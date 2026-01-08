Diljem Hrvatske padat će ledena kiša: Ove greške mogu biti fatalne, imamo detaljan vodič za vožnju po 'tihom ubojici'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za petak crveni meteoalarm za područje istočne Hrvatske, ponajprije Osječku regiju, zbog nadolazeće ledene kiše koja će stvarati iznimno opasne uvjete u prometu. Temperature zraka spustit će se ispod deset stupnjeva ispod ništice, što će stvoriti preduvjete za jedan od najpodmuklijih zimskih izazova. Prema prognozi, u prvom dijelu dana poledica će nastajati smrzavanjem ugaženog snijega, no prava opasnost prijeti poslijepodne i navečer, kada se očekuje kiša koja će se trenutačno lediti u dodiru s tlom. Za sjeverne dijelove Zagrebačke regije, Međimurje i Podravinu na snazi je narančasto upozorenje, dok je ledena kiša slabijeg intenziteta moguća i u Karlovačkoj te Gospićkoj regiji.

Ledena kiša smatra se daleko opasnijom od snijega upravo zbog svoje nevidljivosti. Nastaje kada kišne kapi prolaze kroz topliji sloj zraka, no pri tlu nailaze na temperaturu ispod nule, zbog čega se u trenu smrzavaju čim dotaknu bilo kakvu hladnu površinu. Rezultat je tanka, prozirna i glatka ledena glazura koja prekriva ceste, nogostupe, drveće i električne vodove. Problem je što zaleđene površine često izgledaju samo mokro, što vozačima daje lažan osjećaj sigurnosti. Ta pojava, poznata i kao "crni led", stapa se s bojom asfalta i gotovo ju je nemoguće uočiti na vrijeme, pretvarajući prometnice u klizalište na kojem je prianjanje guma minimalno.

Vožnja u takvim uvjetima zahtijeva potpunu promjenu pristupa i navika. Gubitak kontrole nad vozilom može se dogoditi munjevito, čak i pri brzinama koje se čine zanemarivima. Naglo kočenje ili okretanje volana gotovo sigurno vodi u proklizavanje, a zaustavni put se višestruko produljuje. Posebno su kritične točke mostovi i nadvožnjaci jer se oni hlade i s donje i s gornje strane te se prvi zaleđuju, čak i kada se ostatak ceste čini sigurnim. Jednako su opasne i sjenovite dionice cesta, prekrivene drvećem ili zgradama, gdje se led zadržava znatno dulje jer do njih ne dopiru sunčeve zrake.

Najvažniji i najčešće ponavljani savjet svih stručnjaka za sigurnost jest: ako ne morate, ne putujte. Odgoda puta za nekoliko sati ili do idućeg dana najbolja je prevencija bilo kakve nesreće. No, ako je putovanje neizbježno, ključno je pripremiti i vozilo i sebe za uvjete koji vas očekuju. To podrazumijeva ne samo provjeru tehničke ispravnosti automobila, već i potpunu mentalnu spremnost na defenzivnu vožnju u kojoj je predviđanje potencijalnih opasnosti važnije od bilo koje vještine za volanom.

Osnovno pravilo vožnje po ledu jest drastično smanjenje brzine. Vozite znatno sporije nego što smatrate da je potrebno jer je razlika između kontrole i proklizavanja iznimno mala. Sigurnosni razmak od vozila ispred sebe potrebno je utrostručiti ili čak učetverostručiti u odnosu na normalne uvjete. Time si osiguravate dragocjeno vrijeme i prostor za reakciju ako vozilo ispred vas naglo zakoči ili počne proklizavati. Sve radnje moraju biti uglađene i spore: bez naglog ubrzavanja, kočenja ili oštrog skretanja. Korištenje tempomata strogo je zabranjeno jer taj sustav ne može prepoznati promjenu uvjeta na cesti i može dovesti do iznenadnog gubitka kontrole. Kočnicu pritišćite iznimno nježno i postepeno kako biste izbjegli blokiranje kotača. Kad god je moguće, koristite kočenje motorom, odnosno prebacivanjem u niži stupanj prijenosa, jer to omogućuje ravnomjernije usporavanje i smanjuje rizik od proklizavanja.

Ako unatoč svom oprezu osjetite da je vozilo počelo proklizavati, najvažnije je oduprijeti se instinktivnoj reakciji paničnog pritiskanja kočnice. Odmah maknite nogu s papučice gasa i kočnice te laganim i smirenim pokretom okrenite volan u smjeru u kojem proklizava stražnji dio vozila. Primjerice, ako stražnji kraj "bježi" udesno, volan također okrenite udesno. To će pomoći da se vozilo ispravi. Pokreti volanom moraju biti promišljeni, bez cimanja i naglih korekcija. Elektronički sustavi poput ABS-a i ESP-a su od velike pomoći, no na čistom ledu ni oni nisu svemogući i njihova je učinkovitost znatno smanjena. Stoga se nikada ne oslanjajte isključivo na tehnologiju.

Prije polaska na put u ovakvim uvjetima, nužno je adekvatno pripremiti vozilo. Zimske gume su apsolutni imperativ, a njihov profil mora imati dubinu od najmanje četiri milimetra. Provjerite ispravnost kočnica, brisača i sustava za grijanje. Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla napunite zimskom tekućinom otpornom na niske temperature, jer smrznuta tekućina usred vožnje može u potpunosti onemogućiti vidljivost. Prije kretanja temeljito očistite sva stakla od leda i magle. U automobilu je preporučljivo imati osnovni komplet za hitne slučajeve, koji uključuje strugalicu za led, deku, rukavice, baterijsku svjetiljku te vreću pijeska ili mačjeg pijeska koji mogu pomoći ako zapnete na ledu.

Na kraju, važno je odbaciti zabludu o svemoći vozila s pogonom na sva četiri kotača (4WD ili AWD). Dok takav pogon pruža prednost u dubokom snijegu, na ledu je gotovo beskoristan. "Led ne diskriminira. Pogon na sva četiri kotača ne igra nikakvu ulogu kada se nađete na ledu", upozorila je Tracy Noble iz američkog autokluba AAA. Sva četiri kotača proklizavat će jednako kao i dva, a veća masa SUV vozila može čak i otežati zaustavljanje.