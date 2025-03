Svjetska premijera: Ovo je novi najmanji i najjeftiniji Volkswagen. Znamo i cijenu

Volkswagen je premijerno pokazao svoj novi početni model – ID.EVERY1. I dalje je riječ o konceptnom vozilu, ali sada je njemački gradski automobil do te mjere dovršen da pruža konkretan uvid u mali VW kakav će na ceste stići 2027. godine. Štoviše, iz Volkswagena već navode i da će cijena ovog gradskog auta na struju – iz Europe za Europu – biti od 20.000 eura. Dakle, bit će to Volkswagen jeftiniji od Dacije Spring, trenutno najjeftinijeg električnog automobila. Volkswagen je prilikom predstavljanja ovog zanimljivog noviteta podsjetio da s kompaktnim i atraktivnim automobilima još od Bube omogućuje pristupačnu mobilnost za milijune ljudi. Serijski ID.EVERY1, dakle, stiže 2027., a godinu ranije na tržištu će debitirati model ID. 2all1 po cijeni od 25.000 eura. Oba modela dio su nove obitelji električnih urbanih automobila s prednjim pogonom, a temelje se na novoj modularnoj platformi za električni pogon marke Volkswagen: MEB s prednjim pogonom. S europskim lansiranjem potpuno električne obitelji urbanih automobila od 2026. godine, Volkswagen će ponuditi najraznovrsniji portfelj u segmentu volumenskih modela - od učinkovitih modela s motorima s unutarnjim izgaranjem i naprednih plug-in hibrida do potpuno električnih vozila orijentiranih prema budućnosti.

“ID. EVERY1 je posljednji dio slagalice na našem putu do najšireg izbora modela u volumenskom segmentu. Tada ćemo svakom kupcu ponuditi pravi automobil s pravim pogonskim sustavom - uključujući pristupačnu osnovnu potpuno električnu mobilnost.”, rekao je Thomas Schäfer, izvršni direktor Volkswagen osobnih automobila. Buduće modele više bi definirali kupci, vozači, što jasno pokazuje ID. EVERY1. Njegova proizvodna verzija bit će prvi model u cijeloj grupi koji će koristiti temeljno novu, posebno snažnu softversku arhitekturu. To znači da se budući osnovni Volkswagen može opremiti novim funkcijama tijekom cijelog svog životnog ciklusa ako to korisnici žele. Čak i nakon kupnje novog automobila, model se i dalje može individualno prilagoditi potrebama vozača.

Neposredni prethodnik modela ID. EVERY1 je i danas prepoznatljivi VW up! koji se proizvodio do 2023. godine, a i danas impresionira jasnim, prepoznatljivim dizajnom. Novitet ima samouvjeren izgled, ali ostaje simpatičan - zahvaljujući detaljima kao što su dinamična prednja svjetla i ‘nasmijan’ stražnji kraj. Ovi dizajnerski elementi daju mu karakter i identitet s kojim se ljudi mogu povezati. Kao i ID. 2all i sportska verzija ID. GTI Concept1, ID. EVERY1 pripada obitelji električnih urbanih automobila. Sva tri modela temelje se na novoj modularnoj platformi za električni pogon. Zahvaljujući električnom prednjem pogonu, MEB platforma nudi revolucionarno iskorištavanje prostora i maksimalnu učinkovitost. Konceptno vozilo postiže maksimalnu brzinu od 130 km/h i pokreće ga novorazvijeni električni motor snage 95 KS. Domet mu je najmanje 250 kilometara. S duljinom od 3880 cm, ID. EVERY1 pozicioniran je između bivšeg up!-a (360 cm), ID. 2all (405 cm) i trenutnog Pola (407,4 cm). Unutrašnjost nudi prostor za četiri osobe i prtljažni prostor zapremine 305 litara.

Proizvodna verzija ID. EVERY1 za 2027. godinu samo je jedan dio Volkswagenove kampanje električnih modela, koja sada poduzima sljedeći korak s ugovorom “Future Volkswagen”. U njemu je Volkswagen AG krajem prosinca 2024. godine s predstavnicima djelatnika dogovorio viziju koja kombinira ekonomsku stabilnost, zapošljavanje i tehnološko vodstvo u području održive mobilnosti. Konkurentnost će ojačati optimizacijom troškova i ciljanim proširenjem postojećeg portfelja modela. Do 2027. predstavit će devet novih modela, uključujući serijsku verziju modela ID. 2all za manje od 25.000 eura i ulazni električni automobil ID. EVERY1 za oko 20.000 eura. Treći stupanj tog plana je da VW, kao tehnološki vodeća marka u volumenskom segmentu, postavlja nove standarde i predvodi mobilnost širom svijeta.