodu Dana HV-a
Hrvatska obilježava Dan Oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde.
Hrvatska vojska uz policiju institucija je koja ima najviše povjerenja kod hrvatskih građana, što je itekako važno u ovim vremenima kada je sigurnost doista pitanje broj 1 na globalnoj karti, kazao je novinar Šime Vičević u izravnom javljanju za Dnevnik.
Akademiji su nazočili predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, potpredsjednik Sabora Željko Reiner, ministar obrane Ivan Anušić, načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid te umirovljeni generali Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak.
Naglašeno je kako je ovo važna godina za Hrvatsku vojsku, ponajprije zbog povratka temeljnog vojnog osposobljavanja, pri čemu se u vojarnama trenutačno nalazi drugi naraštaj ročnika, uz velik interes i odaziv.
Uz to, poseban naglasak stavljen je na nastavak modernizacije Oružanih snaga. Nedavno je potpisan zajam iz europskog mehanizma SAFE, a cilj je do 2030. godine dodatno povećati ulaganja, ojačati obrambene sposobnosti i razviti snažnu i modernu vojsku, istodobno s jačanjem domaće vojne industrije.
Obilježavanje Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske počelo je u srijedu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u čak 21 gradu diljem zemlje.