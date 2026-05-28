ČINI SE BANALNO, ALI...

Ne treba riskirati u avionu: Ovo pravilo putnici često zaboravljaju, a može vam stvoriti ozbiljne probleme

Avion
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
28.05.2026.
u 17:00

Osobne fotografije i videozapisi dopušteni su sve dok ne smetaju drugim putnicima i ne zadiru u njihovu privatnost

Fotografiranje i snimanje tijekom leta za mnoge je putnike postalo dio putovanja. Pogled kroz prozor, obrok u avionu ili selfie prije polaska često završe na društvenim mrežama. No iako većina zrakoplovnih kompanija dopušta privatne fotografije i videozapise, granica postoji: bez dopuštenja se ne bi smjeli snimati drugi putnici ni članovi posade.

Na to je posebno upozorio British Airways, koji je dodatno pojasnio pravila ponašanja u zrakoplovu, piše Fenix. Prema njihovim pravilima, članove posade ne smije se fotografirati, snimati ni prenositi uživo bez njihove suglasnosti. Takvo ponašanje može se smatrati neprihvatljivim, osobito ako ometa rad posade ili narušava privatnost.

U ozbiljnijim slučajevima kompanija može putniku zabraniti nastavak putovanja, prijaviti incident nadležnim službama ili poduzeti druge mjere. Privatne snimke i dalje su dopuštene, primjerice fotografije pogleda kroz prozor ili osobne uspomene s putovanja, ali pod uvjetom da se druge osobe ne snimaju bez pristanka.

Slična pravila imaju i druge zrakoplovne kompanije. Lufthansa dopušta fotografiranje i snimanje u zrakoplovu, ali naglašava da se pritom moraju poštovati prava i privatnost drugih putnika i članova posade. Ako snimanje postane problematično, osoblje može zatražiti da se prestane snimati.

Kod niskobudžetnih prijevoznika pravila su jednako jasna. Ryanair, prema pisanju Independenta, zabranjuje fotografiranje i snimanje zaposlenika u zračnoj luci ili avionu bez njihove dozvole. S druge strane, fotografije vlastitog sjedala, hrane ili pogleda kroz prozor uglavnom nisu sporne. Sličan pristup ima i easyJet. Osobne fotografije i videozapisi dopušteni su sve dok ne smetaju drugim putnicima i ne zadiru u njihovu privatnost. Snimanje posade ili drugih putnika bez pristanka, međutim, nije dopušteno.

Za putnike to znači da fotografija zalaska sunca iznad oblaka vjerojatno neće biti problem. No snimanje osoblja, susjeda u sjedalu ili mogućih sukoba tijekom leta može se brzo pretvoriti u neugodnu situaciju. Pravilo je jednostavno: svoje uspomene možete snimati, ali tuđu privatnost ne.

Ključne riječi
avion Barkod

