Idete autom na put? Važno je da ovo provjerite prije polaska

Produženi vikend koji je pred nama mnogi će iskoristiti kao uvertiru u pravi odmor. Većina građana na odmor putuje automobilom, a prije putovanja preporučljivo je napraviti kontrolni pregled vozila. Smatrate li da bi bilo dobro da se vaš automobil pomnije pregleda, javite se u neki od servisnih centara. Određeni servisi nude takve preglede uz minimalnu naknadu. Kontrolni pregled obično traje do pola sata. Radi se kompletna rutinska provjera automobila, koja obično uključuje i računalnu dijagnostiku priključenjem posebnog programa na računalo automobila i fizički pregled vozila. U većini specijaliziranih servisa taj se pregled obavlja u standardnih 40 točaka te, među ostalim, uključuje provjeru guma, kočnica, ispušnog sustava, ovjesa, klimatizacijskog uređaja, svjetala...

No, neke stvari možete, odnosno morate konstantno provjeravati sami. Primjerice, razinu motornog ulja. Razinu ulja trebali biste provjeriti barem jednom mjesečno, a ako vozite stariji automobil koji troši malo više ulja preporučuje se da stalno uz sebe u autu imate barem jednu litru motornog ulja kako biste ga mogli doliti kada uočite da ga nedostaje. Provjeru rashladne tekućine također možete obaviti sami – kad je motor hladan jer se u suprotnom otvarajući poklopac možete opeći. Rashladna tekućina motora može se nadopuniti destiliranom vodom ili vodom iz slavine, ali se ne smije dodati više od 3 dl. Ako je riječ o više tekućine, možda je došlo do propuštanja rashladnog sustava što treba provjeriti, a potom kontaktirati pomoć na cesti ili servis. Ako rashladni sustav nadopunjavamo antifrizom, u korisničkom priručniku moramo potražiti koju vrstu tekućine predviđa proizvođač.

Tlak u gumama trebao bi se provjeravati svaka dva tjedna, ali obvezno prije putovanja. Ako nemate vlastiti mjerač tlaka u gumama, možete ga pronaći na skoro svakoj benzinskoj postaji. Koliki je preporučeni tlak u gumama za vaš automobil, provjerite u korisničkom priručniku, a navedeno je i na naljepnici na vozačevim vratima, s unutarnje strane. Prije odlaska na put također treba provjeriti ima li u spremniku vozila dovoljno tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Tijekom ljetnih mjeseci savjetuje se korištenje posebno pripremljene ljetne tekućine, jer ona s vjetrobrana bolje uklanja ne samo prljavštinu, nego i ostatke raznih insekata. Imate li akumulator stariji od tri godine, bilo bi dobro provjeriti njegovu ispravnost jer je otkazivanje akumulatora i ljeti najčešći problem zbog kojeg vozači zovu pomoć na cesti. Gotovo 60 posto godišnjih intervencija Službe tehničke pomoći Hrvatskog autokluba odnosi se na akumulator koji je odbio poslušnost. I, ne, nije to zimski kvar. Zima će akumulatoru najčešće samo zadati zadnji udarac, zato obično smatramo da je ona kriva. No, visoke su temperature zapravo te koje će "grickati" malo po malo, dok iz akumulatora ne izvuku zadnje atome energije. Budući da se to zna i da se stanje akumulatora može lako provjeriti, zaista nema razloga da samo čekate da se kvar dogodi, jer velika je vjerojatnost da će se dogoditi baš onda kad će vam najviše komplicirati život.