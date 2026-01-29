Facebook, Instagram i WhatsApp uvode pretplate: Evo što će vam ostati ako odbijete plaćati 'premium' sadržaj

Meta planira testirati nove pretplate koje će korisnicima omogućiti pristup ekskluzivnim značajkama na svojim aplikacijama, potvrdila je tvrtka za TechCrunch. Prema riječima predstavnika tvrtke, nove pretplate omogućit će korisnicima bolje mogućnosti za produktivnost i kreativnost, uz proširene AI funkcionalnosti.

U sljedećim mjesecima, Meta će ponuditi premium iskustvo na Instagramu, Facebooku i WhatsAppu, pružajući korisnicima pristup posebnim značajkama i veću kontrolu nad dijeljenjem i povezivanjem, dok će osnovno iskustvo ostati besplatno. Tvrtka navodi da neće biti striktno vezana uz jednu strategiju i da će testirati različite značajke i pakete pretplata, a svaka aplikacija će imati svoj set ekskluzivnih funkcionalnosti.

Meta također planira proširiti AI agenta imena Manus, kao dio svojih planova za pretplate. Tvrtka će Manus integrirati u svoje proizvode, a u isto vrijeme prodavati samostalne pretplate za poslovne korisnike. Na Instagramu je već zabilježena priprema za dodavanje prečaca do Manus AI, prema screenshotu koji je podijelio reverse engineer Alessandro Paluzzi.

Uz Manus, Meta planira testirati i pretplate za AI značajke, poput generiranja videa pomoću aplikacije Vibes. Vibes je Meta aplikacija koja koristi umjetnu inteligenciju za kreiranje kratkih videa, a sada će biti dostupna kroz freemium model. Iako je Vibes bila besplatna od svog lansiranja prošle godine, korisnici će sada moći pretplatiti na dodatne mogućnosti kreiranja videa svaka mjeseca.

Iako detalji o plaćenim značajkama za WhatsApp i Facebook još nisu jasni, prema informacijama, pretplata za Instagram omogućit će korisnicima kreiranje neograničenih popisa publike, mogućnost praćenja korisnika koji vas ne prate natrag, kao i opciju za pregledavanje Storyja bez da autor vidi da ste ga pregledali.

Važno je napomenuti da će ove nove pretplate biti odvojene od Meta Verified, koji je namijenjen kreatorima sadržaja i poslovima. Meta planira koristiti naučeno iz Meta Verified kako bi razvila svoju pretplatničku ponudu koja će uključivati dodatne usluge za širu publiku, uključujući svakodnevne korisnike i tvrtke.

Pokretanje novih pretplata omogućit će Meti povećanje prihoda, no moguće je da će mnogi korisnici biti obeshrabreni zbog prekomjernog broja pretplata. Kako bi privukla korisnike da se prijave na još jednu pretplatu, Meta će morati ponuditi privlačnu uslugu.

Snapchat je već dokazao da postoji tržište za pretplate na društvenim mrežama, jer Snapchat+ i dalje raste, a broj pretplatnika dosegao je više od 16 milijuna, više nego udvostručivši se od početka 2024. Meta navodi da će slušati povratne informacije svojih korisnika i prilagoditi svoje pretplate prema potrebama zajednice dok ih bude počela uvođati u nadolazećim mjesecima.