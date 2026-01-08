Vlada nestašica lopata i soli, a još niste očistili snijeg? Ove alternative mogu itekako poslužiti

Zimska idila o kojoj smo maštali gledajući blagdanske filmove brzo se pretvorila u noćnu moru za brojne građane, osobito u Zagrebu i okolici. Gust snijeg koji je neumoljivo padao stvorio je debeli pokrivač, a niske temperature prijete da će svaku neočišćenu površinu pretvoriti u opasno klizalište. Potraga za lopatom ili vrećom soli u lokalnim trgovinama za mnoge je završila neuspjehom s obzirom na to da je, kako se još jučer pisalo, u trgovinama koje ih prodaju ponestalo zaliha. No, prije nego što se prepustite očaju, znajte da rješenje možda već imate u garaži, kuhinji ili kupaonici. Situacija zahtijeva malo kreativnosti, ali uz prave metode, borba sa snijegom i ledom može se dobiti i bez tradicionalnog arsenala.

Ako je snijeg još uvijek svjež i prhak, vaš najbolji saveznik mogao bi biti puhač za lišće. Ono što na jesen koristite za čišćenje dvorišta, zimi se pretvara u moćan alat koji bez imalo muke može očistiti tanje slojeve snijega, do nekih desetak centimetara. Jednostavno usmjerite mlaz zraka i otpušite snijeg s prilaza, staza ili automobila. Za manje površine ili ostatke snijega poslužit će i čvrsta metla sa širokim vlaknima. Ukoliko je snijeg mokar i težak, zaboravite na podizanje koje uništava leđa; umjesto toga ga gurajte u stranu. Kao preventivnu mjeru, idući put kad meteorolozi najave snijeg, razmislite o postavljanju velike cerade preko prilaza ili stepenica. Ujutro ćete samo morati povući ceradu i s njom sav nakupljeni snijeg, otkrivajući čistu površinu bez imalo napora.

Ipak, najveća opasnost ne leži u samom snijegu, već u onome što slijedi nakon njega, poledici. U nedostatku industrijske soli, mnogi posežu za kuhinjskom, ne znajući da time čine više štete nego koristi. Obična sol, odnosno natrijev klorid, izrazito je agresivna. Nagriza beton i asfalt, uzrokuje pucanje i ljuštenje površine, uništava biljke i travu uz rubove staza te može izazvati bolne iritacije i opekline na šapama kućnih ljubimaca. Njezini ostaci zagađuju tlo i podzemne vode, zbog čega je važno okrenuti se ekološki prihvatljivijim alternativama koje su jednako, ako ne i učinkovitije.

Jedno od najbržih i najučinkovitijih sredstava za otapanje leda možete napraviti sami za svega nekoliko minuta. U posudu ulijte dvije litre tople vode, dodajte šest kapi deterdženta za pranje posuđa i otprilike četvrtinu šalice medicinskog alkohola (izopropil alkohol). Alkohol ima znatno nižu točku smrzavanja od vode, zbog čega ova mješavina ne samo da trenutačno otapa postojeći led, već i sprječava stvaranje novog. Jednostavno prelijte otopinu preko zaleđene površine i promatrajte kako se led počinje topiti. Nakon toga, metlom ili gumenim brisačem uklonite otopljenu vodu kako se ne bi ponovno zaledila. Sličan, iako nešto slabiji učinak, ima i mješavina octa i vode u omjeru tri prema jedan, koja je osobito korisna za staklene površine.

Ne bacajte iskorišteni talog od kave. On je pravo malo čudo u borbi protiv leda. Sadrži dušik koji, slično kao i sol, snižava točku ledišta vode. Njegova tamna boja upija sunčevu svjetlost i toplinu, čime dodatno ubrzava proces otapanja, a gruba tekstura istovremeno pruža prijeko potrebno trenje i smanjuje opasnost od klizanja. Za razliku od soli, talog kave potpuno je bezopasan za okoliš i čak može obogatiti tlo. Slično djeluje i pepeo iz kamina, koji sadrži kalijeve soli. Pospite ga u tankom sloju po ledu, no budite oprezni jer može zaprljati unutrašnjost kuće ako ga unesete na obući. Gnojiva bogata dušikom, poput uree ili brašna lucerne, također mogu poslužiti kao alternativa, no s njima treba biti oprezan zbog utjecaja na biljke.

Ubuduće, najbolja metoda borbe protiv snijega i leda je pravovremena akcija. Ne čekajte da se napadaju deseci centimetara snijega. Čistite ga u intervalima, svakih nekoliko sati, dok još pada. Tako ćete spriječiti njegovo zbijanje i stvaranje zaleđenog sloja ispod kojeg se teško probiti. Ako nemate sredstva za otapanje, za trenutno postizanje sigurnosti ključno je povećati trenje. Pospite zaleđene površine pijeskom, običnim mačjim pijeskom (ne onim koji se gruda) ili piljevinom. Oni neće otopiti led, ali će stvoriti hrapavu površinu koja će spriječiti opasne padove.