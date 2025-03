Atraktivni blagi hibrid za štedljivu vožnju gradom, ali i ugodna duža putovanja

Opelov B-SUV model Mokka u drugoj generaciji 2021. donijela je sasvim novi i atraktivniji dizajn vanjštine i unutrašnjosti, pa ne čudi da je nedavni redizajn samo popeglao još uvijek vrlo svjež i moderan izgled. Primjerice, Mokka je bila prvi Opelov model s novom prepoznatljivom prednjom maskom 'Vizor', koja krasi svaki novi Opelov model.

Uz to, Mokka je bila prvi Opelov B-SUV, dok su danas uslijed velike popularnosti tog segmenta na tržištu tu još dva po dimenzijama slična modela – Crossland i Frontera.

Pritom je Mokka najkompaktnija s dužinom od 415 cm i međuosovinskim razmakom od 256 cm. Stoga na stražnjoj klupi ne treba očekivati čuda u smislu prostranosti, no za tu dimenziju automobila ima sasvim pristojno mjesta, dok je prtljažnik od 350 litara (proširiv do 1105 l) u prosjeku klase.

Osvježeni crni Vizor vizualno povezuje novi prepoznatljivi Opelov znak „munju” i prednja svjetla u jedinstvenu cjelinu. Kao i na novoj Opel Fronteri, svjetlosni potpis prednjih i stražnjih LED svjetala moderniziran je s tri svjetlosna bloka, a u skladu s eko trendovima na karoseriji više nema kromiranih detalja.



Unutrašnjost je još više digitalizirana. Već u početnoj opremi sada dolazi uz dva 10-inčna ekrana, digitalnu instrumentnu ploču Pure Panel i središnji dodirni zaslon u boji. Multimedijski sustav je zaista pregledan i lagan za korištenje, a upravljati se njime može jednostavno widgetima kao na pametnom telefonu s kojim se fluidno povezuje. Kokpit izgleda svježije i privlačnije uz novi tanji volan, dok je dizajn prekidača za električnu parkirnu kočnicu i odabir načina vožnje preuzet je iz potpuno novog Opel Grandlanda.

Testirali smo novi pogonski agregat u Mokkinoj ponudi – blagi hibrid sa 136 KS, koji smo već isprobali u mnogim modelima Stellantis grupacije, i možemo reći da Mokki baš odgovara. Mokka Hybrid s 48-voltnom hibridnom tehnologijom svoje najbolje karakteristike ističe u gradskoj vožnji gdje do izražaja dolazi elektromotor od 28 KS i 55 Nm okretnog momenta koji u gradu omogućava do 50% vožnje samo na struju, pa na malim brzinama potrošnja može biti bez prevelikog napora s ispod 6 l/100 km.

No, i na otvorenoj cesti i na autocesti Mokka je živahna i ni na većim brzinama ne gubi dah, a potrošnja na autocesti ne prelazi 8 litara. Prosječno se može računati na oko 6,5 l/100 km. Performanse su zapravo jako dobre, do stotke dolazi za 8,2 s, a najveća brzina jest 209 km/h. Mogu se birati i tri moda vožnje, pri čemu je eco mod najštedljiviji, a sport način rada najpotentniji.

Dinamičnoj vožnji pridonosi i 6-brzinski e-DCT automatski mjenjač s dvostrukom spojkom koji brzine prebacuje brzo i glatko. Cijeli hibridni sustav radi gotovo neprimjetno i vozač ni ne primjećuje kad kotače pokreće elektromotor (osim po bešumnoj vožnji na malim brzinama), a kada 1,2-litreni trocilindarski benzinac, odnosno kad to rade zajedno.



I u vožnji je sasvim solidna pa se Mokka može voziti dinamično kroz zavoje, iako treba uzeti u obzir da se radi o podignutom automobilu čiji pogon i ovjes više vole krstarenja i umjereniju vožnju kada je Mokka Hybrid vrlo tiha, glatka i štedljiva. Početna cijena Opel Mokke je 23.900 eura (1,2 Turbo sa 136 KS), dok za Hybrid koji smo testirali treba izdvojiti 27.900 eura, obje verzije uz Edition opremu.

Naš testni primjerak uz vrlo bogatu Ultimate opremu koja između ostalog donosi ulazak i pokretanje bez ključa, električno podesive i grijane vanjske retrovizore, panoramsku stražnju kameru, zadržavanje vozila u voznom traku, sportsko podvozje, paket crni dizajn uz crni krov, automatski klima uređaj, sportske aluminijske papučice, grijanje upravljača, pomoć pri parkiranju, sprijeda i straga, panoramska stražnja kamera (180°) stoji 30.741 eura.