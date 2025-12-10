Potrošačka košarica opet skuplja: Ovaj dio Hrvatske drugi je mjesec zaredom šampion najskuplje prehrane i higijene

Temeljna košarica za četveročlanu obitelj s 51 artiklom, koja uključuje prehranu i osnovnu higijenu, u studenom je na nacionalnoj razini stajala prosječnih 486,07 eura. To znači da je za 2,51 euro skuplja u odnosu na listopad, pri čemu po skupoći prednjači Požeško-slavonska županija. Skuplji deterdžent, šunka u ovitku, napolitanke i sezonsko povrće dodatno su opteretili kućne budžete, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.hr.

Košarica se, nakon blagog popuštanja u listopadu, s cijenama vratila na rujansku razinu, tvrdi se u istraživanju. No regionalne su razlike velike. Požeško-slavonska županija drugi je mjesec zaredom šampion u kategoriji najskuplje prehrane i higijene s cijenom "košarice za preživljavanje' od 495,55 eura, dok je u Sisačko-moslavačkoj županiji ona bila 18,16 eura jeftinija – 477,39 eura. Kod tročlanih obitelji situacija je slična. Nacionalni prosjek temeljne košarice iznosi 386,33 eura (+2,04 u odnosu na mjesec ranije). I tu je najskuplja Požeško-slavonska županija s 393,95 eura, a najpovoljnija Sisačko-moslavačka s 379,68 eura. Razlika od najskuplje do najjeftinije tako iznosi 14,27 eura. Samački život, pak, zbog izostanka ekonomike dijeljenja, i dalje je najskuplji po osobi pa je temeljna košarica u studenom samca koštala 250,31 eura (+1,61).

I tu vode Slavonci s 255,91 euro, dok je najjeftinija Koprivničko-križevačka županija s 245,69 eura. Razlika je 10,22 eura. Iz Koliko.hr kažu kako je u studenom poskupjela i standardna košarica (sa 77 proizvoda) koja odražava stvarne potrošačke navike hrvatskih obitelji jer uključuje širi izbor prehrambenih i higijenskih proizvoda. U studenom je njezina cijena za četveročlanu obitelj dosegnula 721,34 eura (+2,44), dok su tročlane obitelji za iste artikle izdvajaju 575,82 eura (+2,00). Samci su za standardne potrebe hrane i higijene trebali izdvojiti 326,59 eura (+1,45).

– Pojeftinili su luk i grah, a pala je i cijena praćenog svinjskog mesa i toaletnog papira – kaže Siniša Domislović, developer portala Koliko.hr. Predsjednica HUZP-a Ana Knežević kaže kako je pojeftinjenje bilo kratkog vijeka, a tek nas čeka 'veselje' s blagdanskim cijenama. – Najviše nas žalosti to što su najskuplje košarice samačkih domaćinstava, a takvih je u Hrvatskoj čak 400.000 od ukupno 1,4 milijuna. Osobe starije od 65 godina čine 60% samačkih domaćinstava i primaju vrlo niske mirovine, a vidimo da je temeljna košarica za samca 250,31 eura, a ona s malo više proizvoda čak 326,59 eura. To znači da, kad podmire sve režijske troškove, ti naši sugrađani imaju poluprazne košarice. O tomu bi više računa trebali povesti oni koji vode ovu zemlju – zaključila je Knežević.