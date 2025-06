FOTO Audijev novi kompaktni SUV u Hrvatskoj se očekuje već u srpnju

Audi je premijerno pokazao novo izdanje svojeg SUV modela Q3, već više od deset godina etabliranog i uspješnog u segmentu premium kompaktnih vozila. Sada treća generacija postavlja nove standarde u nekoliko aspekata. Vanjski izgled samouvjereniji je i emotivniji. Široka prednja maska i elegantno sužena glavna svjetla dosljedno su integrirani u aerodinamički koncept. Stražnji dio krase opcijska digitalna OLED stražnja svjetla, nadopunjena kontinuiranom LED svjetlosnom trakom i osvijetljenim prstenovima. Ova razina tehnologije osvjetljenja u novom modelu Audi Q3 prvi je put dostupna u kompaktnom segmentu marke Audi. Brojne inovativne funkcije pretvaraju Audi Q3 u digitalnog suputnika. Zahvaljujući brojnim sustavima potpora, povećan je komfor i sigurnost za vozača i ostale sudionike u prometu. Uz učinkovite i djelomično elektrificirane motore, Audi Q3 nudi novi adaptivni ovjes za kombinaciju komfora i dinamike. Digitalizacija osvjetljenja također nudi dodatne prednosti. Nova mikro LED tehnologija u digitalnim Matrix LED glavnim svjetlima omogućuje visok stupanj individualizacije i prilagodljive funkcije osvjetljenja visoke rezolucije.

FOTO Audijev novi kompaktni SUV model u Hrvatskoj se očekuje već u srpnju

Učinkovit i djelomično elektrificirani ICE motor s mild-hybrid tehnologijom i plug-in hibrid s električnim dosegom do 120 kilometara dodatne su značajke nove generacije Audija Q3. U Hrvatskoj se ovaj novitet očekuje već tijekom srpnja, kada će biti poznate i cijene. "S više od dva milijuna prodanih vozila diljem svijeta od uvođenja prve generacije na tržište, Audi Q3 jedan je od naših najprodavanijih modela i ima visok status u našoj ponudi proizvoda. S trećom generacijom modela Audi Q3 obnavljamo važnu obitelj modela u sklopu naše proizvodne ofenzive i jačamo svoju ponudu snažnim plug-in hibridom i učinkovitim motorima na izgaranje. Novi model kombinira učinkovitost, dinamiku vožnje i komfor", rekao je Gernot Döllner, CEO društva Audi AG. Iz Audija naglašavaju kako s unutrašnjošću modela Q3 prenose digitalnu pozornicu iz klase velikih automobila u kompaktni segment. Novi elementi za rukovanje na kolu upravljača stvaraju više prostora za pohranu u središnjoj konzoli, novo iskustvo korištenja i bolji osjećaj prostora. Praktičnost novog Audija Q3 očituje se i u kapacitetu prtljažnika od 488 litara. Preklapanjem klupe stražnjih sjedala, taj se prostor povećava na maksimalnih 1386 litara. Serijski se stražnja klupa može uzdužno pomicati, a moguće je prilagoditi i kut sjedenja. Kapacitet vuče ovog SUV vozila je do 2100 kilograma.

Osnovni model je Audi Q3 SUV TFSI sa 150 KS, 4-cilindrični benzinski motor s mild-hybrid tehnologijom, posebno prikladan za vožnje na dugim udaljenostima. Njegov sustav cilindara na zahtjev privremeno deaktivira drugi i treći cilindar pri niskim i srednjim opterećenjima. Najsnažnija ICE inačica je Audi Q3 SUV TFSI quattro 195 kW s pogonom na sve kotače. Pogon osigurava 2,0 litreni 4-cilindrični motor sa 7-stupanjskim S tronic mjenjačem, a isporučuje 265 KS i 400 Nm okretnog momenta na sva četiri kotača. Audi Q3 SUV TDI 110 kW (150 KS) posebno je prikladan za vožnje na dugim udaljenostima. Serijski je opremljen pogonom na prednje kotače i 7-stupanjskim S tronic mjenjačem. Plug-in hibrid (PHEV) jednako je praktičan za vožnju na dugim udaljenostima, ali s električnom potporom. U kombinaciji s električnim motorom (85 kW i 330 Nm okretnog momenta), Q3 SUV e-hybrid 200 kW nudi izlaznu snagu sustava od ukupno 272 KS i 400 Nm okretnog momenta. Ugrađena je visokonaponska baterija bruto kapaciteta od 25,7 kWh, a električni doseg povećan je do 120 kilometara. Audi Q3 SUV e-hybrid 200 kW može se u idealnim uvjetima puniti istosmjernom strujom do 50 kW i time omogućuje komfornu vožnju uz električni pogon. Baterija ispražnjena do 10% može se ponovno napuniti do 80% kapaciteta za manje od pola sata.

Dodatno razvijen serijski ovjes nudi poboljšano iskustvo vožnje. U dodatnoj su opremi dostupni sportski ovjes i ovjes s amortizerima s dva ventila za optimalno uravnoteženo iskustvo vožnje. Među istaknutim sustavima potpora za vozača je i adaptive driving assistant plus. Za dodatnu sigurnost na cesti unutarnja kamera također prati vozača u potrazi za znakovima umora i nedostatka koncentracije. Asistent za parking omogućuje vozačima da Audi Q3 nauče pojedinačnim manevrima parkiranja, a nova potpora za vožnju unatrag pouzdano pomaže pri izlasku iz slijepe ulice. Audi će novu generaciju proizvoditi u tvornicama u Győru u Mađarskoj i Ingolstadtu u Njemačkoj.