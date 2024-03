KVIZ Znate li što su proizvođači automobila radili kad su tek počeli postojati? Neki će vas iznenaditi

Nekada su ljudi na istom radnom mjestu ostajali čitav svoj radni vijek. Današnje generacije, pak, posao mijenjaju čim im se ukaže bolja prilika, bez problema ‘sele’ iz jedne u drugu, potpuno različitu struku. Mislite li da su se danas poznati proizvođači automobila tako i osovili na noge, odnosno na četiri kotača? Da su ‘rođeni’ kao stručnjaci za automobile? Neki jesu, neki baš i nisu, već su znanje i umijeće brusili na mnogim drugim proizvodima, od kojih neki nemaju baš nikakve veze s automobilskom industrijom. Provjerite kakvo vam je znanje o počecima pojedinih proizvođača automobila. Što su proizvodili kad su tek počeli postojati?

Mnogima je poznato da je češki proizvođač svoje umijeće brusio na vozilu s dva kotača - ne nužno motoriziranom - ali rijetki će poznatog njemačkog proizvođača povezati sa šivaćim mašinama. Još je manje onih koji će pred japanskog stručnjaka za automobile staviti - tkalački stan. Drugi je, pak, japanski proizvođač, u poslovni svijet i krenuo preko prijevoznog sredstva, no to nije bio automobil, pa čak ni motocikl. Neki su letjeli, drugi plovili, treći pak jurili trkaćim stazama... Preko kojih su sve proizvoda stigli do automobila, provjerite kroz ovih 15 pitanja.