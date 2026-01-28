Naši Portali
ZAKON JE JASAN

Dilema koja brine mnoge vozače: Mogu li vas kazniti za prebrzu vožnju ako nije bilo upozorenja za kameru?

Slavonski Brod: Na više lokacija u gradu postavljene nove kamere za kontrolu brzine
Ivica Galovic/ PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.01.2026.
u 19:00

Mnogi smatraju da ako znak nije postavljen, njihovo kazneno djelo ne bi trebalo biti sankcionirano

Unatoč upozorenjima, ograničenjima i sveprisutnim kamerama na prometnicama, brzina ostaje problem na hrvatskim cestama. Iako je sve više kamera koje pomažu u podizanju prometne svijesti i samodisciplini vozača, još uvijek postoje oni koji ne usporavaju. Tehnologija, poput mobilnih aplikacija koje upozoravaju na prisutnost kamera, može pomoći u izbjegavanju kazni, no to, očigledno, nije dovoljno da svi vozači prilagode brzinu uvjetima na cesti.

Kada kazna zbog prebrze vožnje stigne na kućni prag, mnogi vozači počnu razmišljati o načinima kako osporiti kaznu. Mogu li se postaviti pitanja o točnosti mjerenja brzine, o netočnosti uređaja, ili pak o lokaciji gdje je brzina mjerena? Kako piše HAK Revija, iako postoji prostor za takva razmatranja, mjerni uređaji obično su opremljeni odgovarajućim certifikatima, a policijski službenici imaju uvjerenja o osposobljenosti. Ipak, postoje i zakonske smjernice koje jasno propisuju pravila na kojoj lokaciji i pod kojim uvjetima se može mjeriti brzina.

Jedno od važnih pitanja koje vozači postavljaju u prekršajnim postupcima je izostanak prometnog znaka koji označava mjesto na kojem se obavlja kontrola brzine – poznati znak C122. Mnogi smatraju da ako znak nije postavljen, njihovo kazneno djelo ne bi trebalo biti sankcionirano. Međutim, sudovi se ne slažu s tim. Prema presudi Općinskog suda u Rijeci (Pp-1859/2023-4), izostanak prometnog znaka ne oslobađa vozače odgovornosti za prekršaj. Sud je istaknuo da postavljanje prometnih znakova obavijesti o kontroli brzine nije zakonska obveza, već odluka upravitelja cesta.

Iako se u nekim slučajevima postavljanje obavijesti o kontroli brzine može smatrati korisnim, sudovi jasno naglašavaju da to nije uvjet za zakonitost provođenja kontrole brzine. Zakon o prometnim znakovima propisuje da se znakovi mogu koristiti za obavještavanje vozača o kontrolama brzine, no njihov izostanak ne opravdava prebrzu vožnju.

Važno je podsjetiti vozače na osnovna pravila brzine. U naselju brzina ne smije biti veća od 50 km/h, dok na autocestama ta granica iznosi 130 km/h, na cestama namijenjenim za motorna vozila 110 km/h, a na ostalim cestama 90 km/h. Ova ograničenja postavljena su kako bi se povećala sigurnost na cestama, a važno je da se vozači pridržavaju tih pravila, jer prebrza vožnja ima ozbiljne posljedice, uključujući visoke kazne i ugrožavanje sigurnosti svih sudionika u prometu.
Barkod kamera brza vožnja

