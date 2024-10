Kralj kompaktne klase: Novi Golf je oštriji i tehnički napredniji. Košta od 23.500 eura

Pola stoljeća Golfa proslavljeno je ove godine na mnogim događajima Volkswagena, a napokon smo imali priliku voziti redizajniranu verziju osme generacije najprodavanijeg modela VW-a u povijesti. Golf je ostao Golf, dakle, kompaktan s dužinom od 4,28 m i međuosovinskim razmakom od 2,62 metra, taman za primjerenu prostranost za četiri odrasle osobe i njihovu prtljagu (prtljažnik od 380 l) ili komfornu obiteljsku uporabu uz iznimnu praktičnost u gradskoj vožnji. Dakako, za one koji trebaju više prostora tu je i karavanska Variant verzija (465 cm dužine, 267 cm međ. razmaka i prtljažnik od 611 l). Poslovično, ni izgledom se nije mnogo mijenjao, iako sada dolazi uz primjetno oštriji dizajn s novim odbojnicima, novim LED prednjim svjetlima, dodano osvijetljenim VW logom i novim LED stražnjim svjetlima. Opcijski su dostupna i nova duga IQ.LIGHT LED matrična svjetla koja nude do 15 posto veći domet. Osim toga novi Golf dolazi s još učinkovitijim pogonskim sustavima, novim sustavima pomoći i potpuno novom generacijom infotainment sustava.

Golf sada nudi novu generaciju infotainment sustava uz samostojeći zaslon osjetljiv na dodir s dijagonalom od 32,2 cm (12,9 inča), a to uključuje i IDA sustav glasovne asistencije kojom se može upravljati funkcijama kao što su sustav klimatizacije, telefona ili navigacijskog sustava, ali i pristupiti online informacijama iz svih zamislivih područja uz integriran ChatGPT. Golf se nudi s cijelom paletom još učinkovitijih pogonskih sustava, od turbobenzinaca 1,5 TSI sa 116 i 150 KS uz 6-stupanjski ručni mjenjač (u mild hibrid verziji 1,5 eTSI sa 116 i 150 KS uz 7-stupanjski DSG) i dvije dizelske opcije 2,0 TDI sa 116 KS (6-stupanjski ručni mjenjač) i 150 KS (7DSG). U ponudi su i dvije plug-in hibridne opcije, eHybrid s 204 KS i GTE s 272 KS, obje uz 6-stupanjski DSG. Vrh ponude, uz GTE verziju, čine GTI uz 2,0 TSI s 265 KS (300 KS u Clubsport verziji) i Golf R s AWD pogonom s 333 KS. GTI i R dolaze samo uz 7-stupanjski DSG. Sve verzije, osim GTI modela, dostupne su i u karavanskoj izvedbi.

Kao i kod motorizacije i kod opreme je širok izbor, od osnovne verzije Golf, srednje razine Life i vrhunske Style. A tu su i R-Line, GTI, GTI Clubsport, GTE, R i R Black Edition. Hrvatski zastupnik je dodao i Life plus paket koji nudi mnogo više opreme za gotovo istu cijenu kao i paket Life. Isprobali smo GTE, GTI i eHybrid Variant verziju sa 150 KS i možemo reći da je i u novom Golfu ostao onaj nepogrešivi golfovski osjećaj za upravljačem, koji jamči lagano i precizno upravljanje i odlične dinamične performanse.

Blagi hibrid sa 150 KS uz DSG u Variant izvedbi vozi sjajno uz odličnu isporuku snage u svim režimima vožnje, a na testnoj ruti od 150 km potrošnja nam je bila 6,9 l/100 km. Plug-in hibridni GTE je ekološki sportaš (6,6 s do stotke, 230 km/h maks. brzina) koji uz bateriju kapaciteta 19,7 kWh na struju može prijeći čak 131 km. Nama je uz vožnju autocestom bez ograničenja potrošio na 100 km manje od 2,5 l benzina. A kultni GTI je i dalje pravi kameleon, u normalnoj svakodnevnoj vožnji je udoban i komforan, a na zahtjev postaje pravi sportaš koji do stotke ubrzava za 5,9 s i bez problema dostiže 250 km/h. Sve to uz vrlo umjerenu potrošnju, koja nam je u mješovitoj vožnji bila oko 9,5 l/100 km. Početna cijena novog Golfa je 23.499 eura, dok se najviše očekuje od Life Plus verzije opreme koja stoji od 28.666 eura uz 1,5 TSI sa 116 KS. Početni dizelski 2,0 TDI sa 116 KS stoji 26.200 eura. Sportski GTI stoji od 46.609 eura.