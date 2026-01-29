Naši Portali
Jedna nam je jako blizu: Poznati portal objavio popis država u kojima se najbolje umiroviti

Greece's tourism jewel Santorini on alert after seismic activity
29.01.2026.
u 21:00

Španjolska, koja je godinama bila omiljena, sada zauzima osmo mjesto na popisu najboljih europskih destinacija za umirovljenje

Ako ste ikada razmišljali o umirovljenju u inozemstvu, postoji niz faktora koje treba uzeti u obzir. Od troškova života, preko zdravstvene zaštite, do klime i uvjeta za život, izbor zemlje može biti izazovan. Prema godišnjem izvještaju International Living, Grčka je proglašena najboljom destinacijom za umirovljenje u 2026., piše Express.

Iako je Španjolska često bila omiljena destinacija, Grčka je zauzela prvo mjesto zahvaljujući svom toplom klimatskom okruženju, povoljnim životnim troškovima i dobro razvijenoj zdravstvenoj skrbi. Umirovljenici mogu unajmiti trokatnu kuću s pogledom na more za oko 1000 eura mjesečno. Grčki zdravstveni sustav nudi obje opcije – javno i privatno zdravstvo, pri čemu privatna zdravstvena zaštita stoji oko 250 eura mjesečno, uz stalnu kvalitetnu njegu.

Među ostalim prednostima Grčke ističe se visoki omjer medicinskih stručnjaka na broj stanovnika, besplatan osnovni hitni zdravstveni care, kao i brojne ljekarne i ambulante u manjim gradovima i na otocima koje pružaju dodatne usluge. Druga najbolja destinacija za umirovljenje 2026. je Panama, koja nudi bogatu zajednicu iseljenika i izvrsnu zdravstvenu zaštitu s izborom između javnog i privatnog zdravstva, dok su u privatnim klinikama dostupni moderni sadržaji i engleski govoreći osoblje.

Ostale popularne destinacije za umirovljenje uključuju Portugal, Meksiko, Italiju i Francusku, dok Španjolska, koja je godinama bila omiljena, sada zauzima osmo mjesto na popisu najboljih europskih destinacija za umirovljenje.

Popis najboljih zemalja za umirovljenje 2026. godine uključuje:

  1. Grčka

  2. Panama

  3. Kostarika

  4. Portugal

  5. Meksiko

  6. Italija

  7. Francuska

  8. Španjolska

  9. Tajland

  10. Malezija

Za sve koji žele umirovljenički raj s odličnom zdravstvenom skrbi, povoljnim životnim troškovima i ugodnom klimom, Grčka je, prema istraživanju, savršena destinacija.

mirovina Grčka Barkod

