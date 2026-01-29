Hrvatica prodala iPhone preko Vinteda pa doživjela šok: 'Prijete mi i ne žele vratiti mobitel. Što da radim?!'

Prodaja rabljenih stvari putem internetskih platformi postala je svakodnevica, no sa sobom nosi i rizike, što je na svojoj koži osjetila korisnica Reddita koja se požalila na subredditu r/askcroatia. Kako je navela, prodala je iPhone XS putem Vinteda za, kako kaže, "već jako malu cijenu", no umjesto uspješne transakcije, uslijedila je noćna mora. Kupac joj se javio s tvrdnjom da je mobitel stigao razbijen, priloživši fotografiju kao dokaz.

Međutim, prodavačica je odmah posumnjala u prevaru. Na fotografiji se, prema njenim riječima, vidi da je kupac samo zalijepio već razbijeno zaštitno staklo preko ispravnog ekrana. Kada je zatražila da joj vrati uređaj kako bi mu refundirala novac, kupac je to odbio te joj zaprijetio prijavom. Očajna zbog situacije i izostanka odgovora od Vintedove korisničke podrške, zatražila je savjet od zajednice.

Objava je brzo prikupila desetke komentara, a korisnici su gotovo jednoglasno stali na stranu prodavačice, analizirajući priloženu fotografiju. "Po slici kako su rubovi ekrana čitavi izgleda kao da je razbijeno samo kaljeno staklo, ma prevara je čim ne želi poslati mobitel natrag", napisao je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su se složili, ističući da uzorak loma ne odgovara stvarnom oštećenju ekrana te da je odbijanje povrata jasan znak loših namjera.

Korisnici su ponudili i konkretne savjete kako postupiti. Najčešći prijedlog bio je da ostane uporna i ne popušta pod prijetnjama. "Inzistiraj na povratu, i iskreno reci mu da ideš prijavit na policiju i hoće li presliku prijave? Neće policija po službenoj dužnosti stupat, ali trebaš ga uvjerit da si dovoljna budala da privatno ideš ganjati", savjetovao je jedan korisnik, dodajući kako bi trebala naglasiti da je snimila stanje mobitela prije slanja. Drugi su predložili da od kupca zatraži video kao dokaz oštećenja, jer je fotografiju lako lažirati, a neki su čak posumnjali da je slika generirana pomoću umjetne inteligencije.

Kako pokazuju podaci s početka 2026. godine, s agresivnom ekspanzijom Vinteda na Balkanu, zabilježen je porast takozvanih "prevara od strane kupca". Taktika sa slomljenim zaštitnim staklom postala je trend na europskim forumima jer je prodavačima izuzetno teško dokazati da je uređaj poslan u ispravnom stanju bez detaljnog videozapisa pakiranja.

Mnogi komentatori izrazili su opće nepovjerenje prema Vintedu kada je riječ o prodaji skupljih predmeta, ističući lošu korisničku podršku koja se oslanja na automatizirane odgovore i često staje na stranu kupca. "Zaboravi na te pare i na telefon. Vinted nema nikakvo pokriće", glasio je jedan pesimističan, ali popularan komentar.

Stručnjaci za internetsku sigurnost savjetuju da se prodaja vrijedne elektronike uvijek dokumentira. Preporuka je snimiti neprekinuti video koji prikazuje ispravnost uređaja, njegov serijski broj te sam proces pakiranja i lijepljenja naljepnice za dostavu. Iako se čini kao previše truda, takav dokazni materijal može biti ključan u rješavanju sporova i zaštiti od sve sofisticiranijih pokušaja prevare koji postaju sve češći na popularnim online platformama.