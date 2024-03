Opelov zaokret: Više neće nuditi 'gole' modele, evo koliko košta nova, bogatija Corsa

Hrvatsko tržište novih automobila bogatije je za dva zanimljiva modela – Opel Corsu i Astru Sports Tourer. Gradska Corsa srce je Opela od 1982. godine, ove godine ona je i najprodavaniji model automobila u Hrvatskoj, a u novu je generaciju njemački proizvođač utkao svo svoje umijeće i punu paletu moderne tehnologije. Moderan je, naravno, i dizajn. Nova Corsa atraktivna je, djeluje mladenački. 'Nos' joj je potpuno nov, upečatljiva su potpuno LED svjetla, kao i Opel Vizor, karakteristična maska. Čist dizajn vlada i straga, gdje uočavamo i novi natpis. U kabini nalazimo potpuno digitalni kokpit te novi sustav za informiranje i zabavu, prilagodljiv i s bežičnim ažuriranjima. Omogućuje upotrebu više uređaja, a u novoj Corsi moguće je i bežično punjenje pametnog telefona. Uz 10-inčni dodirni zaslon infotainmenta, nov je i upravljač te mjenjač. Sjedala, jedan od dva elementa kojima ovaj proizvođač posvećuje dodatnu pažnju (drugi su svjetla, konkretno nova IntelliLux LED Matrix svjetla), udobna su i prostrana. Prostora za ovaj segment ima dovoljno i na stražnjim sjedalima. Prtljažnik prima do 1081 litru, sa spuštenim stražnjim sjedalima. Ispod podnice prtljažnika dodatni su pretinci, praktični za pohranu opreme vozila i kabela za punjenje kod električne Corse.

Što se tiče pogonske game, Corsa se nudi s benzinskim motorima, u hibridnoj izvedbi te kao potpuno električan model. Corsa Electric dolazi sa 136 konjskih snaga, kao i dosad, ali novina je model s većim dosegom, s novim električnim motorom od 156 KS. U oba slučaja, maksimalni okretni moment je 260 Nm, no prinova u Corsinoj električnoj gami s jednim punjenjem 51 kWh baterije može prijeći do 405 km.

Nova Corsa dobro se vozi, odziv je brz, težište nisko. Proizvođač ističe podvozje prilagođeno (i) vožnji autocestama. Električna Corsa ima i šire tragove kotača, kao i aluminijske naplatke s aerodinamičnim značajkama. Vozač može odabrati između tri načina vožnje: eco, normal i sport. O njegovu odabiru ovisi raspoloživa snaga, pa tako i brzina reakcije vozila i potrošnja. No, kod kickdowna je uvijek na raspolaganju puna snaga, bez obzira na mod vožnje. Hibridna Corsa prvi je Opelov 48-voltni, odnosno blagi hibrid. Uz benzinski motor Millerova ciklusa, u nju je ugrađen električni motor od 28 KS i 0,89 kWh baterija – dovoljno za pokretanje, kratku vožnju pri niskim brzinama. Iz Opela navode da je više od 50% vremena u gradu moguće voziti se samo na struju, a u odnosu na samo ICE motor potrošnja na 100 km je 0,8 l manja. U kombinaciji je i 6-brzinski DCT automatski mjenjač. Kod hibridne Corse nudi se izbor između 100 i 136 konja. Kod ICE motora raspon ide od 75 do 130 KS, a ovisno o odabranom motoru nude se ručni mjenjači s pet ili šest stupnjeva prijenosa te 8-stupanjski automatik.

U kabini nove Corse nalazimo potpuno digitalni kokpit te novi sustav za informiranje i zabavu, prilagodljiv i s bežičnim ažuriranjima Foto: Opel

Nova Corsa dolazi u tri razine opreme. Ulazni model je Corsa Edition 1,2 75 KS MT5 s cijenom od 19.400 eura. Serijski, među ostalim, donosi klima-uređaj, stražnje parkirne senzore, el. podizače svih prozora, tempomat, sustav zadržavanja vozne trake, automatsko kočenje u nuždi, detekciju pješaka i prometnih znakova, senzor za kišu, automatska prednja LED svjetla, radio multimediju. Blagi hibrid od 100 konja, s automatskim mjenjačem eDCT6, stoji 24.194 eura, što je 1650 eura više od nehibridne inačice sa 100 KS i automatskim mjenjačem. Početna Corsa Electric Edition košta 34.800 eura, uz 136 konja. Izvedba sa 156 konja ima cijenu 36.800 eura. Ovdje valja kazati i da je Opel od petka 8. ožujka u podne do subote 9. ožujka 2024. u podne pripremio svoju sad već tradicionalnu akciju u kojoj automobile nudi uz posebne popuste i brzu isporuku. Dakle, i ovi noviteti u tom će razdoblju biti povoljniji.

Opel Astra ST, pak, u motornoj gami ima benzince, dizelaše – od 110, odnosno 130 konja - plug-in hibrid sa 180 KS, GS-e inačicu (PHEV, 225 KS), kao i potpuno električnu izvedbu od 156 konjskih snaga. Također stiže u tri razine opreme - Edition, GS Line i Ultimate. Automobil dug 464,2 cm u prtljažnik prima od 597 do 1634 litre. Kao i kod Corse, pročišćen je dizajn kako vanjštine, tako i unutrašnjosti. I ovdje su na izbor tri moda vožnje Astre ST Electric. Plug-in hibrid troši 1,2-1,1 l/100 km; samo na struju može prijeći 60 km, odnosno 72 km po gradu. Do stotke pojuri za 7,7 sekundi. Blagi hibrid u proizvodnju kreće u travnju. Nova Astra ST stoji od 27.407 eura, za benzinca od 110 konja. Dizelašu od 130 konja, s automatikom, cijena je 32.228 eura, dok za Astru PHEV GS Line valja dati 44.675 eura. Električna Astra ST košta od 45.500 eura.