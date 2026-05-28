FOTO Totalna ludnica u Splitu: Otvorena još jedna Sephora, Hrvatice stajale u redovima zbog omiljene kozmetike
Brojne su Hrvatice od ranog jutra opkolile novu trgovinu Sephore u splitskom Mall of Split. Podsjetimo, popularni drogerijski lanac vratio se u hrvatsku nakon dugogodišnjeg izbivanja. Podsjetimo, prva je trgovina otvorena u trgovačkom centru prije mjesec dana.
Megapoznati lanac beauty trgovina kupcima donose drukčije iskustvo koje uključuje ne samo fizičke trgovine, već i online ponudu i mobilnu aplikaciju, čime omogućuju snažan omnichannel pristup od samog početka.
Mnogi se sjećaju prvog Sephorinog pokušaja osvajanja Hrvatske, koji je završio neslavno. Trgovine, otvorene 2007. godine u zagrebačkim centrima Avenue Mall i Arena Centar, zatvorene su 10. kolovoza 2012. Glavni razlog bio je jednostavan – neprofitabilnost.