KINESKA AUTO EKSPANZIJA

Kineski Leapmotor seli proizvodnju u Europu: Pokreće masovnu proizvodnju električnih SUV-ova u Španjolskoj

Leapmotor B10 EV car is on display during a media event, in Beijing
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
1/3
VL
Autor
Matko Kreber/Hina
16.03.2026.
u 15:56

Prihod kineske tvrtke od prodaje električnih vozila i dijelova otprilike je udvostručen, na 62,01 milijardu juana.

Kineski Leapmotor objavio je u ponedjeljak da će u listopadu pokrenuti masovnu proizvodnju električnih sportskih terenaca u Španjolskoj.

U listopadu 2023. godine multinacionalni automobilski div Stellantis objavio je da će za oko 1,5 milijardi eura kupiti približno 20 posto udjela u Leapmotoru. Kompanije su osnovale i zajedničku tvrtku za proizvodnju i distribuciju automobila izvan Kine, s vlasničkim udjelima od 51 odnosno 49 posto.

Cilj je partnerstva povećati prodaju Leapmotora na visoko konkurentnom kineskom tržištu električnih automobila i proširiti njegovu prisutnost u inozemstvu, a prvo ciljano tržište bit će Europa, poručili su tada. Zajednička tvrtka Leapmotor International trebala bi i proizvoditi vozila Leapmotora izvan Kine, oslanjajući se na Stellantisova proizvodna uporišta, rekao je u proljeće 2024. godine šef Stellantisa Carlos Tavares.

Odluka će se temeljiti na procjeni troškova i kvalitete, naglasio je tada Tavares, izdvojivši među mogućim lokacijama Stellantisovu tvornicu u poljskom Tychyju. Prošli tjedan Stellantis je objavio da je izbor ipak pao na španjolski Figueruelas, u blizini Zaragoze. 

Masovna proizvodnja električnog sportskog terenca B10 u španjolskom pogonu krenut će od listopada, izvijestila je kineska tvrtka u ponedjeljak u izvješću o poslovnim rezultatima u 2025. godini. Od 2027. Leapmotor planira i masovnu proizvodnju modela B05, stoji u izvješću. Leapmotor je lani poslovao s neto dobiti od 0,54 milijarde juana (78,31 milijuna dolara), pokazalo je izvješće. U 2024. bio je u gubitku od 2,82 milijarde juana.

Prihod kineske tvrtke od prodaje električnih vozila i dijelova otprilike je udvostručen, na 62,01 milijardu juana. Leapmotor je lani kupcima isporučio gotovo 600 tisuća vozila, dvostruko više nego u 2024. Kupcima u inozemstvu isporučili su otprilike 67 tisuća vozila, stoji u izvješću.

U veljači ove godine Bloomberg je izvijestio, pozivajući se na upućene izvore, da Stellantis razmatra i mogućnost preuzimanja tehnologije kineskog partnera kako bi smanjio troškove za brendove poput Fiata, Opela i Peugeota. Ako se Stellantis odluči za takav potez, bit će prvi veliki zapadni proizvođač vozila koji će koristiti arhitekturu i softver vozila za svoje europske modele, primijetio je Bloomberg.

