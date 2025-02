Od uvođenja eura obvezno autoosiguranje i do 30% skuplje, lani u rujnu za 15% porasla cijena tehničkog pregleda i registracije

Svakodnevno smo šokirani sve većim cijenama roba i usluga pod utjecajem inflacije, a poskupljenja nisu zaobišla ni vozače motornih vozila. Hrvatska je na vrhu neslavne liste najvećih poskupljenja u eurozoni, a inflacija nije zaobišla ni vozače. Uz poskupljenja goriva čiju cijenu Vlada ipak svojim uredbama limitira, cijena servisa, prošle je godine u rujnu porasla cijena tehničkog pregleda i registracije vozila za 15 posto. Uz to, u odnosu na lani ponovno su porasle i cijene autoosiguranja. Prema podacima kompare.hr, platforme koja nudi usporedbu cijena različitih usluga u Hrvatskoj, pa tako i cijena autoosiguranja, cijene obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti su ove godine oko 7 posto veće u odnosu na lani. No, ako uspoređujemo današnje cijene u odnosu na 2023. godinu, cijene obveznog autoosiguranja su veće čak do 30 posto.

Primjerice, za istog vozača koji posjeduje vozilo Opel Astra 1.7 CDTI godine 2023. polica obveznog autoosiguranja je prosječno stajala 156,90 eura, već sljedeće 2024. godine je cijena iznosila čak 20,71% više, odnosno 189,39 eura, dok ove godine za istovjetnu policu treba izdvojiti 202,50 eura.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL



Dakle, od 2023. godine do danas, prema računici kompare.hr platforme cijena osiguranja za spomenuto vozilo kod istog osiguratelja porasla je za 29,06%, odnosno 45,60 eura.

Još jedan primjer, za Mazdu 323 F 2.0 polica autoosiguranja je 2022. godine stajala 185 eura, dok je danas najpovoljnija polica za isti automobil i istog vlasnika najmanje 230 eura, a kod nekih smo osiguravatelja dobili ponudu na iznos veći od 300 eura. Dakle, poskupljenje je najmanje 25 posto.

Foto: Duško Jaramaz/Pixel



Iz ovog primjera vidimo da cijene polica kod različitih osiguravatelja znatno variraju, dobili smo ponude za isto vozilo s istim ugovorenim stavkama police osiguranja u rasponu od 230 do 300 eura. Stoga, je svakako preporuka prije ugovaranja osiguranja provjeriti koliko bi vas stajala polica osiguranja kod više različitih osiguravatelja.

No, cijene su definitivno osjetno veće nego prije uvođenja eura, a razlozi su osim posljedica inflatornih pritisaka, povećani troškovi obavljanja poslova, povećanje cijene rezervnih dijelova, ali i povećanje cijena radnog sata popravaka automobila.



U slučaju prometne nezgode, obvezno osiguranje pokriva štetu na vozilu koje nije skrivilo nezgodu. Od uvođenja eura do danas, cijene popravka, rada, dijelova i servisa drastično su porasle – što je posljedično dovelo i do poskupljenja osiguranja.

Ako gledamo utjecaj inflacije u svim segmentima poslovanja i u budućnosti nas vjerojatno čekaju nova poskupljenja.

- Najveća promjena u cijenama odrazila se nakon uvođenja eura. Već sljedeće godine postotak rasta cijena smanjio se ispod 10%. Očekujemo da će inflacija i dalje utjecati na formiranje cijene, ali u nešto blažem obliku u odnosu na 2024. godinu – rekao je Bojan Radlović, predsjednik uprave kompare.hr.