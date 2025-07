Ponuda marke MG u Hrvatskoj je od prošlog tjedna bogatija za još jedan SUV, model S5. Time se kineska paleta proširila za još jedan električni obiteljski automobil. Gdje ga svrstati? Nasljeđuje li on MG ZS ili MG4? Oba i niti jedan, kažu iz zastupništva ove marke, već dokazane na našem tržištu. Novitet je B-SUV, poput ZS-a, ali nastao je na istoj modularnoj skalabilnoj platformi kao MG4, s kojim stoga dijeli prostranost, solidnu dinamiku vožnje i dobru vrijednost za uloženi novac. No, S5 ipak je model za sebe.

Njegov vanjski dizajn spoj je tradicionalnog i modernog. Ponio je tako LED dnevna svjetla u stilu ciljne zastave, a jednako su izvedena i stražnja LED svjetla. Dizajn prednje maske izveden je po uzoru na sportski roadster MG Cyberster. Koeficijent otpora zraka iznosi mu pohvalnih 0,27.

FOTO Novo u Hrvatskoj: Obiteljski SUV igra na dobar odnos uloženog i dobivenog

Ovisno o razini opremljenosti, dolazi na 17 ili 18-inčnim aluminijskim naplatcima. Novi S5 dugačak je 447,6 centimetara. Uz 184,9 cm širine i 162,1 cm visine, u moderno osmišljenoj kabini sasvim je dovoljno prostora za pet osoba. Na dužim rutama u autu tog segmenta ipak preferiramo četiri odrasla putnika. Prtljaga, pak, priča je za sebe, jer po kabini je razasuto mnoštvo praktičnih pretinaca. Posebno valja istaknuti pretince za odlaganje pametnih telefona u svakim vratima. Sam prtljažnik prima 453 do 1441 litre, a slaganje prtljage olakšat će i njegovo duplo dno, odnosno zaseban prostor ispod podnice koji zgodno posluži za spremanje kablova za punjenje te za odlaganje manjih komada prtljage. U podnici automobila je i ultratanka baterija - debljine svega 11 centimetara, što je manje od visine prosječne limenke kakvog soka. No, vratit ćemo se na bateriju. Interijerom dominira 12,8-inčni centralni zaslon multimedije. Reagira na dodir, podrazumijeva se, ali veseli što su ispod tog zaslona u boji fizičke komande za funkcije koje vozač često treba, posebno u vožnji. Tako podesiti klimatizaciju može bez gledanja u centralni zaslon, jednako kao i prilagoditi zvuk audio sustava. Ekran je također opremljen praktičnim prečacima za navigaciju, glazbu, povezivanje mobitela sa sustavom automobila... Vozaču pogled preko trokrakog multifunkcionalnog kola upravljača s tipkama za brz pristup sustavima asistencije i multimedije pada na 10,25-inčnu instrumentnu ploču, preglednu i prilagodljivu. Kolo upravljača podrezano je u vrhu i pri dnu, što vozaču pruža bolji pogled na situaciju ispred te više prostora za noge. Dakako, uz takav oblik volana lakše je i ući u auto i iz njega izaći.

Ručica mjenjača već je poznata iz drugih MG modela. Ona je zapravo okrugla jedinica, rotiranjem se mijenjaju modovi vožnje. Snaga se ovdje prenosi na stražnje kotače, što omogućuje bolje upravljanje, bolje performanse na uzbrdici i snažnije ubrzavanje. U jačoj izvedbi S5 iz mirovanja do stotke stiže za 6,3 sekunde (Luxury/Sport mod). Na raspolaganju su dvije razine snage, od 170 i 231 KS. Kod snažnijeg, na raspolaganju je i 350 Nm maksimalnog okretnog momenta. Novi S5 može se pohvaliti i najmanjim krugom okretanja u klasi, od samo 10,53 m.

Uz četiri stupnja regeneracije napredne baterije i One Pedal način vožnje, gdje vozač može ubrzavati i kočiti samo pritiskanjem odnosno otpuštanjem jedne pedale, povećava se učinkovitost. Doseg (po WLTP-u) iznosi do 340 kilometara kod manje baterije od 49 kWh (samo u osnovnoj Comfort opremi), te do 450 km kod baterije od 64 kWh. To mu omogućava, primjerice da bez dopunjavanja poveže Zagreb i Split. Ili Zagreb i Budimpeštu. MG S5 ima i mogućnost istovremenog punjenja vanjskih potrošača električnom energijom, poput roštilja, kuhala za vodu, hladnjaka, klimatizacije, TV-a, visokotlačnog čistača..., i to snagom do 6 kW. Cjenovno starta od 32.990 eura, za Comfort inačicu s manjom baterijom i elektromotorom od 170 konja. Uz veću bateriju i jači motor košta od 36.990 eura.