FOTO Ova navika brojnih vozača posebno živcira Hrvate: 'Skoro svaki dan izbjegavam frontalku'

Obična dnevna vožnja otvorenom cestom za jednog se korisnika Reddita pretvorila u izvor stalne frustracije i straha, što ga je potaknulo da svoje iskustvo podijeli s drugima. U svojoj objavi, korisnik "Traditional-Buy-2205" opisuje kako na dionici od desetak kilometara gotovo svakodnevno doživljava da mu vozila iz suprotnog smjera u zavoju duboko ulaze u njegovu traku. "Da sam jednako retardiran kao oni, imali bismo frontalku", napisao je, priloživši i grafički prikaz pravilnog prolaska kroz zavoj. Njegova objava brzo je postala mjesto na kojem su stotine vozača podijelile slična iskustva, pokazujući da se ne radi o izoliranom slučaju, već o opasnom fenomenu na hrvatskim prometnicama.

Rasprava je otkrila da je "sječenje" zavoja i prelazak u suprotnu traku svakodnevica koja iritira i ugrožava brojne sudionike u prometu. Jedan od najpopularnijih komentara sažima bijes mnogih: "Ili recimo skreću lijevo u križanju s više traka, pa moraju uzeti 'ajnšlak', pa skrenu prvo do pola srednje trake pa onda lijevo... kao da šleper voze, a voze Corsu". Drugi su se nadovezali, ističući apsurd da upravo vozači najmanjih automobila izvode najšire manevre, kao da "voze onaj australski vlak, kamion i tri prikolice".

Mnogi korisnici cinično su zaključili da su hrvatske ceste pune samoprozvanih trkaćih profesionalaca. Komentari poput "misle da su Leclerc pa kroje cestu" i "sve redom Verstappeni vježbaju za novu sezonu F1" postali su lajtmotiv rasprave. Neki su u šali spominjali "gađanje apexa" i traženje idealne "trkaće linije", no iza humora krila se ozbiljna zabrinutost. "Ja bi za ovo uzimao vozačku doživotno. Ovo je direktna opasnost za život. Po meni u rangu, ako ne i gore od pijane vožnje", napisao je jedan korisnik, dodavši kako je nekoliko puta morao bježati s ceste da bi izbjegao sudar. Iako neki priznaju da će na potpuno praznoj i preglednoj cesti radi užitka u vožnji i sami presjeći zavoj, slažu se da je činjenje istog dok im ususret dolazi drugo vozilo čin "specijalne budale".

I dok jedan dio vozača to radi iz čistog nemara i lijenosti da okrenu volan, drugi to čine zbog prebrze vožnje. Kako je jedan komentator objasnio, centrifugalna sila izbacuje vozilo iz zavoja, a vozači nesvjesno pokušavaju "izravnati" putanju kako bi zadržali brzinu. Međutim, takvo ponašanje ignorira temeljno pravilo prometa, a to je da se na javnim cestama nalaze i drugi sudionici.

Zabrinjavajuće je što se ova virtualna rasprava poklapa s tragičnom stvarnošću na terenu. Početak 2026. bio je iznimno crn na hrvatskim cestama, a nekoliko najtežih nesreća, poput one na cesti D33 kod Drniša, uzrokovano je upravo prelaskom vozila u suprotnu traku.