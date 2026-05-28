OPASAN INCIDENT

Evo kako je spriječen najgori mogući ishod u Zagrebu: Poznato i tko je muškarac koji je s dva repetirana pištolja teturao gradom

VL
Autor
Mateja Papić
28.05.2026.
u 18:39

Strojobravar i bivši taksist već je bio prijavljen za pokušaj ubojstva i provale

Zagrebačka policija u jutarnjim je satima četvrtka, 28. svibnja, spriječila potencijalno vrlo ozbiljan sigurnosni incident u Dubravi, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je kako je „spriječen najgori mogući ishod”. Naknadno su objavljeni detalji intervencije i identitet osobe koja je uhićena, uz pojašnjenje da je riječ o muškarcu s opsežnim kriminalnim dosjeom i ranijim psihičkim poteškoćama. Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, oko 5:55 sati zaprimljena je dojava da se u Ulici Luka III nalazi muškarac koji naslonjen na ogradu u ruci drži vatreno oružje i konzumira alkohol. Policijski službenici odmah su izašli na teren te zatekli 52-godišnjaka koji je bio dezorijentiran i nerazgovjetno govorio.

Kod njega su pronađena dva pištolja s umetnutim streljivom u spremnicima i metkom u cijevi, što znači da su oružja bila spremna za trenutnu uporabu. Muškarac je pokušao pobjeći, no policija ga je brzo sustigla i svladala uporabom sredstava prisile, nakon čega je uhićen i priveden. Iz policije su potvrdili da je osumnjičeni tijekom postupanja bio pod utjecajem alkohola te da mu je nakon uhićenja pružena liječnička pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Ministar Božinović dodatno je otkrio da je riječ o osobi koja je već poznata policiji i pravosudnim tijelima, s nizom ranijih kaznenih i prekršajnih djela. Naveo je da je 2016. godine bio prijavljen za pokušaj ubojstva iz ilegalnog oružja, a ima i dvije evidentirane prijetnje, slučajeve nasilničkog ponašanja te provale u kiosk. „Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori mogući ishod jutros u Zagrebu”, poručio je Božinović.

Kako piše Jutarnji list, riječ je o muškarcu koji je ranije radio kao taksist i po struci je strojobravar, a u proteklim godinama imao je i ozbiljne probleme u obiteljskom okruženju. Naime, fizički i psihički je prošle godine zlostavljao svoju suprugu, vrijeđajući je i udarajući je po glavi, te pred njome konzumirajući kokain. Nakon njegova napada u lipnju žena je morala potražiti liječničku pomoć, a muškarac je uhićen te je ubrzo, nakon što je priznao krivnju i izrazio kajanje, zbog prijetnje i obiteljskoga nasilja osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu od godinu dana zatvora s maksimalnim, petogodišnjim rokom kušnje.

Također, sud mu je izrekao mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja u trajanju od najviše pet godina, a ta je mjera trebala biti provjeravana svake godine kako bi se utvrdilo ima li potrebe za njezinim produljenjem. Prva kontrola trebala mu je biti u rujnu ove godine. Jutarnji list je objavio i prijetnje koje je upućivao svojoj supruzi. "Ubit ću te! Hakirali su mi mobitel i prate me, a ti mi pritom ne pružaš nikakvu podršku", rekao je ovo u proljeće prošle godine svojoj supruzi 52-godišnji G. G. kod kojega je policija danas ujutro pronašla dva napunjena pištolja s metkom u cijevi.

zagrebačka policija Davor Božinović

Avatar Navijač
Navijač
19:18 28.05.2026.

Znači stajao je u javnosti sa oružjem u ruci i pijan , i još im je trebala dojava?' I još se hvale da su nešto napravili. A sustav je podbacio isto kao i kod Aleksića , ako ne i gore.

Kujttim
19:56 28.05.2026.

Probacijska je služba Petemkinovo selo. Služba u kojoj na papiru sve izgleda bajno i krasno, a zapravo rak rana pravosuđa. Ministar Habijan nađalost tu ne može ništa. Oni mu šalju frizirana izvješća. Nađalost, na kraju će političku odgovornost snositi upravo Habijan i Plenković. Da nema hrvatske policije, ljudi koji na glavu ulaze i onemogućajavu okorjele potencijalne ubojice opet bi imali femicid.

Kujttim
19:49 28.05.2026.

Potrebno je na najvišoj razini, odnosno na razini Uprave za probaciju, hitno pokrenuti izvanredni nadzor nad postupanjem nadležnog probacijskog ureda u ovom predmetu. Cilj nadzora mora biti cjelovita i detaljna analiza svih radnji, izvješća i komunikacije sa sudom tijekom trajanja roka kušnje, uz uvid u kompletnu dokumentaciju bez iznimke. Posebno je važno utvrditi jesu li eventualna kršenja obveza pravodobno evidentirana te je li nadzor nad osuđenom osobom bio kontinuiran, učinkovit i u skladu sa zakonskim ovlastima. Uprava za probaciju treba utvrditi postoji li propust u postupanju ili organizaciji rada nadležnog ureda te jasno definirati odgovornost. Na temelju nalaza potrebno je bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja nepravilnosti i jačanja učinkovitosti sustava izvršenja probacijskih mjera.

