FOTO Sportski kompakt: Naizgled neobičan spoj pokazao se sasvim razumnim i zabavnim

Blagi hibrid od 150 konjskih snaga u kombinaciji s Cupra značkom, sinonimom za snagu i dinamičnost. Na prvu neobičan spoj, no nije ovom kompaktu taj znak na nosu baš bez razloga. Vizualni dojam prvi je koji steknemo pri susretu bilo s osobom, bilo s automobilom, a ovdje je on definitivno pozitivan, većinom zahvaljujući elementima dizajna koje je Leon baštinio od Cupre. Agresivna maska, oštre linije, sportski branici, stražnji difuzor, dva puta po dvije (lažne) ispušne cijevi… Redizajnirani otvori za usis zraka su upečatljivi i dobro se uklapaju u dotjerani prednji dio automobila. Izgleda sportski, ali nije baš tako nabrijan kao pravi sportaš. Zašto ‘samo’ 150 konja? Potpuno opravdano. Leon je Cuprin ulazni model, a - iako je Cupra sportska marka - pokazalo se da je njegovim kupcima 200-tinjak i više konja ipak previše, nepotrebno u svakodnevnim vožnjama. Dodajmo tome sve strože ekološke zahtjeve i jasan je odabir motorizacije – elektrificirani turbobenzinac u kombinaciji sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem.

Na cesti, pak, primjedbi nemamo: odziv na gas je uzoran, Cuprin Leon lijepo ubrzava, upravljivost mu je za svaku pohvalu. DSG automatik s dvostrukom spojkom ‘šalta’ brzo i neprimjetno. Već poznati turbobenzinac ovdje je dobio električno pojačanje, što mu omogućava da kraće gradske dionice svlada na struju, a to ujedno blagotvorno djeluje na potrošnju goriva. Radi uglađeno, tih je i miran na nižim okretajima, no zatreba li vozaču snage može računati na nju. Preko 2000 okretaja može pružiti prilično okretnu vožnju. Izbor načina vožnje, naravno, obuhvaća i mod Sport. Sportski profilirana sjedala odlično se uklapaju u karakter marke, modela, ali i u općenito uređenje interijera, s bakrenim detaljima i minijaturnom ručicom automatskog mjenjača. Udobno je i straga, ali naravno da je fokus na prednjim sjedalima, s pojačanom bočnom potporom. Sjedi se malo niže, što doprinosi sportskom dojmu. Lako je naći idealan položaj za upravljačem. Multifunkcionalni volan ugodno leži u rukama, pruža solidnu količinu povratnih informacija. Putnička kabina prostrana je, kvalitetno izvedena, dobro opremljena. Oprema obuhvaća trozonski klima-uređaj, DSG7 automatski mjenjač, 18” lakometalne naplatke, LED svjetla, potpuni paket sigurnosnih asistenata (u skladu s novom EU regulativom), dodatno zatamnjena stakla, el. podesive grijane retrovizore koji se sami prilagođavaju zbog lakšeg parkiranja, parkirne senzore, bežični punjač mobitela, digitalni kokpit, glasovne naredbe, sportska sjedala, metalne papučice, tamni kromirani paket u interijeru, rezervni kotač…

Centralni dodirni zaslon pregledan je, brz, no mogao bi biti intuitivniji, da se vozač lakše snađe kad u vožnji nešto treba podesiti. Ista kritika ide i na račun prilagodljive digitalne instrumentne ploče – dobro izgleda, informativna je, još da je samo malo praktičnija. Oprema testnog primjerka nosi naziv Tribe, a naslanja se na redovni ulazni model Boost. Trenutačno je aktualna akcija na ograničeni broj vozila Cupra Leon Tribe, s uštedom od 4300 € u odnosu na Boost model i početnu cijenu od 29.414 €. Testni primjerak do registracije stoji 31.897 eura, a on ima i ponešto dodatne opreme (Taiga siva boja, lakometalni 18“ naplatci, stražnja kamera, ambijentalno osvjetljenje, alarm, Keyless Advanced).