Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KORISNI TRIKOVI

Ovo ćete od sada svaki put gledati u pekarnici i trgovini: Evo kako znati prodaju li vam 'smrznuti' ili svježi kruh

Zagreb: Vlasnik pekarnice Romaja, Azgan Qenaj
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.05.2026.
u 19:00

Kruh od odmrznutog tijesta često ima kraći osjećaj svježine, slabije izražen okus i drukčiju strukturu od kruha koji je zamiješen, fermentiran i pečen na istom mjestu

Miris toplog kruha u trgovini mnogima je dovoljan razlog za kupnju, no ono što izgleda kao svježe pečen proizvod ne mora uvijek dolaziti iz klasične pekarske proizvodnje. U velikim trgovačkim lancima sve je češća praksa da se na licu mjesta dopeku ranije smrznuti proizvodi.

Kupcima je razliku često teško uočiti. I svježi i dopečeni kruh mogu izgledati primamljivo, imati hrskavu koricu i širiti ugodan miris. Ipak, stručnjaci ističu da se razlika najčešće vidi tek nakon nekoliko sati, kada kruh od smrznutog tijesta brže izgubi svježinu, postane tvrd i manje aromatičan.

Jedan od najjednostavnijih pokazatelja je tekstura. Kako piše poljski portal Kobieta Onet, svježe pečen kruh obično je elastičniji: kada ga lagano pritisnete, brže se vraća u prvotni oblik. Kruh dobiven od ranije smrznutog poluproizvoda može djelovati kompaktnije, manje prozračno i brže se sušiti. Miris također može otkriti razliku. Pravi svježe pečeni kruh ima intenzivniju, prirodniju aromu koja se dulje zadržava. Kod dopečenog kruha miris može biti snažan odmah nakon vađenja iz pećnice, ali često brzo oslabi.

Razlog zašto trgovci sve češće koriste smrznute poluproizvode je jednostavan: takav sustav omogućuje da se kupcima tijekom cijelog dana ponudi topao kruh, bez potrebe za potpunom pekarskom proizvodnjom u trgovini. Za velike lance to znači jednostavniju organizaciju, manje otpada i bržu pripremu.

No takva praktičnost ima svoju cijenu. Kruh od odmrznutog tijesta često ima kraći osjećaj svježine, slabije izražen okus i drukčiju strukturu od kruha koji je zamiješen, fermentiran i pečen na istom mjestu. Zato se sve više kupaca ponovno okreće manjim pekarnicama i proizvođačima koji jasno ističu način pripreme.

Pri kupnji se isplati pitati prodavača je li kruh pečen od svježeg tijesta ili je riječ o dopečenom smrznutom proizvodu. Korisno je obratiti pozornost i na deklaraciju, osobito ako je kruh pakiran, jer se ondje često navode podaci o načinu pripreme i sastojcima. Lokalne pekarnice ne jamče automatski bolji proizvod, ali kupcu često nude veću mogućnost provjere podrijetla i načina izrade. Oni koji traže kruh koji dulje ostaje mekan i ima puniji okus trebali bi birati pekare koje rade s vlastitim tijestom i tradicionalnijim postupcima pripreme. Iako dopečeni kruh može biti praktičan i privlačan, osobito kada je topao, dobro je znati što se kupuje. Razlika se ne vidi uvijek na prvi pogled, ali se često osjeti već istoga dana.

Video snimljen mobitelom Xiaomi 17T Pro
Ključne riječi
kruh pekarnica Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!