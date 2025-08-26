Natočili ste krivo gorivo? Evo što odmah učiniti da spasite motor

Jedan trenutak nepažnje na benzinskoj postaji može dovesti do ozbiljnog problema - ulijevanja krivog goriva. Pomiješaju li se dizel i benzin, vozače čekaju potencijalno teški i skupi kvarovi. Njemački autoklub ADAC savjetuje što napraviti u takvoj situaciji.

Najviše slučajeva događa se kada se benzin natoči u dizelsko vozilo, piše Fenix magazin. Razlog je jednostavan - pištolj benzinske crpke lako ulazi u otvor spremnika dizelskog automobila, osim ako on nema ugrađenu zaštitu. U takvom slučaju presudno je ne okretati ključ i ne paliti motor. Ako gorivo još nije povučeno, dovoljno je ispumpati rezervoar. No, ako motor počne raditi, šteta može biti velika jer benzin uklanja zaštitni sloj koji dizel stvara, a to može brzo dovesti do kvara.

Treba znati da kod novijih vozila pumpa za gorivo može početi raditi već pri otvaranju vozačkih vrata, pa je najbolje ne ulaziti u automobil i odmah potražiti stručnu pomoć. Iako je dizelski pištolj deblji i teže ulazi u spremnik benzinca, moguće je da se dogodi i ova pogreška. Pravila su ista - ne paliti vozilo, ne otvarati vrata i što prije potražiti pomoć, budući da većina modernih automobila nema zaštitu od takve greške.

Ako ste natočili E10 gorivo u automobil koji inače koristi E5, problema najčešće neće biti. Gotovo svi automobili proizvedeni nakon 2011. godine podržavaju E10. Ako vaš model nije na popisu onih koji ga smiju koristiti, preporuka je što prije nadoliti gorivo s manjim udjelom etanola, primjerice Super Plus. Ako se AdBlue ulije u spremnik goriva ili gorivo u spremnik za AdBlue, posljedice mogu biti još ozbiljnije i skuplje. Takve situacije zahtijevaju brzu i stručnu intervenciju.

Većina autoosiguranja ne pokriva štetu nastalu zbog krivog točenja goriva. Troškove ispumpavanja spremnika, a u najgorem slučaju i popravka motora, obično mora platiti vozač. ADAC napominje da mnogi novi dizelski modeli već imaju ugrađenu zaštitu od pogrešnog točenja, dok kod benzinaca to još nije uobičajeno.