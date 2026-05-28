Ovo ćete od sada svaki put gledati u pekarnici i trgovini: Evo kako znati prodaju li vam 'smrznuti' ili svježi kruh

Miris toplog kruha u trgovini mnogima je dovoljan razlog za kupnju, no ono što izgleda kao svježe pečen proizvod ne mora uvijek dolaziti iz klasične pekarske proizvodnje. U velikim trgovačkim lancima sve je češća praksa da se na licu mjesta dopeku ranije smrznuti proizvodi.

Kupcima je razliku često teško uočiti. I svježi i dopečeni kruh mogu izgledati primamljivo, imati hrskavu koricu i širiti ugodan miris. Ipak, stručnjaci ističu da se razlika najčešće vidi tek nakon nekoliko sati, kada kruh od smrznutog tijesta brže izgubi svježinu, postane tvrd i manje aromatičan.

Jedan od najjednostavnijih pokazatelja je tekstura. Kako piše poljski portal Kobieta Onet, svježe pečen kruh obično je elastičniji: kada ga lagano pritisnete, brže se vraća u prvotni oblik. Kruh dobiven od ranije smrznutog poluproizvoda može djelovati kompaktnije, manje prozračno i brže se sušiti. Miris također može otkriti razliku. Pravi svježe pečeni kruh ima intenzivniju, prirodniju aromu koja se dulje zadržava. Kod dopečenog kruha miris može biti snažan odmah nakon vađenja iz pećnice, ali često brzo oslabi.

Razlog zašto trgovci sve češće koriste smrznute poluproizvode je jednostavan: takav sustav omogućuje da se kupcima tijekom cijelog dana ponudi topao kruh, bez potrebe za potpunom pekarskom proizvodnjom u trgovini. Za velike lance to znači jednostavniju organizaciju, manje otpada i bržu pripremu.

No takva praktičnost ima svoju cijenu. Kruh od odmrznutog tijesta često ima kraći osjećaj svježine, slabije izražen okus i drukčiju strukturu od kruha koji je zamiješen, fermentiran i pečen na istom mjestu. Zato se sve više kupaca ponovno okreće manjim pekarnicama i proizvođačima koji jasno ističu način pripreme.

Pri kupnji se isplati pitati prodavača je li kruh pečen od svježeg tijesta ili je riječ o dopečenom smrznutom proizvodu. Korisno je obratiti pozornost i na deklaraciju, osobito ako je kruh pakiran, jer se ondje često navode podaci o načinu pripreme i sastojcima. Lokalne pekarnice ne jamče automatski bolji proizvod, ali kupcu često nude veću mogućnost provjere podrijetla i načina izrade. Oni koji traže kruh koji dulje ostaje mekan i ima puniji okus trebali bi birati pekare koje rade s vlastitim tijestom i tradicionalnijim postupcima pripreme. Iako dopečeni kruh može biti praktičan i privlačan, osobito kada je topao, dobro je znati što se kupuje. Razlika se ne vidi uvijek na prvi pogled, ali se često osjeti već istoga dana.