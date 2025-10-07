Naši Portali
BUDUĆNOST BEZ ŽICE

Vaš idući mobitel mogao bi doći bez punjača, proizvođači otkrili razlog iza velike odluke

Apple event in Cupertino
Foto: Manuel Orbegozo/REUTERS
07.10.2025.
u 09:00

Iako Sony trenutno nije veliki igrač na tržištu pametnih telefona, ovo je trend koji bi mogao postati uobičajen u narednim godinama

Apple je 2020. godine izazvao pomutnju kada je odlučio isporučivati iPhone 12 bez uključenog punjača. Razlog iza ove odluke bio je taj što su USB punjači postali široko dostupni, a Apple je smatrao da izostavljanje njih može pomoći u očuvanju resursa i smanjenju elektroničkog otpada, a da to neće previše smetati korisnicima. Sada, čini se da se priprema sličan pomak, ali u vezi s uklanjanjem USB kabela iz pakiranja.

Naime, Sony Xperia 10 VII nije imao ni punjač ni kabel za punjenje, što je postao predmet rasprave na subredditu Linus Tech Tips. U objavi je uključena slika na kojoj se vidi i ikona na poleđini kutije koja jasno označava ta dva izostanka. Iako Sony trenutno nije veliki igrač na tržištu pametnih telefona, ovo je trend koji bi mogao postati uobičajen u narednim godinama.

Argumentacija u korist uklanjanja USB kabela je jednostavna: mnogi korisnici već posjeduju USB-C kablove, budući da je ovaj standard već godinama široko prisutan. Time bi se smanjila količina USB kabela koji završavaju na odlagalištima, bez većih problema za korisnike.

Apple je zapravo bio prvi koji je krenuo tim putem, barem kada su u pitanju bežične slušalice. Naime, AirPods 4 i AirPods Pro 3 već dolaze bez USB kabela. Međutim, Sony je prvi proizvođač koji je odlučio ukloniti kablove za punjenje iz pakiranja pametnih telefona.

Iako ekološki razlog ima svoju težinu, najveći motiv za ovu odluku je ipak financijski. Iako će uklanjanje kabela za punjenje donijeti samo male uštede po uređaju, na velikoj skali to se pretvara u značajnu uštedu. Također, ovo može potaknuti korisnike da kupe prve stranke USB kabela, što dodatno povećava profit proizvođača.

Komentatori na postu o Sonyju primjećuju da bi uklanjanje visokokvalitetnih kabela moglo dovesti do toga da korisnici kupuju jeftine alternative koje možda neće trajati dugo ili neće pružati istu izvedbu. To predstavlja realan rizik za korisnike koji se oslanjaju na kvalitetu kabela za punjenje.

