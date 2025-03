Automobilski gigant priznao: 'Nikada više nećemo napraviti ovu pogrešku'

Mnogi vozači nisu zadovoljni zbog toga što je Volkswagen odlučio zamijeniti funkcijske tipke velikim ekranima u interijeru vozila. Do jednostavnih funkcija zbog toga je teže doći, a Volkswagen je sada priznao svoju pogrešku i obećao da će vratiti fizičke tipke. Andreas Mindt, šef Volkswagenovog dizajna, rekao je će VW modeli sljedeće generacije dolaziti s funkcijskim tipkama za najvažnije funkcije: glasnoću, grijanje sjedala, kontrole klima-uređaja i sva četiri pokazivača smjera.

Mindt je jasno dao do znanja da će se ta promjena primjenjivati ​​u svakom automobilu. "Nikada, nikada više nećemo napraviti ovu pogrešku. Na upravljaču ćemo imati fizičke tipke. Nema više nagađanja. Postoje povratne informacije, stvarne su i ljudi ovo vole. Iskreno, to je auto. To nije mobitel, to je auto", poručio je, prenosi Revija HAK.

