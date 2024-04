Nijanse ili konkretne razlike: Jeste li vozač za blagi, pravi ili plug-in hibrid

Bliži se 22. travnja, kada se zainteresirani za kupnju energetski učinkovitog vozila trebaju javiti na javni poziv Fonda za energetsku učinkovitost. Novi krug poticaja - osim barerijskih električara, dakle potpuno električnih vozila – obuhvatit će i plug-in hibride. Zašto oni jesu, a pravi hibridi nisu obuhvaćeni poticajima? I koja je uopće razlika između blagih, pravih i plug-in hibrida? Što ovi potonji imaju, a da drugi nemaju? Prije svega, kabel za punjenje. Kako im i sam naziv govori, plug-in hibridi jedini se od navedenih hibrida pune na vanjskom izvoru električne energije. Od navedene tri vrste hibrida oni su najskuplji, ali takođjer omogućavaju najveći doseg samo na električnu energiju. Vozite li se samo na kraćim relacijama i imate li volje automobil svaki dan malo napuniti, PHEV možete koristiti kao isključivo električni automobil. Negdje izgubite, drugdje dobijete, tako to obično biva, pa je za očekivati da će skuplji plug-in hibridi od svih hibrida trošiti najmanje goriva. S današnjim automobilima to i jest slučaj, jer tehnologija je zadnjih godina napravila velik korak naprijed po tom pitanju, no kupujete li rabljeni plug-in hibrid, ne možete očekivati istu razinu učinkovitosti. Stariji su PHEV modeli, naime, u isključivo električnom modu mogli prijeći jako mali broj kilometra, baterija bi se praktički ispraznila i prije nego što biste se ujutro od kuće dovezli do posla, automobil bi spao samo na benzinski motor koji je pak zbog tereta teške baterije trošio više nego istovjetan automobil s istim benzincem, ali bez PHEV tehnologije. U većini slučajeva, imaju baterije kapaciteta 10 do 15 kWh. Nekad su na struju bili autonomni 30-50 km, no danas to više nije slučaj, plug-in hibridi s jednim punjenjem baterije samo na struju bez problema prelaze i 80 kilometara, što je prosječnom Europljaninu dovoljno za dnevne potrebe. Imate li, stoga, volju plug-in hibridnom automobilu svakoga dana napuniti bateriju, po gradu se svakodnevno možete voziti isključivo na struju, dok će vam benzinski dio ovoga pogona dobro doći tek kad se zaputite na neko duže putovanje. I u tome je glavna prednost plug-in hibrida, ujedno i razlog zbog kojeg se i na ovaj tip vozila mogu dobiti poticaji. Benzinac se automatski aktivira kad se potroši baterija, ali i kada sustav prepozna potrebu za većom snagom, kada upogoni oba motora.

Plug-in hibridi (PHEV), dakle, imaju elektromotor i motor s unutarnjim izgaranjem, no za razliku od samopunjivih hibrida, bateriju PHEV-a treba puniti na vanjskom izvoru energije, bilo kod kuće ili na javnoj punionici. Stoga u trošak korištenja PHEV-a valja uračunati i nešto veći račun za električnu energiju, odnosno trošak punjenja na punionici, ali i 20-30 minuta potrebnih za punjenje baterije na brzom punjaču. Iako tehnologija zadnjih godina jest napredovala, plug-in hibridi i dalje imaju tešku bateriju koja ima smisla ako ju punite i vozite se na struju - tada u gradskom prometu možete ostvariti konkretnu uštedu na potrošnji goriva - no ako to ne radite već PHEV vozite kao benzinski automobil ta vam je baterija nepotreban teret koji još povećava potrošnju goriva i auto čini tromijim. Plug-in hibridi koštaju manje od električnih automobila, te troše manje goriva od iduće kategorije, od samopunjivih hibrida.

Samopunjive hibride nazivamo i pravim ili klasičnim hibridima, a dobar su prelazak s konvencionalnih benzinaca i dizelaša na električnu mobilnost. To nisu električni automobili, ali određeni dio puta mogu voziti samo na struju. Imaju bateriju, ali ne zahtijevaju punjenje na vanjskom izvoru električne energije. Odnosno, ne mogu se puniti na punionici ni utičnici. Imaju baterije malog kapaciteta - 0,5 do 2 kWh. Samopunjivi hibridi imaju benzinski motor (kao i kod PHEV-a, rijetke su kombinacije dizelskog i elektromotora), elektromotor ili integrirani starter generator i bateriju koja pohranjuje električnu energiju. Baterija se sama puni dok vozite, recikliranjem energije kada kočite ili usporavate pomoću tehnologije regenerativnog kočenja i pomoću benzinskog motora. Dakle, ne morate voditi računa o lokacijama punionica, niti brinuti o tome hoće li punionica biti slobodna i ispravna. Samopunjivi hibridi sami pune bateriju u vožnji. S druge strane, prikupljenu energiju oni jako dobro iskorištavaju pa ćete dio dnevnih potreba za mobilnošću uspjeti pokriti samo na struju - pokretanje, ubrzavanje, vožnja na niskim brzinama - troškovi goriva bit će vam manji, a manji će biti i vaš štetan utjecaj na okoliš. Moderni hibridi u gradu troše manje od dizelaša, u kombiniranoj su vožnji na razini dizelaša, ali problem su im autceste, na kojima žeđaju više od benzinaca. U odnosu na plug-in hibride, samopunjivi imaju manji doseg samo na struju, ali su i jeftiniji. No, skuplji su od blagih hibrida. Kod njih je ključno da će pomoći da se po gradu i na kratkim relacijama vozite sa što manje utrošenog goriva. Smanjenje emisija kod klasičnih hibrida ipak nije toliko da bi bili kandidti za kupnju uz državne poticaje.

Poticaje nećete dobiti ni za kupnju blagog hibrida, no to je i razumljivo jer u njihovom se slučaju ne radi o tako skupoj tehnologiji koja bi za sobom povlačila pitanje državnih poticaja. U odnosu na istovjetno vozilo bez blagohibridne tehnologije, blagi su hibridi oko 500 eura skuplji. Također, ekološki utjecaj blagohibridne tehnologije daleko je manji nego onaj kojega na ukupno smanjenje ugljičnog otiska imaju druge dvije vrste hibrida. No, blagi su hibridi najsličniji automobilima s motorima s unutarnjim izgaranjem, benzincima i dizelašima na kakve smo navikli i kod kojih se ne trebamo zamarati time hoće li nam se baterija prebrzo potrošiti te hoće li nam zbog nje na dužem putovanju automobil više trošiti, budući da velike brzine na autocesti još brže prazne baterije.

Blaga hibridna vozila (MHEV) uz ICE motor koji dominira imaju i električni motor, ali on je slabiji i koriste ga pri pokretanju kojeg većinom odrade na struju, a pomaže i kod naglog ubrzavanja automobila. Elektromotor im je i izvor energije za sustave poput klimatizacije i multimedije. Nenametljiv rad elektromotora u praksi pomaže smanjiti potrošnju goriva do deset posto, iako ne može samostalno pokretati automobil. Pojedini blagi hibridi i tu su već napredovali pa kod usporavanja (kad brzina padne ispod 30 km/h) gase ICE motor.