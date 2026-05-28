Imaju najdulji životni vijek: Veterinar istaknuo 10 najzdravijih pasmina pasa
Tijekom potrage za psom koji će vaš dom ispuniti veseljem, mnogi rade istu pogrešku, tvrde stručnjaci. Iako se izbor kućnog ljubimca najčešće temelji na karakteru i međusobnoj povezanosti, što je svakako jedan od najvažnijih faktora, prije odluke trebalo bi razmišljati i o zdravlju pasmine. Određeni psi skloniji su specifičnim zdravstvenim problemima pa odabir ne bi trebao ovisiti isključivo o izgledu. Zdravstveno, ali i financijski, često su najbolji izbor psi mješanci jer imaju veću genetsku raznolikost. Kod pojedinih čistokrvnih pasmina uzgoj se godinama fokusirao prvenstveno na fizički izgled, što je dovelo do problema s disanjem i svakodnevnim funkcioniranjem. To je posebno izraženo kod brahiocefaličnih pasmina, odnosno pasa sa spljoštenom njuškom, poput mopsa, francuskog buldoga i boksera. Većina ljudi pri odabiru psa prvo razmišlja o karakteru i izgledu, no jednako važnu ulogu igra i opće zdravstveno stanje životinje. Troškovi hrane, cijepljenja, opreme i veterinarskih pregleda mogu brzo porasti pa mnogi budući vlasnici traže pasmine koje su otpornije i manje sklone bolestima. Iako se mješanci smatraju najotpornijima, postoji i nekoliko čistokrvnih pasmina poznatih po dugom životnom vijeku i dobrom zdravlju. Veterinarka Dr Liza Cahn iz Embrace Pet Insurance izdvojila je deset pasmina koje se smatraju najzdravijima i koje rjeđe zahtijevaju odlaske veterinaru, prenosi The Mirror.
Sibirski haski: Iako zahtijeva redovitu njegu guste dlake, a tijekom ljetnih mjeseci može biti osjetljiviji na visoke temperature i toplinske udare, uz pravilnu njegu i dovoljno aktivnosti, ova pasmina najčešće nema ozbiljnijih zdravstvenih problema. Veterinarka objašnjava kako su haskiji razvili snažnu otpornost zahvaljujući životu u hladnim klimama i fizički zahtjevnim zadacima, zbog čega ih mnogi smatraju jednom od najzdravijih pasmina pasa. Prosječni životni vijek im je između 12 i 15 godina, ali najčešće nisu za one koji vole mir i tišinu jer su vrlo vokalni psi.
Australski govedarski pas: Baš poput haskija, poznat je po nevjerojatnoj izdržljivosti i velikoj količini energije. Riječ je o radnoj pasmini kojoj je potrebno puno kretanja i svakodnevne aktivnosti, a genetski nisu posebno skloni bolestima. Dr. Cahn ističe kako su ovi psi “stvoreni za izdržljivost” i najbolje funkcioniraju uz aktivan način života. Zbog toga nisu idealan izbor za osobe koje preferiraju mirnije dane, više odmora i maženja, a manje fizičke aktivnosti.
Basenji: Poznat je kao tiha i vrlo uredna pasmina. Zbog specifične građe glasnica gotovo ne laje, što ga čini odličnim izborom za vlasnike koji preferiraju mirnije pse. No njihova tišina ne znači i manjak energije. Poslovica “tiha voda brege dere” savršeno opisuje ovu pasminu jer su basenjiji izrazito aktivni, znatiželjni i gotovo neumorni. Iako ih mnogi smatraju teškima za odgoj, problem najčešće nije u inteligenciji nego u njihovoj tvrdoglavosti i neovisnom karakteru. Zato im je važno je svakodnevno osigurati dovoljno fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije kako bi bili zadovoljni i uravnoteženi psi.
Australski ovčar: Još je jedna radna pasmina koja se našla na popisu najzdravijih pasa. Poznati su po atraktivnom izgledu, gustoj dugoj dlaci i velikoj inteligenciji, a uz pravilnu brigu uglavnom nemaju ozbiljnijih zdravstvenih problema. Kod pojedinih pasa, u kasnijoj dobi, mogu se pojaviti problemi s kukovima, očima ili epilepsija, zbog čega je važno birati odgovorne uzgajivače. Prosječni životni vijek australskog ovčara kreće se između
Engleski koker španijel: Poznati su po svom razigranom i privrženom karakteru zbog čega su godinama među omiljenim obiteljskim psima. Iako imaju osjetljive uši koje zahtijevaju redovitu njegu i čišćenje kako bi se spriječile infekcije, uglavnom se smatraju zdravom i otpornom pasminom. Kod pojedinih pasa mogu se pojaviti problemi s očima, kukovima ili sklonošću debljanju pa su pravilna prehrana i dovoljno aktivnosti vrlo važni. Prosječni životni vijek koker španijela kreće se između 12 i 15 godina.
Border Collie: Jedna od najinteligentnijih pasmina na svijetu, a poznati su i po dobroj fizičkoj kondiciji i izdržljivosti. Vrlo su energični, brzo uče i najbolje funkcioniraju uz vlasnike koji im mogu pružiti puno aktivnosti i mentalne stimulacije. Zahvaljujući aktivnom načinu života često ostaju u dobroj formi tijekom cijelog života, iako kod nekih pasa mogu postojati problemi s kukovima, očima ili epilepsijom. Prosječni životni vijek border collija kreće se između 12 i 15 godina.
Shiba Inu: Ova drevna japanska pasmina poznata po snažnoj genetici i dobrom zdravlju. Mnogi ih biraju zbog lisičastog izgleda. Vrlo su inteligentni, odani i uredni psi, ali znaju biti tvrdoglavi pa im je potreban dosljedan odgoj i dovoljno aktivnosti. Najčešći zdravstveni problemi povezani su s alergijama, očima i zglobovima, no općenito se smatraju otpornom pasminom. Prosječni životni vijek Shiba Inu kreće se između 12 i 16 godina.
Labrador Retriever: Jedan od najpopularnijih obiteljskih pasa zahvaljujući blagom karakteru i privrženosti ljudima. Iako se smatra otpornom pasminom, važno je paziti na prehranu i redovitu aktivnost kako bi se smanjio rizik od problema sa zglobovima i pretilosti.
Beagle: Izvorno je pasmina uzgojena za lov pa je riječ o vrlo aktivnom, izdržljivom i znatiželjnom psu. Poznati su po prijateljskom karakteru, društvenosti i velikoj količini energije zbog čega im je potrebno puno kretanja i igre. Dr. Cahn navodi kako upravo njihova fizička aktivnost doprinosi snažnom zdravlju i dobroj kondiciji tijekom života. Kod ove pasmine mogu se pojaviti problemi s ušima, debljinom ili kralježnicom, no općenito se smatraju zdravom pasminom.
Psi mješanci: Zbog veće genetske raznolikosti imaju manji rizik od nasljednih bolesti. Zbog toga se mnogi mješanci smatraju otpornijima i dugovječnijima u usporedbi s pojedinim čistokrvnim pasminama. Karakter i izgled mogu se razlikovati ovisno o kombinaciji pasmina, no često su poznati po prilagodljivosti, inteligenciji i dobroj socijalizaciji. Prosječni životni vijek pasa mješanaca najčešće se kreće između 10 i 16 godina, ovisno o veličini i genetici. Mnogi smatraju da je udomljavanje mješanaca i etički bolji izbor jer velik broj pasa svake godine završi u skloništima i čeka novi dom. Udomljavanjem napuštenog psa ne dobiva se samo vjeran ljubimac, već se jednoj životinji pruža nova prilika za siguran i kvalitetan život.