Istražili smo isplati li se ići po nove gume u Sloveniju: Ovo je popis cijena preko granice, u Hrvatskoj i online

Iako nas je početkom travnja zahvatila hladna fronta i temperature će ovih dana biti mnogo niže nego na kakve smo navikli u ovom dijelu godine, pogotovo ujutro, bliži se sredina travnja i prestanak zakonske obveze korištenja zimske opreme na brzim cestama u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Stoga dolazi vrijeme za sezonsku izmjenu guma. Ljetne gume preporučljivo je montirati kada su temperature zraka iznad 7 Celzijevih stupnjeva.

No, treba imati na umu da je, bez obzira na vremenske prilike, zimska oprema (što podrazumijeva zimske gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače) obvezna do 15. travnja na određenim cestama, a bez obzira na datum – za vrijeme zimskih uvjeta na cesti. Stoga, ako putujete kroz gorske predjele svakako pričekajte 15. travnja, a s obzirom na promjenjivo vrijeme i neočekivano proljetno zahlađenje, preporuka je da pričekate sa sezonskom izmjenom i ako ne putujete u planine.

Oni koji su jesenas uskladištili ljetne gume u još uvijek dobrom i iskoristivom stanju, moraju samo odabrati kad će ih namontirati na kotače, dok je za one koji nemaju spremne ljetne pneumatike vrijeme za odabir koje će kupiti.

Zbog čega uopće treba imati i ljetne gume? Zakonske obveze nema pa vas policajac neće kazniti zbog toga što nemate posebnu ljetnu opremu kao što to može zimi. Ali, nekoliko je razloga zbog kojih nije preporučljivo ljeti voziti na zimskim gumama. Prije svega radi sigurnosti jer zimske gume su na temperaturama iznad 7 Celzijevih stupnjeva bitno lošije od ljetnih, pogotovo na mokroj podlozi. Osim toga, zbog toga što je mješavina zimskih guma mekša od ljetnih, na višim temperaturama zimske će se gume brzo potrošiti.

Sve više vozača kao alternativu koristi cjelogodišnje gume, što je djelomično rješenje jer takve gume nisu najbolje ni ljeti ni zimi, ali mogu biti relativno zadovoljavajuće rješenje za one koji većinom voze u gradu, bez mnogo duljih putovanja, pogotovo u zimskim uvjetima. Međutim, najbolje je, stručnjaci se slažu, za ljeto imati ljetne, a za zimu zimske gume.

Foto: Damir Špehar/Pixsell



Za one koji traže nove ljetne gume postavlja se pitanje gdje ih kupiti. Kupiti pneumatike kod jednog od hrvatskih vulkanizera koji će ih odmah montirati na kotače, potražiti gume u danas sve brojnijim internetskim prodavaonicama ili se isplati po njih otići u Sloveniju? To su pitanja koja si postavlja vozač koji traži nove gume, stoga smo provjeriti kakve su njihove cijene kod različitih prodavatelja – u hrvatskoj vulkanizerskoj mreži Vulkalu, kod slovenskog vulkanizera Lašića iz Brežica i na popularnoj hrvatskoj internetskoj trgovini eKupi.

Provjerili smo cijene određenih guma u tri popularne dimenzije - 185/65 R15, 205/55 R16 i 225/45 R17.

Foto: Damir Špehar/PIXELL

Dimenzija 185/65 R15

Vulkal (HR) Lašić (SLO) eKupi

Fulda Ecocontrol HP 2 88H 63,75 61,62 67,50

Sava Intensa HP2 88H 63,75 61,93 65,90

Dunlop Blueresponse 88H 70,31 68,56 73,50

Bridgestone T005 88T 75,94 72,77 73,10

Goodyear Effici. Compact 2 88T 80,63 76,99 82,95

Michelin Primacy 4 88T 90,00 91,10 97,50

Continental Ultracontact 88T 88,13 83,46 83,50

* cijene u eurima, za gotovinu

Foto: Damir Špehar/Pixsell

Dimenzija 205/55 R16

Vulkal (HR) Lašić (SLO) eKupi

Fulda Ecocontrol HP2 91H 62,81 60,84 65,50

Sava Intensa HP2 91H 61,88 59,67 66,04

Dunlop Blueresponse 91H 70,31 68,80 73,90

Bridgestone Turanza 6 91H 86,25 85,87 87,50

Goodyear Effici. Performance 2 91H 86,25 83,93 89,90

Michelin Primacy 5 91V 102,19 104,52 109,90

Continental PremiumContact 7 91 V 92,81 91,81 93,50

* cijene u eurima, za gotovinu

Foto: Damir Špehar/PIXELL

Dimenzija 225/45 R17

Vulkal (HR) Lašić (SLO) eKupi

Fulda Sportcontrol 2 91Y 75,94 73,48 82,92

Sava Intensa UHP 2 91Y 69,38 67,86 71,10

Dunlop SportMaxx RT2 91Y 81,56 80,34 89,75

Bridgestone Turanza 6 91Y 90,00 87,12 92,50

Goodyear Effici. Performance 2 91W 95,63 92,04 99,34

Michelin Primacy 5 91V 107,81 108,42 127,72

Continental PremiumContact 7 91Y 96,00 95,12 99,50

* cijene u eurima, za gotovinu



Uspoređujući cijene zaključili smo da se definitivno ne isplati gume kupovati preko internetske prodaje, barem ne putem stranice koju smo uzeli u obzir prilikom usporedbe, jer samo dvije gume od 21 u usporedbi nisu bile najskuplje u web trgovini. A pojedine gume u nekim dimenzijama su i zaista osjetno skuplje u web trgovini nego kod hrvatskog i slovenskog vulkanizera. Primjerice, Michelin Primacy 5 u dimenziji 225/45 R17 u hrvatskom Vulkalu stoji 107,81 eura, u slovenskom Lašiću 108,42 eura, dok na web trgovini eKupi košta 127,72 eura. Kad uspoređujemo cijene kod hrvatskog Vulkala i slovenskog Lašića, većina uspoređenih guma je kod Lašića malo jeftinija, no radi se o neznatnoj razlici zbog koje se ne isplati, primjerice, iz Zagreba ići u kupovinu guma u Brežice. Primjerice, najveća razlika u cijenama uspoređenih pneumatika u Vulkalu i Lašiću je kod gume Continental Ultracontact 88T kod dimenzije 185/65 R15 koja u Vulkalu stoji 88,13 eura, a u Lašiću 83,46 eura, dakle, 4,67 eura manje. Za komplet od četiri gume to je ušteda od 18,68 eura. S druge strane neke su gume jeftinije u hrvatskom Vulkalu, primjerice, Michelin Primacy 5 91V u dimenziji 205/55 R16 koji u Vulkalu stoji 102,19 eura, a u Lašiću 104,52 eura. Dakle, u Hrvatskoj je po gumi jeftiniji 2,33 eura, odnosno 9,32 eura za set od četiri gume. Dobro je napomenuti da je kod nas PDV 25%, a u Sloveniji se naplaćuje po stopi od 22%.

Pitali smo i vulkanizere koje su prednosti kupnje guma kod lokalnih vulkanizera u odnosu na internetske trgovine.

- Kupnja guma kod profesionalnog vulkanizera donosi niz prednosti. Vaš vulkanizer će vam preporučiti idealne gume za vaše vozilo, uzimajući u obzir njegovu klasu, stil vožnje i prosječan broj prijeđenih kilometara godišnje. Tako ćete biti sigurni da ste odabrali gume koje osiguravaju optimalne performanse i sigurnost na cesti.

S druge strane, online kupnja može se činiti praktičnijom i bržom, no često donosi izazove, osobito pri montaži. Nerijetko se dogodi da kupci naruče gume u pogrešnim dimenzijama, s neodgovarajućim indeksom nosivosti ili brzine. U takvim slučajevima slijedi dugotrajan i neizvjestan proces povrata i zamjene, koji ovisi o pravilima web trgovine iz koje su gume kupljene. Iz iskustva preporučujemo da prilikom online kupnje pažljivo provjerite dimenzije i tehničke specifikacije guma. Neka vozila imaju različite dimenzije prednjih i stražnjih guma, a pojedini premium proizvođači zahtijevaju da nove gume nose njihovu homologacijsku oznaku.

Najveći rizik, a često zanemareni aspekt online kupnje, krije se u mogućnosti nabavke guma koje nisu homologirane za EU tržište. Takve gume možda neće zadovoljiti sigurnosne standarde, a u slučaju problema, reklamacija neće biti moguća unutar tržišta Europske unije te može uzrokovati dodatne neugodnosti i troškove. Upravo zato, prije kupnje guma, najbolje je konzultirati se s provjerenim vulkanizerom koji će vam pomoći donijeti ispravnu odluku - kazali su nam u zagrebačkom Vulkalu.

Koje su prednosti kupnje kod hrvatskih trgovaca u odnosu na trgovce i vulkanizere u pograničnim područjima u Sloveniji?

- Zahvaljujući lakšoj i bržoj dostupnosti postprodajnih usluga poput montaže, skladištenja (hotela za gume), tehničke podrške i reklamacija, kupnja kod lokalnih vulkanizera nudi brojne prednosti. Također, u vašem kvartu, mjestu ili gradu često možete pronaći širi asortiman guma, što olakšava odabir odgovarajućeg modela. Kod slovenskih vulkanizera dostupnost guma prikazana na njihovim internetskim stranicama često ne odgovara stvarnom stanju skladišta. Većinu guma moguće je dobiti tek nakon 3-4 dana, a kod određenih brendova i nakon 8 ili više dana. Nasuprot tome, hrvatski vulkanizeri uglavnom surađuju s velikim domaćim distributerima, što im omogućuje brzu isporuku. Gume su često dostupne odmah ili najkasnije sljedeći dan, ovisno o lokaciji prodajnog mjesta - kažu u Vulkalu.

Nakon lanjskih poskupljenja guma koje je bilo uzrokovano povećanjem cijena nekih sirovina, cijene su se u posljednjih godinu dana stabilizirale.

- U zadnjih godinu dana cijene guma su varirale +/- 3-4% isključivo zbog povećanih troškova transporta iz udaljenih svjetskih destinacija. Očekujemo da će i ove proljetne sezone biti poteškoća s isporukom guma velikih dimenzija, od 20 do 23 inča - kažu u Vulkalu.