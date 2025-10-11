Ogrebotine na autu? Ovaj kućni trik s kuhinjskom namirnicom radi čuda i potpuno je besplatan

Svi smo barem jednom naletjeli na sitne ogrebotine na automobilu i pomislili: „Jao, kako ću ovo sada riješiti?” Stručnjaci kažu da postoji jeftin i jednostavan trik koji, navodno, uklanja površinske ogrebotine koristeći sastojke koje već imate kod kuće. TikTok kreator @_vector nedavno je podijelio svoj eksperiment s više od 19 milijuna pratitelja i skupio preko 780.000 lajkova. Kombinacija kokosovog ulja i bijelog octa pokazala se vrlo učinkovitom na sitnim ogrebotinama.

Kako trik funkcionira? Vector je zagrijao kokosovo ulje, dodao ocat i mikrofiber krpom lagano polirao površinu automobila. Dok dublje ogrebotine nisu nestale, površinske ogrebotine gotovo su potpuno izblijedile. „Lako je razumjeti zašto su ovakvi trikovi popularni. Jednostavni su, jeftini i mogu učiniti da automobil izgleda čistije bez odlaska u servis”, kažu iz prodaje registarskih tablica Show Plates World.

Prema stručnjacima, ove kućne smjese rade tako da blago čiste i poliraju gornji sloj boje automobila, poznat kao bezbojni zaštitni sloj, čime se smanjuje vidljivost sitnih ogrebotina. Najbolje djeluje na tragove koje ne možete osjetiti noktom. Dublje ogrebotine ili vidljivi metal zahtijevaju profesionalnu popravku.

Ako želite isprobati ovaj trik, stručnjaci savjetuju: koristite mekanu mikrofiber krpu ili pamučni tufer, trljajte smjesu lagano u malim kružnim pokretima 20–30 sekundi, nakon tretmana nanesite sloj voska i tretman ponavljajte najviše svaka 3–4 mjeseca, piše Nova.rs.

Vozači trebaju prvo isprobati smjesu na skrivenom dijelu karoserije kako bi provjerili da li slučajno ne matira boju. Sirće i soda bikarbona su u malim količinama općenito sigurni, ali su blago kiseli i abrazivni, pa pretjerana upotreba može postupno smanjiti sjaj laka.