FOTO Baby RAV4 isprobali smo u verziji od 140 KS. Ovo su najveći aduti novog SUV-a

Toyotine redove u Hrvatskoj pojačao je značajan novitet C-SUV segmenta, redizajnirana Corolla Cross. Dok je njezina prethodnica većinom ostajala u sjeni atraktivnijeg modela iste marke, istog segmenta - modela C-HR - od nove se Corolle Cross očekuje da napokon prodiše punim plućima. To bi joj, prije svega, trebao omogućiti novi, bitno privlačniji dizajn, ali i napredni sigurnosni sustavi, kvaliteta materijala i izrade, prostranost, odlične vozne osobine... No, krenim redom. Da Toyota u budućnosti itekako može računati na svježeg igrača u drugom najpoželjnijem segmentu na tržištu (jači je samo B-SUV segment), otkriva već prvi pogled na novo lice obiteljskog modela. Nova maska oštrijeg oblika i nova LED svjetla nose dobar dio zasluga za moderan, dinamičniji izgled.

Baby RAV4 isprobali smo u 140 KS snažnoj inačici. Ovo su najveći aduti novog SUV-a

Corolla Cross izgledom sada prati ostale nove modele renomirane japanske marke. Posebno je snažna asocijacija na poželjan RAV4, čije linije slijedi, pa ne čudi što je Corolla Cross već zaradila nadimak Baby RAV4. Dodaju li se tome sjajne prve reakcije (potencijalnih) kupaca, razumljivi su planovi prodaje od ovogodišnjih 250, odnosno 330 vozila za iduću godinu. Osim prednjeg dijela, korigiran je i stražnji, gdje je Corolla Cross dobila novi branik i svjetla. Rezultat je autentičan SUV dizajn u automobilu posve novog izgleda. Novina ima i u unutrašnjosti. Kvaliteta materijala je na višoj razini, a interijerom dominiraju 12,3-inčna instrumentna ploča i novi 10,5-inčni središnji multimedijski zaslon u boji, s bežičnom podrškom za Apple CarPlay i Android Auto. Valja spomenuti i Toyota Smart Connect tehnologiju koja obuhvaća aplikaciju, digitalni ključ koji će uskoro biti dostupan, automatsko ažuriranje sustava putem interneta, bez potrebe odlaska u servis. Povezanost automobila s Toyotinom aplikacijom otvara brojne mogućnosti, poput povoljnijeg autoosiguranja za one koji se iskažu sigurnijim stilom vožnje. U Corolli Cross nov je i dizajn otoka oko mjenjača, kao i pozicija bežičnog punjača za mobitele. U bogatijim paketima opreme ima i panoramski krov. Za vozače koji su i u obiteljskom automobilu željni sportskog štiha, za dva-tri mjeseca stiže sportska GR verzija. Naravno, sa svim onim što se od sportaša ovog kova i očekuje: jedinstvena maska, dvobojna karoserija, 19-inčni naplatci, kromirani detalji, sportski odbojnici, dodatno podešen ovjes, unutrašnjost s GR detaljima i sportskim sjedalima.

U odlične vozne osobine nove Corolle Cross uvjerili smo se na testnoj ruti do Krškog te u njegovoj okolici. Energičnim nastupom hibridni sklop ostavljao je dojam snažnijeg modela. Dakle, za sve gradske i međugradske izazove hibridizirani 1,8-litreni motor od 140 konja snage ima na pretek, a uvjerljiv je i na autocesti. Snažniji 2,0-litreni hibrid (također pravi hibrid 5. generacije) raspolaže sa 180 konjskih snaga, a dolazi s pogonom na prednje, odnosno na sva četiri kotača. Inačica 4x4 podrazumijeva i novi Snow način vožnje, kada se vožnja pri ubrzavanju i kočenju dodatno učvršćuje. Sustav automatski kombinira električni i benzinski pogon, osiguravajući nisku potrošnju i glatku vožnju, bez potrebe za punjenjem. Nova Corolla Cross pozicionirala se između modela C-HR i RAV4 - kombinira prostranost i kompaktne dimenzije. Dugačka je 446 cm i 182,5 cm je široka. Stražnja klupa je prostrana, dovoljno i za osobe krupnije građe, a prtljažnik je jedan od najvećih u klasi. Iako je glavna asocijacija obiteljski auto, iz Toyote Corollu Cross vide i u poslovnoj ulozi. Također dolazi s 10-godišnjim Toyota jamstvom. Cijena je ista onoj za prethodni model, iako novitet donosi novi dizajn, novu hibridnu tehnologiju, nove sigurnosne sustave, Toyota Relax jamstvo. Dakle, kreće od 33.870 eura.