Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAŽIVANJE POKAZALO

Potrošačka košarica opet skuplja: Ovaj dio Hrvatske drugi je mjesec zaredom šampion najskuplje prehrane i higijene

Otvorenje preuređene poslovnice Studenca u Omišu
Foto: Milan Sabic/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
10.12.2025.
u 10:17

Predsjednica HUZP-a Ana Knežević kaže kako je pojeftinjenje bilo kratkog vijeka, a tek nas čeka 'veselje' s blagdanskim cijenama

Temeljna košarica za četveročlanu obitelj s 51 artiklom, koja uključuje prehranu i osnovnu higijenu, u studenom je na nacionalnoj razini stajala prosječnih 486,07 eura. To znači da je za 2,51 euro skuplja u odnosu na listopad, pri čemu po skupoći prednjači Požeško-slavonska županija. Skuplji deterdžent, šunka u ovitku, napolitanke i sezonsko povrće dodatno su opteretili kućne budžete, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.hr.

Košarica se, nakon blagog popuštanja u listopadu, s cijenama vratila na rujansku razinu, tvrdi se u istraživanju. No regionalne su razlike velike. Požeško-slavonska županija drugi je mjesec zaredom šampion u kategoriji najskuplje prehrane i higijene s cijenom "košarice za preživljavanje' od 495,55 eura, dok je u Sisačko-moslavačkoj županiji ona bila 18,16 eura jeftinija – 477,39 eura. Kod tročlanih obitelji situacija je slična. Nacionalni prosjek temeljne košarice iznosi 386,33 eura (+2,04 u odnosu na mjesec ranije). I tu je najskuplja Požeško-slavonska županija s 393,95 eura, a najpovoljnija Sisačko-moslavačka s 379,68 eura. Razlika od najskuplje do najjeftinije tako iznosi 14,27 eura. Samački život, pak, zbog izostanka ekonomike dijeljenja, i dalje je najskuplji po osobi pa je temeljna košarica u studenom samca koštala 250,31 eura (+1,61).

I tu vode Slavonci s 255,91 euro, dok je najjeftinija Koprivničko-križevačka županija s 245,69 eura. Razlika je 10,22 eura. Iz Koliko.hr kažu kako je u studenom poskupjela i standardna košarica (sa 77 proizvoda) koja odražava stvarne potrošačke navike hrvatskih obitelji jer uključuje širi izbor prehrambenih i higijenskih proizvoda. U studenom je njezina cijena za četveročlanu obitelj dosegnula 721,34 eura (+2,44), dok su tročlane obitelji za iste artikle izdvajaju 575,82 eura (+2,00). Samci su za standardne potrebe hrane i higijene trebali izdvojiti 326,59 eura (+1,45).

– Pojeftinili su luk i grah, a pala je i cijena praćenog svinjskog mesa i toaletnog papira – kaže Siniša Domislović, developer portala Koliko.hr. Predsjednica HUZP-a Ana Knežević kaže kako je pojeftinjenje bilo kratkog vijeka, a tek nas čeka 'veselje' s blagdanskim cijenama. – Najviše nas žalosti to što su najskuplje košarice samačkih domaćinstava, a takvih je u Hrvatskoj čak 400.000 od ukupno 1,4 milijuna. Osobe starije od 65 godina čine 60% samačkih domaćinstava i primaju vrlo niske mirovine, a vidimo da je temeljna košarica za samca 250,31 eura, a ona s malo više proizvoda čak 326,59 eura. To znači da, kad podmire sve režijske troškove, ti naši sugrađani imaju poluprazne košarice. O tomu bi više računa trebali povesti oni koji vode ovu zemlju – zaključila je Knežević.
Ključne riječi
potrošačka košarica Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!