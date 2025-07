Od europskog premium trojstva, BMW i Mercedes objavili su globalne prodajne rezultate za prvih šest mjeseci ove godine. Audijevo izvješće još se čeka, pa se njemački mediji zabavljaju uspoređivanjem ova prva dva automobilska diva. Podaci se ponešto razlikuju, jasno, ovisno o izvoru jer koriste različitu metodologiju prikupljanja i analiziranja. No, vidljivo je da je BMW na globalnoj razini nadmašio Mercedes. BMW Grupa tako je u drugom tromjesečju izvijestila o većoj prodaji u odnosu na prethodnu godinu: između travnja i lipnja, isporuke vozila BMW, Mini i Rolls-Royce porasle su za +0,4% na 621.271 primjerak. U prvoj polovici godine tvrtka je isporučila ukupno 1.207.388 vozila (-0,5%). Elektrificirana vozila zabilježila su značajan rast prodaje u usporedbi s prethodnom godinom. S 318.949 potpuno električnih i plug-in hibridnih vozila isporučenih kupcima, BMW Grupa je povećala prodaju za +18,5% u prvoj polovici 2025. Nove narudžbe za sve pogonske tehnologije pozitivno su se razvijale u prvih šest mjeseci, pokazujući značajan rast u odnosu na prethodnu godinu.

FOTO Borba divova: Tko bolje prolazi u okršaju između BMW-a i Mercedesa

„Zahvaljujući našoj atraktivnoj liniji proizvoda, uspješno smo završili drugo tromjesečje. U drugom tromjesečju također smo postigli važnu prekretnicu, isporukom našeg 1,5-milijuntog potpuno električnog vozila. Ovaj uspjeh još jednom naglašava kako se BMW Grupa razvila od električnog pionira do jednog od vodećih igrača na tržištu BEV-a. Sada nudi više od 15 potpuno električnih modela“, rekao je Jochen Goller, član Upravnog odbora BMW AG-a odgovoran za kupce, marke i prodaju. Bavarski proizvođač ostvario je rast u svim regijama izvan Kine, a posebno na tržištima Europe i Bliskog istoka. Impresivni su mu rezultati prodaje plug-in hibrida s 98.339 isporučenih vozila (rast od 28,9%). Također, BMW-ov sportski odjel M ostvario je rekordnu prodaju u prvoj polovini godine. Prodao je više od 100.000 M vozila (+6,5%), što je najuspješnijih šest mjeseci u povijesti brenda. Od ‘običnih’ modela, globalno najbolje idu Serija 3 i 5, te BMW-ov kompaktni SUV X3. U Hrvatskoj je model X1 najprodavaniji BMW, a dobroj poziciji na našem tržištu uvelike pomažu odlično skrojene posebne ponude ključnih modela.

S druge strane, Mercedes-Benz Cars prodao je 453.700 vozila u drugom tromjesečju 2025., što je pad od 9% u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine. Svi segmenti zabilježili su pad. Prodaja u najvišoj klasi iznosila je 64.800 vozila (14,3% ukupne prodaje), što je 8% manje u odnosu na drugo tromjesečje 2024. Najveći pad zabilježen je u glavnom segmentu, u samoj jezgri prodaje - koji je pao za 16%, s prodanih 115.100 vozila u drugom tromjesečju – a to se pripisuje promjeni generacije modela kompaktnoj klasi, s novim Mercedesom CLA (dostupan u blagoj hibridnoj i električnoj verziji) koji bi trebao biti lansiran u Europi u kolovozu. Zbog rastuće potražnje za novim Mercedesom CLA, oporavak u ovom segmentu očekuje se u trećem tromjesečju 2025. Ulazni segment najmanje je pao: 6% na 273.800 primjeraka. Najdramatičnija situacija je u prodaji električnih vozila, koja je u drugom kvartalu ove godine pala za 24%, na samo 35.000 jedinica. Mercedes se nada da će novi električni CLA donekle pomoći u oživljavanju prodaje. Nasuprot tome, prodaja plug-in hibridnih (PHEV) vozila bila je jedini segment koji je zabilježio rast, s 94.000 prodanih vozila, što je povećanje od 4%. Mercedes nadalje izvještava da su elektrificirana vozila (električna vozila i PHEV vozila zajedno) činila 21% globalne prodaje u drugom kvartalu ove godine. Najprodavaniji Mercedesov model globalno ostaje Mercedes GLC, čija je prodaja porasla za 9% u drugom kvartalu 2025. Mercedes CLE coupe također je dobro prošao, s porastom prodaje od 30% u drugom kvartalu ove godine. Mercedes je ostao snažan i u luksuznom segmentu, posebno dobro stoji AMG linija (rast od 19 posto), ali i G-Klasa.

No, valja znati da su to globalni podaci. Kako Mercedes, tako i BMW – ali i sve ostale marke – ne prolaze jednako na svim kontinentima, u svim regijama. Kod Mercedesa je tako Europa bila jedina regija koja je zabilježila rast - od 1% na 159.700 vozila, uglavnom zbog povećanja od 7% u Njemačkoj. Azija je zabilježila pad od 16% (na 189.200 vozila), potaknut padom od 19% u Kini. Prodaja Mercedesa u Sjevernoj Americi pala je za 14%, na 80.600 primjeraka. Pogledamo li Mercedesovu prvu polovicu 2025., globalno, ukupno je prodano 900.000 vozila, što je pad od 6% u usporedbi s istim razdobljem 2024. godine. Od toga je 75.700 bilo električnih vozila (smanjenje od 19%), a 180.800 PHEV-ova (bez promjene). Situacija, dakle, uvelike varira od tržišta do tržišta. Njemački mediji navode kako je BMW je u drugom kvartalu ostvario prodaju od 550.693 vozila, dok je Mercedes-Benz prodao 453.700 vozila. Razlika od gotovo 100.000 vozila iz svih se ovih podataka može uzeti kao mjerodavna, na globalnoj razini. Za komentar o prodajnim rezultatima pitali smo hrvatske uvoznike. Iz Mercedesova uvozništva samo su kazali kako je Mercedes-Benzovo pravilo da ne komentira prodajne rezultate, a osobito ne ulazi u usporedbe s konkurentskim proizvođačima. “Fokusirani smo na dugoročno održivu strategiju rasta, s jasnim prioritetima - elektrifikacija, digitalizacija i luksuz. U tom kontekstu, naš je cilj kvalitetan i profitabilan rast, usmjeren na stvaranje iznimnog korisničkog iskustva i snažne vrijednosti brenda, na svakom tržištu”, navode. Na hrvatskom tržištu Audi je već duže vrijeme jedina premium marka u deset najprodavanijih. Ove je godine u Hrvatskoj novoregistrirano 1585 Audija, što tu marku smješta na deseto mjesto tržišne ljestvice. BMW je 11. s ovogodišnjih 1512 novih primjeraka na našim cestama. Mercedes je u prvih šest mjeseci u Hrvatskoj ubilježio 832 nove registracije, što ga po podacima Promocije plus smješta na 15. mjesto.