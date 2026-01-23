Naši Portali
RASPRAVA NA REDDITU

Vozači ovo masovno rade, a mnogima smeta: 'Zakon je tu jasan, ali prestanite! Radite više štete, nego koristi!'

Gusta magla nad Zagrebom, glavni grad je jutros u crvenoj zoni zbog zagađenog zraka
Želim čuti vaše mišljenje, moje mišljenje je da je ovo totalno nepotrebno u glavnom gradu... - navodi jedan korisnik Reddita koji je tražio mišljenje drugih vozača

Kiša koja danas neumorno pada u Hrvatskoj radi probleme u prometu. U prvom redu tu je vidljivost, a na Redditu se povela rasprava o tome koja svjetla se trebaju koristiti. Naime, jedan se korisnik požalio na maglenke u Zagrebu pa pokrenuo temu. - Maglenke u gradu. Želim čuti vaše mišljenje, moje mišljenje je da je ovo totalno nepotrebno u glavnom gradu... Čim malo kiše ili magle neke padne odmah svi pale maglenke koje su svjetlije od bilo čega. Meni užasno smeta plus imam dosta izraženi astigmatizam i teško mi je gledati kada vozim pored ovakvih - požalio se pa na svoju temu dobio na desetke komentara.

- Ljubim te u čelo - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: - Dakle, Zakon navodi da je dozvoljeno koristiti prednja i stražnja svjetla za maglu čak i po kiši, ali (naravno, poštujući Zakon) ipak više pozornosti posvetite trenutačnom stanju na cesti na kojoj se nalazite, pogotovo u naselju, te ugasite stražnja svjetla za maglu kad vidite drugo vozilo u retrovizoru, jer, vjerujte, vidi i on vas... Ne znam za ostale, ali meni je instruktor još u autoškoli objasnio ovo upravo na taj način, ako vidiš vozilo iza sebe u retrovizoru nema nikakve osnove za držanjem upaljene maglenke. Kao osoba koja je često na autocesti i koja ima odličan vid bez ikakvog astigmatizma mogu samo reći: Prestanite držati upaljene stražnje maglenke! Više radi štete nego koristi. Ljudski mozak se navikne na intenzivno svjetlo i prilikom kočenja sporije reagira na paljenje svijetla za kočenje. Pogotovo kada svjetla za maglu imate u istoj razini kao i kočiono/stop svjetlo, da ne govorim koliko je gore kada ste neispravni pa vam ne radi treće stop svijetlo. Sve ostalo je ometanje sigurnosti u prometu i bilo bi lijepo kad bi se educirali. Hvala.

- Svi koji su nesigurni treba li paliti maglenke ili ne: upalite. Preferirajte sigurnost ispred komfora. Još uvijek smo među najgorim državama što se tiče statistika sigurnosti u prometu - komentirao je netko. 

-  Zamisli, jedan jedini put ljudi zapravo rade nešto po propisu umjesto da se ponašaju ka kreteni i da ih boli briga za sve, i opet nekome to mora smetat.

- Gledam sliku i čitam komentare i mislim si kak' ste vi išli u autoškolu. Meni je instruktor na prvom satu objasnio da ako ima javne rasvjete ili je kolona koristiš obična kratka svjetla. Magle kad si van naselja i kad si sam. Ako je netko iza, samo prednje da ne zasljepljuješ ovog iza i obratno ako je netko ispred iz istog razloga. Bio nedavno neki prometni stručnjak na HRT-u i ponovio to isto pa valjda nije samo moj instruktor lud.

Hrđa koja se slijeva, oguljena boja: U obnovu zagrebačkog nathodnika ulupano je 3, 2 milijuna, a pogledajte ga sad
Avatar konj1
konj1
08:34 23.01.2026.

Maglenke znaju biti naporne ali praktički su ništa u usporedbi s nekim LED i laserskim novotarijama koje se legalno stavljaju kao obična svjetla, ne znam tko je od autoriteta dao homologaciju ali noću nekad bude nemoguće išta vidjeti. Isto tako je i stražnja maglenka slabašna u usporedbi s crvenim ledicama preko cijele stražnje strane.

