Božinović: 'Jutros je spriječen najgori mogući ishod. Čovjek je imao dva napunjena pištolja'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je otkrio detalje policijske akcije provedene u četvrtak ujutro u Zagrebu, tijekom koje je uhićen muškarac naoružan s dva pištolja. Kako je naveo, oba oružja bila su napunjena, a u cijevima su se nalazili meci. 'Spriječen je najgori mogući ishod', izjavio je Božinović tijekom predstavljanja Izvješća o radu policije za 2025. godinu.

Prema riječima ministra, policijska istraga pokazala je da je uhićeni muškarac još 2025. godine imao izrečenu mjeru liječenja. Riječ je, dodao je, o osobi koja je i ranije bila poznata policiji. 'Godine 2016. prijavljen je zbog pokušaja ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Uz to, evidentirane su mu dvije prijetnje, nasilničko ponašanje te provale u kiosk', rekao je Božinović, a javlja Dnevnik.hr.

Istaknuo je kako je pravovremena reakcija policije vjerojatno spriječila tragediju. 'Da policija nije reagirala na dojavu, jutros se u Zagrebu vrlo vjerojatno mogao dogoditi najgori scenarij', upozorio je ministar, dodajući kako policija svoj posao odrađuje učinkovito i profesionalno.

O slučaju, o kojem se zagrebačka policija još nije službeno očitovala, Božinović je govorio odgovarajući na pitanje saborske zastupnice Danice Baričević. Nju je zanimalo smatra li sustav mentalno zdravlje važnim sigurnosnim pitanjem te planiraju li se dodatna ulaganja i suradnja u području prepoznavanja psihičkih poteškoća i nasilnog ponašanja, osobito nakon nedavnog ubojstva u Drnišu.