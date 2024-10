FOTO: Ovo je novo lice Škode. Donosimo sve o Elroqu, najnovijem češkom SUV-u

Škoda je u Pragu, na 33,25 metara dugom električnom brodu na rijeci Vltavi, premijerno pokazala najnoviji SUV model Elroq koji će stati uz bok većem Enyaqu, također potpuno električnom. Novitet se u Hrvatskoj očekuje u prvom kvartalu iduće godine, cijena za naše tržište još nije poznata. No, u drugim europskim državama kretat će od 33.000 eura. Konkretno, u Njemačkoj i Nizozemskoj Elroqu će cijena biti oko 8000 eura niža od cijene većeg brata Enyaqa. S tom cijenom, navode, trebao bi biti najpristupačniji model u svom segmentu, uzme li se u obzir i veličina baterije i opsežnost standardne opreme. Godinu kasnije, 2026., očekuje se i najmanji član te trilogije - električni gradski SUV Epiq. No, vratimo se novopredstavljenom Elroqu. S njim je Škoda pokazala i svoj novi dizajn - čist, minimalistički, funkcionalan. Elroq je prvi predstavnik Škodine nove dizajnerske filozofije te prvi model te češke marke u ovom popularnom segmentu, u segmentu kompaktnih električnih SUV-ova.

Velik dio tehnologije Elroq dijeli s Enyaqom. Izgrađen je na MEB platformi Volkswagen Grupe. Nudit će se u izvedbama 50, 60, 85 i 85x . Osnovni model opremljen je baterijom od 55 kWh i elektromotorom od 170 konjskih snaga (uz 310 Nm). Elroq 60, pak, opremljen je većom baterijom od 63 kWh i motorom s 204 konja. Obje verzije razvijat će maksimalnih 160 km/h. Za Elroq 85 i 85x pripremljena je baterija od 82 kWh. Elroq 85 - kakav je tijekom svjetske premijere na električnom brodu plovio Vltavom - raspolaže motorom snage 286 KS. Elroq 85x ima dva motora, pogon na sve kotače i 300 konja. Kod njega je dodatni elektromotor montiran na prednju osovinu. Dakle, Elroq dolazi sa stražnjim ili 4x4 pogonom, s jednim ili dva elektromotora, s tim što će Elroq s pogonom na sve kotače na tržište stići malo kasnije. Kako navode iz Škode, dvije najsnažnije izvedbe trebale bi s jednim punjenjem ponuditi doseg veći od 560 kilometara, a također podržavaju brzo punjenje snagom do 175 kW. Sve inačice mogu se napuniti od 10 do 80 posto kapaciteta baterije za manje od 28 minuta. Aerodinamički optimiziran Elroq može se pohvaliti koeficijentom otpora zraka od 0,26. Ovisno o izvedbi, ponudit će i ubrzanje iz mirovanja do stotke za 6,6 sekundi te maksimalnih 180 km/h. Slabijim verzijama maksimum je na 160 km/h.

Foto: Škoda

Novi električni Škodin SUV ima potpuni paket sustava pomoći u vožnji Travel Assist, mogućnost autonomnog parkiranja, kao i parkiranja na daljinu, stražnju kameru, zatim nova, uska LED svjetla i do devet zračnih jastuka. Novitet je 448,8 centimetara dug, čime je deset centimetara dulji od Karoqa, čija je on, zapravo, električna alternativa. Širok je 188,4 cm te je 165,4 cm visok. Kako bi potkrijepila tvrdnju da je Elroq kompaktan izvana i prostran iznutra, Škoda navodi i da mu je prtljažnik zapremnine 470 litara, odnosno 1580 litara s preklopljenim naslonima stražnjih sjedala. To znači i da Elroq ima najveći prtljažnik u segmentu, a u još nekoliko pretinaca u kabini može stati dodatnih 48 litara. S Elroqom je prvi put na poklopcu motora slovima ispisano Škoda. Tako će ubuduće biti na svim modelima, na modelima ove marke neće više biti dosad prepoznatljivog znaka. No, drugi detalj po kojem je prepoznatljiva Škoda je zadržala. I Elroq obiluje pametnim “Simply Clever’ rješenjima. Tu su i dalje kišobran u vozačevim vratima, strugač leda i mjerač istrošenosti guma u poklopcu spremnika goriva… Zapravo, ovaj potonji premješten je na rub vratiju prtljažnika, s lijeve strane.

Foto: Škoda

S pod policom u prtljažniku sada je i mreža za spremanje kabela za punjenje. Praktično. Na bočnim stijenkama prtljažnika kukice su za učvršćivanje prtljage, a ispod podnice dodatni prostor za pohranu. U skladu s općom premisom održivosti, Elroqov interijer izrađen je većinom iz recikliranih materijala. Sve zajedno djeluje konkretno, kvalitetno i moderno. Dominiraju dva zaslona: digitalna instrumentna ploča i 13-inčni centralni dodirni zaslon s novim korisničkim sučeljem. No, veseli nas što Škoda nije odbacila fizičke tipke, koje podešavanje klimatizacije i multimedije čine jednostavnijim i u vožnji sigurnijim. Tipke su ispod centralnih ventilacijskih otvora, a preko njih se brzo pristupa i izborniku modova vožnje. Klasične su tipke i na multifunkcionalnom kolu upravljača. Zahvaljujući SmartLinku, Elroq je potpuno poveziv. Centralni tunel, pak, sadrži veliki prostor za pohranu i držače čaša za putnike na stražnjoj klupi. Nakon Elroqa, iz Škode najavljuju da će u narednim godinama predstaviti još šest električnih modela.