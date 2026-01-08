Industrija videoigara imat će 350 milijardi dolara prihoda do 2030.

Industrija videoigara budi se iz postpandemijskog sna. Procjenjuje se kako će njezini globalni prihodi doseći 350 milijardi dolara, s porastom od 6% od 2026. do 2030. godine, stoji u najnovijem izvješću Boston Consulting Groupa (BCG) o videoigrama pod naslovom "Sukob platformi i kako će on potaknuti sljedeće doba rasta".



Istraživanje u kojem je sudjelovalo tri tisuće gejmera, a kontaktirani su i vodeći ljudi i tvrtke u toj industriji, sugerira, naime, da trogodišnja "zima videoigara" konačno završava iako se rast neće vratiti na stope tijekom 2010-ih, a riječ je o desetljeću kada su se prihodi industrije udvostručili. Jedan od razloga za optimizam je činjenica da igrači i dalje strastveno uživaju u igrama. Oko 55% njih u posljednjih šest mjeseci provodi više vremena igrajući videoigre. Također, sve više odraslih igra i u kasnijim godinama života – više od 40% baby boomera i 50% generacije X izjavljuje kako igra videoigre pet ili više sati tjedno. Mnogi od njih odgajaju i nove generacije gejmera – oko 44% ispitanika kaže da su njihova djeca počela igrati videoigre u dobi od oko pet godina.