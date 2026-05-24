Vaš internet je spor? Jednostavan trik koji traje 30 sekundi i rješava većinu problema

Redovito ponovno pokretanje, odnosno restartiranje mrežnog usmjerivača ili routera, ključan je korak u održavanju stabilne i brze internetske veze koji mnogi korisnici zanemaruju. Iako se čini kao trivijalan savjet, upravo je "jeste li probali ugasiti i upaliti" prvo pitanje koje će vam postaviti tehnička podrška vašeg internetskog operatera, i to s dobrim razlogom. Routeri su, u svojoj suštini, minijaturna računala s vlastitim procesorom, memorijom i operativnim sustavom, dizajnirana da rade neprestano. No, kao i svako računalo, njihov rad s vremenom može postati zagušen i usporen, što se izravno odražava na brzinu i stabilnost vaše internetske veze. Stručnjaci preporučuju restartiranje routera barem jednom mjesečno, no za kućanstva s velikim brojem spojenih uređaja ili za starije modele opreme, tjedni restart može donijeti osjetno poboljšanje performansi i spriječiti neočekivane prekide veze.

Glavni tehnički razlog zašto ponovno pokretanje poboljšava rad jest čišćenje radne memorije (RAM-a). Tijekom neprekidnog rada, router u memoriji nakuplja privremene podatke, predmemoriju (cache) i bilježi sve mrežne procese i konekcije. Vremenom to dovodi do fragmentacije i zagušenja memorije, pa procesor routera počinje raditi sporije, što rezultira kašnjenjem u obradi podataka, sporijim učitavanjem stranica i trzanjem video sadržaja. Restartiranjem se kompletno brišu svi ti privremeni podaci i oslobađa se radna memorija, dopuštajući sustavu da krene "iznova" s optimalnim performansama. Osim toga, dugotrajan rad može dovesti i do sitnih softverskih grešaka ili takozvanog "curenja memorije" (memory leak), gdje određeni procesi ne oslobađaju memoriju koju su zauzeli nakon što završe. Jednostavno gašenje i paljenje prekida te problematične procese i eliminira nakupljene greške.

Drugi čest problem koji restart rješava jest sukob IP adresa. Vaš router svakom uređaju u kućnoj mreži dodjeljuje jedinstvenu lokalnu IP adresu kako bi znao kamo usmjeriti internetski promet. Iako bi taj proces trebao teći glatko, ponekad se dogodi da router greškom dodijeli istu adresu dvama različitim uređajima, što uzrokuje prekid veze za jedan ili oba uređaja. Ponovnim pokretanjem routera pokreće se i proces ponovnog dodjeljivanja adresa svim povezanim uređajima, čime se ispravljaju ovakvi sukobi. Uz to, restart može optimizirati i bežičnu vezu. Mnogi moderni routeri prilikom pokretanja automatski skeniraju okolinu i odabiru najmanje zagušen Wi-Fi kanal. To je posebno korisno u gusto naseljenim područjima poput stambenih zgrada, gdje se deseci mreža međusobno ometaju. Promjenom kanala vaša veza može postati znatno brža i stabilnija.

Ipak, važno je razlikovati restartiranje (reboot) od resetiranja (reset). Restartiranje je jednostavan postupak gašenja i ponovnog paljenja uređaja, najčešće isključivanjem iz struje na tridesetak sekundi. Ovim postupkom ne gubite nikakve postavke - ime vaše Wi-Fi mreže i lozinka ostaju nepromijenjeni. S druge strane, resetiranje, koje se obično izvodi pritiskom na sićušnu udubljenu tipku na poleđini uređaja, vraća router na tvorničke postavke. Time se brišu sve vaše personalizirane konfiguracije i uređaj se mora postavljati iznova. Resetiranje je drastičan korak koji se poduzima samo u slučaju ozbiljnih problema ili kada zaboravite administratorsku lozinku za pristup postavkama, ali ne i za redovito održavanje.

Kako biste izbjegli neprestano razmišljanje o ručnom isključivanju routera, cijeli proces moguće je vrlo jednostavno automatizirati. Mnogi moderni routeri unutar svojih administratorskih postavki imaju ugrađenu opciju pod nazivom "Scheduled Reboot" ili "Automatsko ponovno pokretanje". Pristupom sučelju routera putem web preglednika (najčešće upisivanjem adrese 192.168.1.1 ili 192.168.0.1) možete pronaći tu opciju, obično u izbornicima "System Tools" ili "Administration". Ondje možete zadati točan dan u tjednu i vrijeme, primjerice nedjelju u četiri sata ujutro, kada želite da se router automatski restarta. Na taj način osiguravate redovito održavanje bez ikakvog utjecaja na vaše svakodnevno korištenje interneta.

Ako vaš router nema ugrađenu funkciju automatskog restarta, najjednostavnije i najpovoljnije rješenje je korištenje pametne utičnice (smart plug). Router jednostavno uključite u pametnu utičnicu, a nju u struju. Zatim putem aplikacije na pametnom telefonu možete kreirati tjedni raspored koji će u zadano vrijeme prekinuti dovod struje na, primjerice, jednu minutu, a potom ga ponovno uspostaviti. Neki modeli pametnih utičnica imaju i mogućnost pohrane lokalnog rasporeda, što znači da će uspješno upaliti router čak i nakon što prekidom struje ostanu bez Wi-Fi veze. Za one koji traže naprednije rješenje, postoje i specijalizirani uređaji, takozvani "internet rebooteri", koji se spajaju između modema i routera. Ovi pametni adapteri neprestano prate postoji li veza s internetom i, čim detektiraju prekid, automatski prekidaju napajanje routera kako bi ga restartali i tako samostalno riješili problem.

