Dino Brumec

Može li itko u Europi odraditi više od jednog mandata?

28.05.2026. u 14:32

U gotovo svakoj velikoj zemlji zapadne demokracije vladajući političari izrazito su nepopularni, uz iznimku Meloni

Je li zapadnim zemljama postalo nemoguće upravljati? Tako se čini u posljednje vrijeme – u gotovo svakoj velikoj zemlji zapadne demokracije trenutačni vladajući političari izrazito su nepopularni, gotovo u povijesnim okvirima. Pa se organiziraju izbori, pa nepopularne zamijene neki drugi i za godinu, dvije pa i oni potonu u anketama, a javnost postane nemirna tražeći nove izbore. I ciklus se stalno ponavlja – može li itko odraditi više od jednog mandata? Mogu li političari uopće dobaciti do kraja prvog? Hrvatska je, u kojoj je HDZ i na vlasti i prvi u anketama, iznimka. Njemačke novine Bild jučer su objavile kako je vladajući njemački savez dvije demokršćanske stranke CDU i CSU započeo s privatnim razgovorima o mogućnosti zamjene kancelara Friedricha Merza.

Kier Starmer Emmanuel Macron Georgia Meloni Friedrich Merz Olaf Scholz

