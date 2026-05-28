POLICIJSKA AKCIJA

Božinović: 'Jutros je spriječen najgori mogući ishod. Čovjek je imao dva napunjena pištolja'

28.05.2026.
u 12:02

Prema riječima ministra, policijska istraga pokazala je da je uhićeni muškarac još 2025. godine imao izrečenu mjeru liječenja

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je otkrio detalje policijske akcije provedene u četvrtak ujutro u Zagrebu, tijekom koje je uhićen muškarac naoružan s dva pištolja. Kako je naveo, oba oružja bila su napunjena, a u cijevima su se nalazili meci. 'Spriječen je najgori mogući ishod', izjavio je Božinović tijekom predstavljanja Izvješća o radu policije za 2025. godinu.

Prema riječima ministra, policijska istraga pokazala je da je uhićeni muškarac još 2025. godine imao izrečenu mjeru liječenja. Riječ je, dodao je, o osobi koja je i ranije bila poznata policiji. 'Godine 2016. prijavljen je zbog pokušaja ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Uz to, evidentirane su mu dvije prijetnje, nasilničko ponašanje te provale u kiosk', rekao je Božinović, a javlja Dnevnik.hr.

Istaknuo je kako je pravovremena reakcija policije vjerojatno spriječila tragediju. 'Da policija nije reagirala na dojavu, jutros se u Zagrebu vrlo vjerojatno mogao dogoditi najgori scenarij', upozorio je ministar, dodajući kako policija svoj posao odrađuje učinkovito i profesionalno.

O slučaju, o kojem se zagrebačka policija još nije službeno očitovala, Božinović je govorio odgovarajući na pitanje saborske zastupnice Danice Baričević. Nju je zanimalo smatra li sustav mentalno zdravlje važnim sigurnosnim pitanjem te planiraju li se dodatna ulaganja i suradnja u području prepoznavanja psihičkih poteškoća i nasilnog ponašanja, osobito nakon nedavnog ubojstva u Drnišu.
ML
mladaklada
12:27 28.05.2026.

Ovo je samo kontrola (političke) štete, jer bilo je i drugih dojava ranije, pa i u Drnišu, a znamo kako je tamo završilo. Jasno je da nedorečenost zakona te sporost i neučinkovitost pravosuđa ograničavaju rad policije, ali može li nam zaista država zajamčiti potpunu sigurnost?

HK
hr. kuna
12:22 28.05.2026.

Uhićen muškarac naoružan ( čime?) dvama pištoljima.

