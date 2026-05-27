LUKAVA METODA

Lopovi imaju novi trik za krađu automobila: Samo im trebaju kokošja jaja

VL
Autor
Mateja Papić
27.05.2026.
u 17:44

Lopovi ciljaju parkirana vozila i na vjetrobransko staklo bacaju jedno ili više jaja. Kada vozač uključi brisače, jaje se razmaže po staklu i značajno smanji vidljivost

Nova i neobična metoda krađe automobila, u kojoj kriminalci koriste – jaja – sve češće se pojavljuje u izvještajima medija diljem Europe. Kako piše više regionalnih i europskih medija, među njima i Onet, riječ je o relativno jednostavnom, ali učinkovito osmišljenom triku koji iskorištava trenutak nepažnje vozača.

Prema dostupnim informacijama, lopovi ciljaju parkirana vozila i na vjetrobransko staklo bacaju jedno ili više jaja. Kada vozač uključi brisače, jaje se razmaže po staklu i značajno smanji vidljivost. U tom trenutku vozač je prisiljen zaustaviti vozilo ili izaći kako bi očistio staklo, što kriminalci koriste kao priliku za krađu. Stručnjaci upozoravaju da je upravo nekoliko sekundi nepažnje dovoljno da dođe do krađe stvari iz vozila, a u pojedinim slučajevima i samog automobila, osobito ako su ključevi ostali unutra ili motor radi.

Sigurnosni stručnjaci ističu kako se ne radi o potpuno novom obliku kriminala, već o prilagodbi klasičnih metoda krađe koje se temelje na odvraćanju pažnje. Umjesto nasilnog provale ili sofisticiranih alata, lopovi sve češće koriste svakodnevne predmete koji ne izazivaju sumnju i lako se uklapaju u okolinu. Prema upozorenjima koja prenose europski mediji, ovakvi incidenti najčešće se događaju na parkiralištima, benzinskim postajama i slabije osvijetljenim ulicama, gdje vozači na trenutak ostaju sami i ranjivi.

Stručnjaci savjetuju stoga niz osnovnih mjera opreza: zaključavanje vozila i u kratkim izlascima, provjeru zatvorenosti prozora, izbjegavanje ostavljanja ključeva u vozilu te korištenje zaštite za bežične ključeve. Također se preporučuje parkiranje na osvijetljenim i prometnijim mjestima, kao i ručna provjera zaključavanja vozila kako bi se izbjegle moguće smetnje signala.

