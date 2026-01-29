Pazite da vam se ovo ne dogodi: Švicarka podijelila objavu na Facebooku pa dobila kaznu od 650 eura

Državljanka Švicarske (60) bit će kažnjena s nekoliko stotina eura zbog toga što je na Facebooku podijelila objavu koja je upozoravala na policijsku kontrolu brzine. Iako se činilo da je riječ o bezazlenom potezu, žena se sada suočava s kaznom zbog kršenja Zakona o cestovnom prometu, prenosi Fenix.

Prema pisanju švicarskih novina "20min", žena je prošlog ljeta podijelila objavu druge osobe koja je upozoravala na postavljanje privremenog radara. Naizgled nevina objava dovela je do prijave, koju je podnijela nepoznata osoba. Zbog toga, žena sada mora platiti kaznu od 200 franaka (oko 215 eura), a uz sudske i administrativne troškove, ukupni iznos penje se na 600 franaka (oko 650 eura). Ako ne plati, prijeti joj i zatvorska kazna, budući da je u Švicarskoj upozoravanje na radare putem društvenih mreža već godinama zabranjeno.

U Njemačkoj je pravna situacija ipak nešto drugačija. Prema podacima ADAC-a (Njemački autoklub), u Njemačkoj su zabranjena automatizirana upozorenja, što znači da se ne smiju koristiti tehnički uređaji ili funkcije koje upozoravaju na kontrole brzine. To uključuje aplikacije za radare, detektore radara i navigacijske funkcije koje se aktivno koriste tijekom vožnje. Kazna za ovo prekršaj je 75 eura i jedan kazneni bod.

Međutim, upozorenja putem radija potpuno su legalna, jer se izvještaji o lokacijama radara emitiraju neovisno o trenutnoj lokaciji primatelja. Isto tako, dopušteno je upozoravati na radare putem objava na društvenim mrežama, pod uvjetom da ne ometate ili odvraćate pažnju drugih vozača.Također, vozači smiju upozoriti druge sudionike u prometu ručnim znakovima ili natpisima, ali samo ako time ne ometaju ili ne odvraćaju pažnju. Blicanje svjetlima kako bi se upozorilo na radar nije dopušteno, navodi ADAC.