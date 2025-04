Od danas više nisu obvezne: Voziti i dalje na zimskim gumama nije dobar plan

Na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj do danas ste morali imati zimsku opremu, pa je današnji datum i okvirni okidač vozačima da se upute na sezonsku izmjenu guma. Ima i onih koji kalkuliraju pa odluče ostati na zimskim gumama, budući da to zakonom nije zabranjeno. Je li takav potez isplativ? Ukratko - nije. Vožnja na zimskim gumama ljeti može utjecati na sigurnost, ali i na novčanik. S idejom da uštedite zapravo možete potrošiti više. Gumena smjesa koja zimske gume čini fleksibilnima na niskim temperaturama utječe na to da se one po toplijem vremenu puno brže troše. Osim toga, veći otpor kotrljanja zbog dubljeg gaznog sloja znači da će automobil sa zimskim gumama trošiti više goriva.

Zimske gume karakterizira dublji profil (do 10 mm), s brojnim sitnim urezima te širim, dubljim kanalima. Ljetne gume imaju plići profil, s manje ureza, ali s većim i čvršćim blokovima gaznog sloja te specifičnim uzdužnim i poprečnim kanalima. Čvrsti blokovi osiguravaju veću kontaktnu površinu s cestom za bolje prianjanje na suhoj podlozi i stabilnost pri višim brzinama. Kanali su dizajnirani za izbacivanje vode na mokrim cestama pri višim temperaturama. Razumnije je stoga ili izmjenjivati ljetne i zimske gume, ili se odlučiti za cjelogodišnje pneumatike. Trebate voditi računa i da gume budu pravilno napumpane. Optimalan tlak u gumama automobila preporučuje proizvođač, a informacije o preporučenom tlaku u gumama najčešće ćete pronaći na naljepnici na okviru vozačevih vrata. Budući da se radi o tlaku izmjerenom na hladnim gumama, važno je pumpati gume ili provjeravati tlak u gumama kada su gume hladne, dakle prije vožnje. Kada gume imaju pravilan tlak zraka, težina vozila će biti ravnomjerno raspoređena po cijelom gaznom sloju gume, osiguravajući tako stabilnost gume i samog automobila. Kao posljedice preniskog tlaka u gumama osjetiti ćete dulji put kočenja, lošije upravljanje i prianjanje, zanošenje u zavojima, veću potrošnju goriva i brže trošenje gume.