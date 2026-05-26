Mnogi ne znaju da je imaju, a može vam spasiti život: Funkcija na mobitelu koja pomaže detektirati krpelje

Krpelji su u toplijem dijelu godine čest problem nakon boravka u prirodi, a njihovo brzo otkrivanje posebno je važno jer mogu prenositi opasne bolesti, među njima i krpeljni meningoencefalitis. Nakon šetnje šumom, livadom ili boravka u visokoj travi preporučuje se temeljito pregledati tijelo, odjeću, ali i kućne ljubimce. No krpelje nije uvijek lako uočiti. Sitni su, tamni i često se skrivaju na manje vidljivim mjestima, a kod pasa i mačaka dodatni problem predstavlja gusto krzno. Vlasnici ih nerijetko primijete tek kada se već napiju krvi i povećaju.

U tome može pomoći jednostavna funkcija koju većina pametnih telefona već ima instaliranu – povećalo. Kako piše t-online, trik je u tome da se ne koristi samo uvećanje, nego i obrnuti prikaz boja. Kada se uključi takozvani invertirani filter, tamne točkice na koži ili krznu prikazuju se kao svijetle mrlje, pa ih je lakše primijetiti.

Na Android uređajima funkciju možete pronaći tako da u tražilicu mobitela upišete “prečac povećala” ili “povećalo”, ovisno o modelu uređaja. Nakon otvaranja povećala treba odabrati filter “invertirano” ili “obrnute boje”. Na iPhoneu je postupak sličan. U tražilicu treba upisati “lupa” i otvoriti aplikaciju Magnifier. Zatim se u donjem dijelu zaslona otvore dodatne opcije, odabere se ikona filtra i uključi opcija “invertirano”.

Nakon toga mobitelom treba polako pregledati kožu ili krzno ljubimca, dio po dio. Krpelji bi se u tom prikazu trebali isticati kao sitne svijetle točke. Posebnu pozornost treba obratiti na pregibe, područje iza ušiju, vrat, pazuhe, prepone, područje oko koljena i mjesta gdje je odjeća bila pripijena uz kožu. Kod kućnih ljubimaca treba pregledati glavu, uši, vrat, pazuhe, trbuh, prepone i prostor između prstiju. Iako trik s mobitelom može pomoći, ne zamjenjuje pažljiv pregled rukama jer se krpelj često može napipati prije nego što se jasno vidi.

Ako pronađete krpelja, treba ga ukloniti što prije, najbolje pincetom ili posebnom kukicom za krpelje. Važno ga je uhvatiti što bliže koži i izvući ravnim, mirnim pokretom, bez gnječenja, okretanja ili premazivanja uljem, alkoholom i sličnim sredstvima. Nakon uklanjanja mjesto uboda treba dezinficirati i pratiti moguće promjene na koži.

Pametni telefon, dakle, ne može spriječiti ubod, ali može pomoći da se krpelj brže uoči. Uz cijepljenje protiv krpeljnog meningoencefalitisa, zaštitnu odjeću, repelente i temeljit pregled nakon boravka u prirodi, ovaj jednostavan trik može biti korisna dodatna mjera opreza.