Ne prestaju napetosti, DP od Medveda traži angažman oko presude Vasiljeviću

Zajednički odlazak predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Novi Marof na pokop 36 žrtava koje su nakon rata smaknuli Titovi komunisti ostavio je prošlog vikenda dojam da su nesporazumi između dviju najvećih stranaka vladajuće koalicije izglađeni i da će DP smanjiti pritisak prema starijem partneru. Jučer je, međutim, iz nekoliko rečenica koje je na konferenciji za novinare izrekao DP-ov potpredsjednik Stipo Mlinarić postalo jasno kako se DP ipak neće tako lako odreći glavne uloge kad je riječ o temama koje najviše zanimaju desnicu. Mlinarić je, naime, još jednom upozorio da se bliži rok zastare u postupku protiv bivšeg načelnika KOS-a Aleksandra Vasiljevića, prvostupanjskom presudom osuđenog na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina prema hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u logorima u Hrvatskoj i Srbiji.