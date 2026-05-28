FOTO Evo čija je ovo prezgodna supruga! Ljubi našeg slavnog glazbenika, a od njega je mlađa 24 godine

Zagreb: Supruga i kćeri Dražena Žerića Žere pratile koncert Crvene jabuke
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 19:45

Poznato je da je ovaj vrhunski glazbenik još od 2008. godine u braku s Barbarom Marčelom Žerić, a s kojom ima dvije kćeri, blizanke Petru i Mareu.

Dražen Žerić Žera, frontmen legendarne Crvene jabuke oduvijek intrigira javnost svojim privatnim životom. Poznato je da je ovaj vrhunski glazbenik još od 2008. godine u braku s Barbarom Marčelom Žerić, a s kojom ima dvije kćeri, blizanke Petru i Mareu. Ono što malo tko zna jest da je njegova supruga od njega mlađa 24 godine, a pred oltar su stali na Šolti. U velikom intervjuu za Večernji list koji je dao krajem 2023. godine, Dražen Žerić Žera progovorio je o mnogo čemu, a dotaknuo se lijepe supruge i njihove dvije kćeri. - Moje kćeri imaju sluha, bilo bi žalosno kada ne bi imale, a ja sam glazbenik. Sreća pa su Petra i Marea povukle gene na mene, a glazba je bogatstvo ako znaš nešto pjevati ili svirati. Svakom glazbeniku je život barem malo bogatiji. A oni koji ne znaju pjevati, ne čuju da nemaju sluha i vole pjevati. To je tako, tako je u ljudskoj psihi - kazao nam je te dodao:

- Svjesne su i idu sa mnom na koncerte. Vole našu muziku i lijepo mi je to vidjeti. Svoju djecu nikada nisam tjerao da se bave glazbom ili idu na koncerte, a to je doista sve njihov izbor. Pitao sam ih jednom kako im je gledati tatu na pozornici, rekle su mi: “Top!” Eto, zanimalo me kako je to u dječjoj glavi kada gledaju roditelja da nastupa, u svakom slučaju njima je zanimljivo. Inače, jako su ljubomorne kada se netko slika sa mnom ili me ide poljubiti, to baš ne vole. Svog tatu žele samo za sebe, a to je i nekako normalno - odgovorio je na pitanje jesu li njegove 16-godišnje kćeri svjesne da im je tata faca.

Zagreb: Supruga i kćeri Dražena Žerića Žere pratile koncert Crvene jabuke
1/25

Osvrnuo se i na to smeta li njemu i supruzi što se ističe malo veća razlika u godinama između njih. - Ne smeta ni meni, a ni njoj. Takvih primjera kao što smo mi ima milijun, pa onda mogu reći da mediji stvarno pišu budalaštine. Imamo primjere i kod nas, kao što su Željko Bebek i Vlado Kalember... Kada se spoje muškarac i žena sličnih ili istih godina, a pritom nema ljubavi između njih, onda je to loš primjer koji ne funkcionira. U mojem, Bebekovu i Kalemberovu slučaju pokazalo se da je sve to u redu, a medijskih naslova će uvijek biti, to je tako - priznao nam je glazbenik. Ostatak intervju pročitajte OVDJE.

Barbara Marčela Žerić Dražen Žerić Žera crvena jabuka showbiz

