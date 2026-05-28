Isprobao sam novu Xiaomijevu 17T seriju mobitela: Ovo su najbolje nove stvari

Kada su prije desetak godina kupci mobitela tražili alternative skupljim poznatim brendovima, mnogi su se počeli okretati varijantama iz Kine. A jedan od prvih brendova koji je dobivao povjerenje i hrvatskih korisnika bio je Xiaomi. Kada to još nije bilo redovito kao danas, korisnici bi online naručivali Xiaomijeve mobitele iz Kine i uživali u jeftinijim uređajima. Mnogima je Xiaomi onda postao svojevrsni "best buy" primjer uređaja s najboljim omjerima cijene i kvalitete.

Tako je bila nastala i Xiaomijeva T serija mobitela - zamišljena da nudi čim bolje performanse i specifikacije, a po jeftinijim cijenama od top modela Android tržišta mobitela. Xiaomi i dalje ima isti osnovni obrazac, ali kroz godine pratio samo kako T serija postaje kvalitetnija i u kamerama, što se danas vidi i po tome da je cjenovno ovaj model ušao i u flagship teritorij. U Beču je Xiaomi predstavio svoje nove modele iz Xiaomi 17T serije: Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro.

Foto: Danijel Lijović

Imao sam priliku u nekoliko dana isprobati oba ova uređaja pa u ovom tekstu donosim prve dojmove. Moram istaknuti da je sada T serija postala i skuplja, Xiaomi 17T Pro u Hrvatsku stiže po cijeni od 999 eura što je dosad najskuplji Xiaomijev model iz T serije na hrvatskom tržištu. Jasno, danas top Android mobiteli stižu redovito po cijenama i od 1500 eura (kao hvaljena Xiaomi 17 Ultra s odličnim kamerama) pa onda svakako ima smisla nuditi flagship mobitel za 1000 eura. Plus, treba istaknuti da ta cijena od 999 eura uključuje Pro model s 512 GB prostora za pohranu podataka što je puno više, nego nekada nudi i puno skuplja Android ponuda.

Novi Xiaomi 17T u Hrvatsku stiže po povoljnijoj cijeni od 799 eura, a oba modela bit će dostupni u tri boje i u bogatim memorijskim konfiguracijama od 12GB i 512GB. Osim ovih velikodušnih memorijskih brojki, dobrim dijelom poskupljenje odlazi na iskorake u kamerama koje pružaju sve bolje fotografije. S oba modela Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17T sam fotografirao puno kvalitetnih fotografija s oštrim detaljima, a jako dobro se ponašaju i u noćnim uvjetima.

I ovdje se osjeti i primijeti kvaliteta objektiva njemačke Leice s kojom Xiaomi već godinama surađuje, u Xiaomi 17T seriji posebno se ističekamera koja je sada dostupna na oba modela. Glavna kamera je 50-megapikselna, također na oba modela. Xiaomi 17T Pro opremljen je većim 1/1.31-inčnim senzorom, dok standardni 17T koristi 1/1.55-inčni senzor.

Oba koriste Leica optiku s hibridnom Summilux strukturom leće (1G + 6P), koja omogućuje dobar dinamički raspon i dubinu polja. Telefoto kamera donosi veliku fleksibilnost – od makro snimanja s udaljenosti od 30 cm, preko 10x optičkog zooma, pa sve do 120x AI Ultra Zooma, a pruža i optičku stabilizaciju slike.

Rekao bih da je upravo telefoto kamera postala neki glavni mjeritelj kvalitete fotografija na mobitelima. Kao da se svaki poznati proizvođač natječe ponuditi čim moćnije zumiranje. I dok se ipak Xiaomijeva T serija ne može mjeriti s Xiaomijevom 17 Ultrom koja ima jedan od najboljih telefoto objektiva na tržištu, Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17T pružaju vrlo respektabilne rezultate sa svojom telefoto kamerom. Sve do nekih 30x digitalnog uvećanja ispada dosta oštro i iskoristivo. Očito su u Xiaomiju jako dobro iskoristili svoja iskustva s razvojem kamera na Ultra modelu kako bi sada donijeli iskorak i na kamerama iz T serije. To uključuje i propuštanje više svjetla u objektive, kao i kvalitetniju telefoto kameru.

Može se čak povećavati i do 120x, ali to je više nazvao razbacivanjem brojki jer niti ima neke primjetne razlike između 100 i 120, niti su to iskoristivi kadrovi jer budu previše zamućeni. Tu vam više ni AI (koji dosta ovdje asistira) ne može pomoći... Također, nije ni jednostavno 'okinuti' fotografiju pri maksimalno mogućem uvećanju jer se tada kroz sučelje kamere vrlo zorno primijeti koliko vam se ruke tresu pa je jako teško uopće 'uhvatiti' udaljeni objekt u kadar. Zato tu na ekranu imate mali izdvojeni kadar šireg pogleda koji vam djeluje kao mapa područja kojeg gledate kroz kameru da lakše možete navigirati detalj koji zapravo želite snimiti.

Imate još nekoliko pomoći za zumiranje i mijenjanje kojim objektivom fotografirate ili snimate video, ili pak fotografiju uživo (Live Moment) što je novitet na ovim modelima. Naime, Xiaomi je lijepo pripremio zadane žarišne duljine koje možete direktno birati iz glavnog sučelja kamere: 0,6, 1, 2, 5 i 10 i to su zapravo sve koje vam trebaju za gotovo sve situacije. Tako možete jednim pritiskom na 0,6 aktivirati kadar ultraširokim objektivom, ili birati kadrove glavne kamere s 1 ili 2. Zatim taman kad mislite da se kvari kvaliteta zumiranja, kliknete na uvećanje 5x i dobijete oštriji kadar iz telefoto objektiva.

Fotografije snimljene mobitelom Xiaomi 17T Pro

Ako želite još više zumirati, ne morate se mučiti povlačenjem prstiju po ekranu unedogled, nego imate prečicu - iz tog popisa brojki (1,2,5...), samo povuci prstom prema gore i izvući ćete polukružnicu s kojom možete lakše uvećavati, a prati je ugodan zvuk koji simulira kao da čujete zumiranje fizičkog objektiva, plus imate već istaknute mjere za 30x, 60x i 120x uvećanje da znate gdje se u tim mogućnostima nalazite. Ovo je vrlo zgodno i praktično izvedeno i dobro funkcionira na oba modela.

Fotografije snimljene mobitelom Xiaomi 17T

Što se tiče spomenutog makro snimanja, bilo mi je zanimljivo kako me kod uključivanja te opcije, mobitel upozorava da udaljim kamere od objekta snimanja. Prije su makro objektivi omogućavali i zahtijevali da mobitel jako približite objektu snimanje, ponekad i na samo nekoliko centimetara, a ovdje se snima makro fotografija preko telefoto objektiva pa trebate udaljiti uređaj, preporučuje se udaljenost do oko 30 cm. Trebalo mi je malo navikavanja na ovo, ali jesam uspio dobiti dobrih i oštrih kadrova listova biljke iako je pritom još puhao i vjetar. No, definitivno je objekt u pokretu izazov za mobilnu fotografiju pa se tada često dobije zamućeni dio kadra ili osobe u pokretu. Najviše zamućenih dijelova na fotografija se očekivano dobije snimanje ultraširokom kamerom, boje su tu mekše i 'razlivenije' što se odmah uoči na noćnom fotografiranju, posebice na Xiaomi 17T modelu. No, po danjem svjetlu i ultraširoka kamera se zapravo dosta dobro drži i bliže objekte će prikazati s puno detalja i oštrine.

Na Pro modelu dostupan je i 4K 60fps filmski način snimanja s prirodnim zamućenjem pozadine i ovo može ispasti vrlo atraktivno i efektno je za videa u kojem želite dati malo finese. Jedan od zanimljivijih noviteta je Leica Live Moment. Umjesto klasične fotografije koja hvata samo jedan statični trenutak, Live Moment snima kratki video isječak prije i nakon što pritisnete okidač. Dakako, to nije novost na mobitelima općenito jer neki drugi brendovi to odavno koriste, ali je prvi put došlo na Xiaomijevu T seriju. Leica Live Moment moguće je koristiti na svim stražnjim kamerama.

Leica Live Portrait je proširenje ove tehnologije posebno za Portretni način fotografiranja. Osim što hvata pokrete prije i nakon okidanja (kao Live Moment), dodaje i prirodni bokeh efekt (zamućenje pozadine) koji bolje odvaja subjekt od pozadine, dok istovremeno zadržava fluidnost pokreta. Time se dobiva portret koji recimo izgleda dinamičnije i filmskije nego klasični portreti. Ta fotografija uživo snima kadar i koju sekundu prije okidanja, a može i nakon ovisno koliko dugo držite ekran pa do 15 sekundi ukupno za cijelu 'živu snimku' kao iz Harry Pottera. Snimljene Live Moment fotografije mogu se označiti Leica vodenim žigovima, a više trenutaka moguće je spojiti u kolaže za dijeljenje na društvenim mrežama. A da biste na mobitelu pogledati kako ste uhvatili tu fotografiju potrebno je otići u galeriju i tamo u pregledu 'thumbnail' fotografija svaka 'uživo' ima dodatni kružić, treba kliknuti na takvu fotografiju a onda kada se uveća još jednom stisnuti "play" ikonu da se pokrene. Snimljen je i ton, a ne samo video. Na modelu 17T Pro dostupna je i Live Cinematography u 4K rezoluciji s podrškom za freestyle i portrait zum tijekom snimanja.

Video snimljen mobitelom Xiaomi 17T Pro Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Selfie kamere su solidne po danjem svjetlu, zamućeni dio ćete tada primijetiti tek na pobližem pregledu, a nešto su slabije i s manje oštrih dijelova kada se snima po noći i u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Xiaomi 17T serija djeluje gotovo identično lanjskim modelima, rubovi su blago zaobljeni i imaju tanke okvire, a najveća je promjena da je Pro model sada malo veći i ima veću dijagonalu ekrana od 6,83 inča (dimenzije 162.2mm x 77.5mm x 8.25mm i masa 219 grama), a osnovni ima 6,59 inča (dimenzije 157.6mm x 75.2mm x 8.17mm i masa 200 grama). To je sada već generički izgled, ali utakmica se ionako više prebacila na kamere, čipove, AI i memoriju. Sa stražnje strane kućišta oba modela imaju sada već prepoznatljivo blago istureno postolje kamera s tri objektiva i dodatnim senzorom.

Ekrani su također jedna od strana koju su gotovo svi proizvođači usavršili, danas gotovo svi mobiteli imaju dobre ekrane i puno izdržljivije nego prije, tako je i ovdje iako je na Pro modelu nešto atraktivniji što i ne čudi puno jer i stoji 200 eura više. Oba modela imaju 1.5K AMOLED zaslon s vršnom svjetlinom od 3500 nita. Pro verzija dodatno nudi hardverski minimum svjetline od samo 1 nita za ugodnije korištenje u potpunom mraku. Frekvencija osvježavanja doseže do 144 Hz na 17T Pro modelu, odnosno 120 Hz na standardnom 17T. Serija uvodi Xiaomi Vision Care sustav koji automatski prilagođava osvjetljenje, smanjuje štetno plavo svjetlo, treperenje i zamućenje pokreta. Zahvaljujući tome, Xiaomi 17T serija je dobila TÜV Rheinland četverostruki certifikat za brigu o zdravlju očiju. Pro model također ima ultra-tanke okvire od samo 1,29 mm zahvaljujući novom LIPO pakiranju zaslona. Oba modela koriste MediaTekove čipsete, Dimensity 9500 (na 3 nm strukturi) u 17T Pro i Dimensity 8500-Ultra (4 nm) u 17T modelu i za malo korištenja koliko sam dosad uspio nemam nekih zamjerki.

Xiaomi 17T Pro dolazi s baterijom od 7000 mAh – najvećom koju Xiaomi nudi na međunarodnim tržištima. Podržava 100W žičano i 50W bežično HyperCharge punjenje. Standardni 17T ima 6500 mAh bateriju s 67W HyperCharge. Baterije su uvijek bile adut Xiaomija pa ne čudi da su ovdje ciljano išli na baterije velikih kapaciteta. I imaju dosta dobru autonomiju. Više sam koristio Pro model pa mogu reći da sam obično skupljao oko 6 sati uključenog ekrana. S ovim mobitelima možete bez problema proći cijeli dan, čak i uz pojačana korištenja, a često će vam jedno punjenje baterije potrajati za dan i pol korištenja.

Za dva sata gledanja serija na Netflixu potrošilo mi se 12 posto baterije što je jednako koliko mi je bilo i na znatno skupljem Xiaomi 17 Ultri. U kutijama s mobitelima ne dolazi cijeli punjač, nego samo USB-C kanel pa sam uređaje punio punjačem drugih proizvođača. Za oba modela trebalo mi je skoro 90 minuta da se baterija u potpunosti napuni od potpuno ispražnjene do 100 posto. Na Xiaomi 17T modelu za 15 minuta napunilo mi se 23 posto baterije, za 40 minuta 62 posto, a za 75 minuta 96 posto; na Pro modelu za pola sata napunilo se 53 posto baterije, za 60 minuta 93 posto i za 100 posto malo manje od 90 minuta.

Nisam proveo dovoljno vremena s ovim mobitelima da bih isprobao sve mogućnosti, ali mogu istaknuti još nekoliko dojmova s kojima nisam bio zadovoljan. U više navrata sam primijetio da se signal za dijeljenje interneta teže probija u zahtjevnim situacijama kada na istom prostoru ima puno mobitela. Također, tijekom gledanja serija na Netflixu čini mi se kako se gubi kvaliteta zvuka kako se pojačava volumen. Zvučnici jesu dovoljno glasni, ali na tim višim volumenima malo zvuk odzvanja i nije visoke kvalitete.

Ipak, čini mi se da se Xiaomi 17T serija s pravom sada može prozivati i flagship serijom, iako imam zamjerki što je i cjenovno otišla u rang mobitela vrijednosti od 1000 eura (Pro model), ali vjerujem da će pronaći kupce jer je ipak cjenovno povoljnija od top premium ponude na Android tržištu.

PLUSEVI

Kvalitetne glavne kamere

Telefoto objektiv na oba modela

Atraktivni ekran na Pro modelu

Dobre performanse

Odlične baterije

Live motion fotografije

MINUSI

Cijena

Sekundarne kamere nešto slabije

Noću zamućeniji kadrovi na selfie kameri

Slabiji signal za hotspot

Stereo zvučnici gube na kvaliteti zvuka kada se pojačaju