En Primeur mladih slavonskih vina nastavlja biti pravim festivalom kvalitete

Od svih godišnjih predstavljanja vina i održavanja vinskih radionica, premijerna kušanja doista su najljepše iskustvo. Vinari na takve događaje dolaze kako bi ponosno predstavljali svoja mlada vina za koja očekuju da će biti u najmanju ruku sezonski hitovi. I uvijek ispadne da su neka od tih mladih vina zaista već spremna za tržište. Tako je bilo i ovaj puta gdje smo, naravno, uz kušanje mladih vina ponovo vidjeli mnoge vinare koje kroz godinu vidimo rijetko.

Treba odmah istaći i kako se više ne radi o En Primeur kušanju graševine kao prevladavajuće sorte Slavonije, što je nekako i bilo logično obzirom da je organizator manifestacije udruga Graševina Croatica, nego mladih vina općenito, što je očito dobra odluka. Kao i uvijek, neopravdano bi bilo isticati bilo kojeg vinara, jer je doista ovaj puta u Esplanadi bio cijeli niz mladih vina koja jedva čekamo probati kada dođu na tržište u cijelosti dozrela. Možemo samo reći da ima vinarija koje već imaju cijeli portfelj doista konkurentnih vina, a radost je vidjeti kako su, uvjetno rečeno, mali vinari zapravo prava okosnica vinarstva u nas te treba raditi na njihovom jačanju, širenju njihova tržišta pa tako i kapaciteta.

Jedan su način da se to postigne suradnje, pa je ovaj 'istočni' En Primeur bio malo drugačiji po tome što je predstavljena suradnja u obliku europskog projekta Rueda-Graševina. Ovaj projekt zajedno provode Graševina Croatica i D.O. Rueda, vinska regija iz Španjolske. Pod temom „Kvaliteta i sigurnost hrane“ i korištenjem slogana „Products and traditions from Europe. Sharing it is living it.“, projekt će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2028. godine. Sufinancira ga Europska izvršna agencija za istraživanje, REA, u okviru programa EU AGRIP – Promocija poljoprivrednih proizvoda, a njegova ukupna vrijednost iznosi 3,56 milijuna eura, od čega 2,77 milijuna eura čine bespovratna sredstva Europske unije.

Ovo je zaista izvrstan projekt koji je dao dodatnu važnost već sada omiljenoj priredbi koja je na kušanju mladih vina okupila oko 500 sudionika, distributere, sommeliere, novinare i vinske entuzijaste koji su probali vina iz više od 30 vinarija Slavonije i hrvatskog Podunavlja. Svakako je začin na cijelu priredbu dala i radionica Graševina 2025. – En Primeur koju je vodio trostruki hrvatski sommelierski prvak Kristijan Harjač.