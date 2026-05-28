Kinezi lansirali mobitele Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17 T u Europi, poznate cijene u Hrvatskoj

Xiaomi je danas Europi predstavio novu Xiaomi 17T seriju, koja uključuje modele Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Na događaju u Beču smo po prvi put vidjeli da T serija ove kineske kompanije dolazi u dvije različite dijagonale ekrana. Pro model je sada malo veći i ima veću dijagonalu ekrana od 6,83 inča (dimenzije 162.2mm x 77.5mm x 8.25mm i masa 219 grama), a osnovni ima 6,59 inča (dimenzije 157.6mm x 75.2mm x 8.17mm i masa 200 grama).

Foto: Danijel Lijović

Sam dizajn osim toga nije doživio puno promjena u odnosu na lanjsku Xiaomi 15T seriju (broj 16 je preskočen), rubovi su blago zaobljeni i imaju tanke okvire. Sa stražnje strane kućišta oba modela imaju sada već prepoznatljivo blago istureno postolje kamera s tri objektiva i dodatnim senzorom.

Serija donosi nekoliko važnih nadogradnji u odnosu na prethodnu generaciju, a najveći naglasak stavljen je na fotografiju i video uz suradnji s poznatom njemačkom tvrtkom Leica, koja potpisuje najbolje objektive i na najskupljim Xiaomijevim mobitelima poput odlične Xiaomi 17 Ultre s Leicom koja ove godine ima jednu od najboljih kamera na mobitelima. U ovoj novoj Xiaomi 17T seriji posebno se ističe Leica 5x telefoto kamera koja je sada dostupna na oba modela, što ranije nije bio slučaj u T seriji.

Foto: Danijel Lijović

Glavna kamera je 50-megapikselna na oba modela. Xiaomi 17T Pro opremljen je većim 1/1.31-inčnim senzorom, dok standardni 17T koristi 1/1.55-inčni senzor. Oba koriste Leica optiku s hibridnom Summilux strukturom leće (1G + 6P), koja omogućuje dobar dinamički raspon i dubinu polja. Telefoto kamera donosi veliku fleksibilnost – od makro snimanja s udaljenosti od 30 cm, preko 10x optičkog zooma, pa sve do 120x AI Ultra Zooma, a pruža i optičku stabilizaciju slike. Na Pro modelu dostupan je i 4K 60fps filmski način snimanja s prirodnim zamućenjem pozadine.

Fotografije snimljene mobitelom Xiaomi 17T Pro

Jedna od najzanimljivijih noviteta je Leica Live Moment. Umjesto klasične fotografije koja hvata samo jedan statični trenutak, Live Moment snima kratki video isječak prije i nakon što pritisnete okidač. Na taj način sustav bilježi pokrete, prolazne izraze lica i praktički postaje ne samo fotografija nego i kratki video. Rezultat je dinamičnija snimka koja prenosi više emocija i priče, a ne samo jedan 'zamrznuti' kadar. Leica Live Moment moguće je koristiti na svim stražnjim kamerama i svim žarišnim duljinama.

Foto: Danijel Lijović

Leica Live Portrait je proširenje ove tehnologije posebno za Portretni način fotografiranja. Osim što hvata pokrete prije i nakon okidanja (kao Live Moment), dodaje i prirodni bokeh efekt (zamućenje pozadine) koji bolje odvaja subjekt od pozadine, dok istovremeno zadržava fluidnost pokreta. Time se dobiva portret koji izgleda dinamičnije i filmskije nego klasični portreti.

Snimljene Live Moment fotografije mogu se označiti ekskluzivnim Leica vodenim žigovima, a više trenutaka moguće je spojiti u kolaže za dijeljenje na društvenim mrežama. Na modelu 17T Pro dostupna je i Live Cinematography u 4K rezoluciji s podrškom za freestyle i portrait zum tijekom snimanja.

Fotografije snimljene mobitelom Xiaomi 17T

Oba modela imaju 1.5K AMOLED zaslon s vršnom svjetlinom od 3500 nita. Pro verzija dodatno nudi hardverski minimum svjetline od samo 1 nita za ugodnije korištenje u potpunom mraku. Frekvencija osvježavanja doseže do 144 Hz na 17T Pro modelu, odnosno 120 Hz na standardnom 17T. Serija uvodi Xiaomi Vision Care sustav koji automatski prilagođava osvjetljenje, smanjuje štetno plavo svjetlo, treperenje i zamućenje pokreta. Zahvaljujući tome, Xiaomi 17T serija je dobila TÜV Rheinland četverostruki certifikat za brigu o zdravlju očiju. Pro model također ima ultra-tanke okvire od samo 1,29 mm zahvaljujući novom LIPO pakiranju zaslona.

Xiaomi 17T Pro dolazi s baterijom od 7000 mAh – najvećom koju Xiaomi nudi na međunarodnim tržištima. Podržava 100W žičano i 50W bežično HyperCharge punjenje. Standardni 17T ima 6500 mAh bateriju s 67W HyperCharge. Oba modela koriste MediaTekove čipsete, Dimensity 9500 (na 3 nm strukturi) u 17T Pro i Dimensity 8500-Ultra (4 nm) u 17T modelu.

Xiaomi 17T Pro stiže u Hrvatsku po cijeni od 999 eura, a bit će dostupan u tri boje (Blue, Black i Purple) i u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB. Osnovni model Xiaomi 17T stoji 799 eura i bit će dostupan u tri boje i također u bogatoj memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB.