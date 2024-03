FOTO Evo koje ćete automobile u ožujku moći kupiti uz izdašne poticaje

Nakon što prošle godine poticaji za ekološki prihvatljivija vozila nisu dodijeljeni, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 15 milijuna eura za novi krug poticaja koji će se javnim pozivom objaviti krajem ožujka ili početkom travnja. Od 26. veljače do 11. ožujka proizvođači, predstavnički uredi, generalni zastupnici ili uvoznici motornih vozila na području Hrvatske Fondu moraju prijaviti nova energetski učinkovita vozila za koja se, prema propisanim uvjetima, mogu dobiti poticaji, nakon čega će Fond raspisati javni poziv za građane da preko prodavatelja apliciraju za sufinanciranje. Uvjeti su vrlo slični kao i prošlih godina, no ipak uz sitnije izmjene.

Dakle, za električne mopede i motocikle može se dobiti do 2500 eura, za plug-in hibride do 5000 eura, a za električne automobile do 9000 eura poticaja. Uz uvjet da poticaj ne prelazi 40% cijene vozila. Najveća promjena u uvjetima je da se poticaji mogu dobiti za vozila s najvišom cijenom od 50.000 eura, što znači da se na mnoge modele električnih automobila neće moći dobiti poticaj. Primjerice, na hrvatsko tržište baš pridošla Volkswagenova električna limuzina ID.7 ima cijenu od 53.830 eura i prema tome se neće moći kupiti uz sufinanciranje države. Za plug-in hibride je uvjet da ispust CO2 ne prelazi 50 g/km.

Potpuna lista prijavljenih vozila koja će se moći kupiti uz poticaje države bit će objavljena na web-stranicama Fonda nakon 11. ožujka, no, svima onima koji su zainteresirani za kupnju energetski učinkovitog vozila savjetujemo da se što prije kod prodavatelja raspitaju ili rezerviraju vozilo koje žele kupiti i prijaviti se za poticaj, jer je sustav i dalje takav da će se poticaji odobravati prema listi prvenstva valjane prijave, odnosno kolokvijalno prema sustavu "najbržeg prsta".

Dakle, na dan kad će Fond početi prijave, kao i do sada, ovlašteni prodavatelji će prijavljivati kupce, a sufinanciranje će dobiti oni čije prijave stignu do kada se ne "potroši" budžet od 15 milijuna eura. Samo za orijentaciju, taj proračun je dovoljan za sufinanciranje 1666 električnih vozila po "punim" poticajima od 9000 eura. Kako bi se što bolje pripremili za poticaje, mi smo izabrali vozila koja se najviše isplate kupiti uz sufinanciranje države.

Citroën e-C3 - 25.900 eura (uz poticaj 16.900 eura)

Najnoviji model francuskog proizvođača koji još nije stigao u Hrvatsku, ali se zbog poticaja može naručiti u Hrvatskoj u električnoj verziji e-C3 po atraktivnoj cijeni od 25.900 eura postaje glavni konkurent najpovoljnijim modelima koji su lanjskih godina bili najtraženiji – Renault Twingu EV i Daciji Spring, od kojih je ipak veći i prostraniji. Citroën e-C3 ima welektromotor snage 113 KS i bateriju kapaciteta 44 kWh što mu omogućuje domet prema WLTP-u od 265 km. S dužinom od 4015 mm, širinom od 1749 mm i visinom od 1813 mm, Citroën C3 gradski je automobil kompaktnih dimenzija, no i uz vrlo prostrani prtljažnik od 310 litara.

Veći Citroenov električni model e-C4 dolazi uz 136 KS, bateriju od 50 kWh i domet od 350 km, a cijena mu iznosi 39.760 eura (uz poticaje 30.760 eura).

MG4 - 30.900 eura (uz poticaj 21.900 eura)

Kompaktni električni automobil kineskog MG Motorsa, kineskog proizvođača s britanskim pedigreom koji ove godine slavi 100. godišnjicu, donosi možda i najbolju ponudu. S cijenom od 30.900 eura uz poticaje se može kupiti za 21.900 eura. S dužinom od 429 cm i međuosovinskim razmakom od 270,5 cm u unutrašnjosti donosi dovoljno prostora za obiteljske potrebe, uz prtljažnik od 363 litara (do 1177 l), a preklapanjem naslona stražnjih sjedala otvara se ravna podnica.

Dolazi uz elektromotor snage 170 KS i 250 Nm, što je i više nego dovoljno za odlične performanse – 7,7 s do stotke i 160 km/h maksimalne brzine. Baterija je kapaciteta 51 kWh, a prema WLTP-u, to je dovoljno za 350 km dometa. Nudi se i Long Range verzija s baterijom od 64 kWh s 204 KS koja ima domet od 450 km. Nudi se i performance model XPOWER koji razvija 435 KS i 600 Nm te do stotke dolazi za 3,8 sekundi, a uz luksuznu opremu i veću bateriju od 64 kWh stoji 40.900 eura. MG ima i u ponudi električnu verziju kompaktnog SUV-a MG ZS EV za 35,900 eura koji dolazi uz bateriju od 51 kWh, nudi domet od 320 km, a Long Range verzija s baterijom od 64 kWh ima domet od 440 km te stoji 39.900 eura.

Tesla Model 3 - 41.990 eura (uz poticaj 32.990 eura)

Tesla Motors je globalnim snižavanjem cijena svojih automobila prošle godine izazvala pravi "boom". Dok su gotovo svi ostali proizvođači podizali svoje cijene, neki i osjetno, zbog inflacije, američki proizvođač je išao u kontra smjeru. Pa je tako najpovoljniji model Tesla 3 pojeftinio za osjetnih 3000 eura. Cijena od 41.990 eura vrijedi i danas, nakon redizajna. A za taj se novac dobiva limuzina dugačka 472 cm uz međuosovinski razmak od 287,5 cm, uz prtljažnik od 594 l te dodatni prednji prtljažnik od 88 l. Pogon je stražnji, a elektromotor s 283 KS i 420 Nm donosi ubrzanje 0-100 km/h za 6,1 s i 201 km/h maksimalne brzine. Uz bateriju kapaciteta 57,5 kWh, prema WLTP-u, domet je 554 km, a u standardnoj opremi su, primjerice, 18" alu kotači i 15,4 inčni dodirni zaslon. Za 49.000 eura se prodaje Dual Motor Long Range verzija s AWD pogonom i 498 KS te baterijom kapaciteta 82 kWh uz WLTP domet od 629 km. Uz poticaje se, dakle, može kupiti za 40.000 eura.

Tesla Model Y - 43.990 eura (uz poticaj 34.990 eura)

Prošle godine najprodavaniji električni automobil na svijetu, Tesla Y, kao povišena SUV/crossover verzija Modela 3, također u početnoj verziji dolazi uz bateriju od 57,5 kWh neto kapaciteta, što je, prema WLTP-u, dostatno za domet od 455 km. Nudi 299 KS i 450 Nm okretnog momenta uz 6,7 s do stotke i maksimalnu brzinu od 217 km/h. Dugačak je 475 cm uz međuosovinski razmak od 289 cm. Prtljažnik prima 854 litre plus sprijeda 117 Tesla Model Y Long Range s 514 KS koji se prenose na sva četiri kotača (AWD), baterijom od 75 kWh i dometom od 533 km stoji 49.000 eura. Dakle, također se može kupiti uz poticaje za 40.000 eura.

Hyundai Kona EV - 39.990 eura (uz poticaj 30.990 eura)

Hyundai ima više modela u ponudi za koje će se moći dobiti poticaji. Najpovoljnija je nova Hyundai Kona EV koja košta 39.990 eura uz 154 KS i 48,4 kWh neto kapaciteta baterije. To je dostatno za domet, prema WLTP-u, od 342 km. Kona je dugačka 435 cm i ima međuosovinski razmak od 266 cm, uz prtljažnik od 466 l. Longe Range verzija s neto baterijom od 65 kWh i 218 KS ima domet od 490 km, a njezina je cijena 44.940 eura. Odnosno, uz poticaje 35.940 eura. Veći model Hyundai Ioniq 5 (463 cm dužine) sa stražnjim pogonom i baterijom od 58 kWh te 170 KS te dometom od 384 km stoji 46.990 eura, odnosno 37.990 eura. Istovjetnu cijenu ima i limuzinski Ioniq 6. Dugačak je 485,5 cm i uz međuosovinski razmak od čak 295 cm pruža odličan komfor sprijeda i na stražnjim sjedalima, uz prtljažnik koji prima 401 litru (uz dodatnih 45 l sprijeda). Za 46.990 eura dolazi uz stražnji pogon, 151 KS i bateriju kapaciteta od 53 kWh nudi domet od 429 km.

Volvo EX30 - 39.370 eura (uz poticaj 30.370 eura)

Volvo EX30, najmanji SUV model švedskog proizvođača, dugačak je 423,3 cm, a u prtljažnik mu iza stražnjih sjedala stane 318 litara, sa spuštenim naslonima stražnje klupe prima 904 litre. U početnoj izvedbi sa stražnjim pogonom donosi 272 KS i 343 Nm okretnog momenta, pa su i performanse odlične – 5,3 s do 100 km/h i 180 km/h maksimalne brzine. Uz bateriju kapaciteta 51 kWh ima WLTP domet od 344 km. Cijena je 39.370 eura, odnosno uz poticaje se može kupiti za 30.370 eura. Uz doplatu od 4730 eura dobije se veći paket baterije kapaciteta 69 kWh koji ima službeni domet od 475 km.

Renault Twingo E-Tech Electric - 26.390 eura (uz poticaj 17.390 eura)

Godinama najprodavaniji električni automobil u Hrvatskoj je električni Twingo, koji nudi elektromotor s 80 KS i bateriju neto kapaciteta 21,3 kWh. To je dovoljno za WLTP domet od 190 km (u gradu 270 km). Do stotke stiže za 12,7 s, a najveća brzina je 135 KS. Twingo je dugačak 361 cm, zbog čega je vrlo okretan u gradskom prometu, a masa vozila je "samo" 1112 kg, što je odlično za elektroauto. Pruža komfor za četiri putnika, a prtljažnik ima 174 litre (980 l). Renault će uz poticaje nuditi i električni Megane E-Tech koji uz 130 KS i bateriju neto kapaciteta 40 kWh. Košta 38.990 eura, dakle uz poticaje 29.990 eura. Domet je, prema WLTP-u, 300 km.

Dacia Spring - 23.700 eura (uz poticaj 14.700 eura)

Službeno najpovoljniji električni automobil u Hrvatskoj može se uz poticaje kupiti za manje od 15.000 eura. Spring je dugačak 373 cm i nudi četiri sjedala u kabini. Baterija je kapaciteta 26,8 kWh, što mu osigurava WLTP domet od 220 km (u gradu 310 km). Masa praznog vozila je manja od tone – 975 kg. Do stotke stiže za 13,7 s, a najveća brzina je 125 km/h.

Opel Mokka Electric - 37.261 eura (uz poticaj 28.261 eura)

Opel ima široku gamu električnih automobila, od B-segmenta i Corse Electric, B-SUV segmenta i Astre Electric, C segmenta i Astre Electric, pa do putničkih kombija e-Combo i e-Zafira. A tu je i električni četverocikl Rocks Electric koji stoji 9.990 eura, za koji se može dobiti poticaj od 2500 eura, pa se maleno gradsko vozilo, koji mogu voziti i 15-godišnjaci, može kupiti uz subvenciju za 7500 eura. Početne verzije električnih automobila imaju istovjetan pogon sa 136 KS i baterijom kapaciteta 50 kWh. Opel Corsa Electric košta 34.000 eura, Mokka Electric košta 37.261 eura, a Opel Astra Electric od 43.900 eura. Odnosno, uz poticaje 9000 eura manje. Uz električne modele Opel ima i nekoliko plug-in hibrida. Opel Astra PHEV sa 180 KS stoji 40.203 eura, Grandland PHEV s 225 KS stoji 47.789 eura. Odnosno 5000 eura manje ako se dobije poticaj.

Peugeot e-208 - 34.640 eura (uz poticaj 25.640 eura)

Peugeotova gama električnih automobila na koje se mogu dobiti poticaji broji čak šest automobila. Peugeot e-208 sa 136 KS i baterijom od 50 kWh koja osigurava WLTP domet od 325 km je 34.640 eura, odnosno 25.640 eura uz poticaje. Peugeot e-2008 s istim motorom i baterijom stoji 37.330 eura, e-308 s motorom od 155 KS i baterijom od 54 kWh od 44.940 eura, a istovjetni e-308 SW 46.300 eura. Električni Rifter stoji od 40.900 eura. Sve ove cijene mogu biti uz poticaj manje za 9000 eura. Osim toga, Peugeot nudi i PHEV hibride na koje se može dobiti 5000 eura poticaja – 308 PHEV stoji od 39.452 eura (uz poticaj 34.452 eura), 308 SW PHEV od 40.832 eura, 3008 PHEV od 43.404 eura, 408 PHEV od 46.998 eura.

VW ID.3 - Cijena: 41.516 eura (uz poticaj 32.516 eura)

Volkswagen od svojih električnih modela u ponudi za poticaje ima dva modela. U električnoj "Golf klasi" to je VW ID.3 koji uz motor od 204 KS i bateriju kapaciteta 58 kWh stoji od 41.516 eura, odnosno 32.516 uz poticaj od 9000 eura. WLTP doseg je 435 km u kombiniranom vožnji. SUV model VW ID.4 uz elektromotor sa 170 KS i baterijom kapaciteta 52 kWh te kombinirani doseg od 364 km košta od 43.104 eura. Pro izvedba ID.4 s 286 KS i baterijom kapaciteta 77 kWh i dosegom od 550 KS stoji 48.416 eura, odnosno uz poticaj 39.416 eura.

Škoda Enyaq - 48.872 eura (uz poticaj 39.872 eura)

Škoda nudi električni SUV Enyaq dugačak 464 cm uz međuosovinski razmak od 277 cm. U verziji sa 179 KS i baterijom kapaciteta 60 kWh ima doseg od 400 km. Cijena je 48.872 eura, odnosno uz poticaj 39.872 eura. Cupra Born, kompaktni električni automobil Seatove marke Cupra, vrlo sličnih dimenzija i tehnike kao VW ID.3 u verziji s baterijom kapaciteta 58 kWh i 204 KS stoji od 43.868 eura.

Ostali modeli

Kineski Seres 3 model SUV vozila uz elektromotor snage 163 KS i bateriju kapaciteta 53,6 kWh te autonomiju od 331 km košta 41.130 eura, odnosno uz poticaj 32.130 eura. Na hrvatsko tržište tek pridošli električni SUV Nissan Ariya s 214 KS i baterijom kapaciteta 63 kWh košta 41.900 eura, odnosno uz poticaj 32.900 eura. Električni Fiat 500e sa 118 KS i baterijom kapaciteta 42 kWh, što je dovoljno za prilično velik doseg od 337 km, stoji od 38.200 eura, odnosno uz poticaj 29.200 eura. Jeepov prvi električni model Avenger uz bateriju neto kapaciteta 51 kWh i 156 KS te domet od 390 km stoji 40.400 eura, odnosno uz poticaj 31.400 eura.

Plug -in hibridi

Plug-in hibridi su do sada pri poticajima bili u drugom planu, no uz sufinanciranje od 5000 eura neki modeli su vrlo zanimljiva ponuda. Primjerice, nova Toyota Prius PHEV, koja samo na struju prema WLTP-u može prijeći 86 km i čija je cijena 48.768, uz 5000 eura poticaja se može kupiti za 43.768 eura. Hyundai Tucson PHEV s 265 KS uz 4WD pogon i 6-stupanjski automatski mjenjač stoji 39.090 eura, a uz poticaje 34.090 eura. Zanimljiva je i posebna Mazda MX-30 R-EV, PHEV vozilo koje koristi Wankelov rotacijski motor za punjenje baterije koja strujom snabdijeva elektromotor sa 170 KS i 260 Nm. Cijena joj je 37.370 eura, a uz poticaje od 5000 eura 32.370 eura.

* Istaknute cijene su prema trenutnim cjenicima

