Zajednički odlazak predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Novi Marof na pokop 36 žrtava koje su nakon rata smaknuli Titovi komunisti ostavio je prošlog vikenda dojam da su nesporazumi između dviju najvećih stranaka vladajuće koalicije izglađeni i da će DP smanjiti pritisak prema starijem partneru. Jučer je, međutim, iz nekoliko rečenica koje je na konferenciji za novinare izrekao DP-ov potpredsjednik Stipo Mlinarić postalo jasno kako se DP ipak neće tako lako odreći glavne uloge kad je riječ o temama koje najviše zanimaju desnicu. Mlinarić je, naime, još jednom upozorio da se bliži rok zastare u postupku protiv bivšeg načelnika KOS-a Aleksandra Vasiljevića, prvostupanjskom presudom osuđenog na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina prema hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u logorima u Hrvatskoj i Srbiji.
Ne prestaju napetosti, DP od Medveda traži angažman oko presude Vasiljeviću
– Kao što se ministar pravosuđa otvoreno i hrabro zauzeo za bolji rad sudova, očekujemo od ministra branitelja Tome Medveda da se uključi u ovaj slučaj i svojim autoritetom potpredsjednika Vlade pomogne ubrzati stvar dok nas biologija ne preduhitri – kaže Mlinarić
Komentara 2
Valjda je sudstvo neovisno ili ovi veseljaci prizivaju neka davna vremena kad je "partija sudila"!?
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Neće presuda jednom krvniku promijeniti nesposobno pravosuđe