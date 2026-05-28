NESPORAZUMI NISU IZGLAĐENI

Ne prestaju napetosti, DP od Medveda traži angažman oko presude Vasiljeviću

Iva Boban Valečić
28.05.2026.
u 12:07

– Kao što se ministar pravosuđa otvoreno i hrabro zauzeo za bolji rad sudova, očekujemo od ministra branitelja Tome Medveda da se uključi u ovaj slučaj i svojim autoritetom potpredsjednika Vlade pomogne ubrzati stvar dok nas biologija ne preduhitri – kaže Mlinarić

Zajednički odlazak predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Novi Marof na pokop 36 žrtava koje su nakon rata smaknuli Titovi komunisti ostavio je prošlog vikenda dojam da su nesporazumi između dviju najvećih stranaka vladajuće koalicije izglađeni i da će DP smanjiti pritisak prema starijem partneru. Jučer je, međutim, iz nekoliko rečenica koje je na konferenciji za novinare izrekao DP-ov potpredsjednik Stipo Mlinarić postalo jasno kako se DP ipak neće tako lako odreći glavne uloge kad je riječ o temama koje najviše zanimaju desnicu. Mlinarić je, naime, još jednom upozorio da se bliži rok zastare u postupku protiv bivšeg načelnika KOS-a Aleksandra Vasiljevića, prvostupanjskom presudom osuđenog na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina prema hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u logorima u Hrvatskoj i Srbiji.

Stipo Mlinarić Domovinski pokret HDZ Ivan Penava Tomo Medved

GL
globalsolutions
12:28 28.05.2026.

Neće presuda jednom krvniku promijeniti nesposobno pravosuđe

RO
romobil
12:13 28.05.2026.

Valjda je sudstvo neovisno ili ovi veseljaci prizivaju neka davna vremena kad je "partija sudila"!?

