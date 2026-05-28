Može li itko u Europi odraditi više od jednog mandata?

Je li zapadnim zemljama postalo nemoguće upravljati? Tako se čini u posljednje vrijeme – u gotovo svakoj velikoj zemlji zapadne demokracije trenutačni vladajući političari izrazito su nepopularni, gotovo u povijesnim okvirima. Pa se organiziraju izbori, pa nepopularne zamijene neki drugi i za godinu, dvije pa i oni potonu u anketama, a javnost postane nemirna tražeći nove izbore. I ciklus se stalno ponavlja – može li itko odraditi više od jednog mandata? Mogu li političari uopće dobaciti do kraja prvog? Hrvatska je, u kojoj je HDZ i na vlasti i prvi u anketama, iznimka. Njemačke novine Bild jučer su objavile kako je vladajući njemački savez dvije demokršćanske stranke CDU i CSU započeo s privatnim razgovorima o mogućnosti zamjene kancelara Friedricha Merza.